Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux

«Группа Астра», российский поставщик инфраструктурного ПО, и компания «СВД ВС», разработчик ПО для встраиваемых систем, подтвердили совместимость комплекта разработчика для ЗОСРВ (защищенной ОС реального времени) «Нейтрино» редакции 2020 с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Тестирование провели специалисты «СВД ВС» на основе методики, предоставленной «Группой Астра». В ходе испытаний комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» продемонстрировал успешную работу в среде ОС Astra Linux и в результате получил соответствующий сертификат в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Нейтрино» — POSIX-совместимая встраиваемая операционная система жесткого реального времени со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа. Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» представляет собой инструментальные средства, необходимые для разработки, отладки и тестирования прикладного и системного ПО. Комплект редакции 2020 поддерживает 64-разрядные версии Windows и Linux (Debian, Ubuntu и др.). Теперь к перечню поддерживаемых операционных систем добавилась ОС Astra Linux. Совместимость с самой популярной и безопасной российской программной платформой расширяет для компании «СВД ВС» возможности выхода на рынок государственных структур и предприятий КИИ, которым необходимо как системное ПО, так и отечественные средства разработки, соответствующие самым высоким стандартам защиты данных.

«Подтвержденная совместимость комплекта разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» c ОС Astra Linux позволяет заказчикам удостовериться в отсутствии каких-либо проблем при установке и эксплуатации обоих программных продуктов, в сохранении целостности ОС и корректной работе всех заявленных функций. Это значительный шаг вперед в обеспечении технологической независимости и безопасности критически важных информационных систем России, открывающий новые возможности для использования отечественных разработок в стратегически важных проектах. Убежден, что такой шаг укрепит доверие к российским разработкам и станет основой для дальнейшего расширения партнерства и роста удовлетворенности наших клиентов», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента стратегического сотрудничества «Группы Астра».

«Каждый дистрибутив Linux обладает своими уникальными особенностями, которые необходимо учитывать при создании сложного ПО, к которому относятся инструменты кросс-платформенной разработки для ЗОСРВ «Нейтрино». Всё больше заказчиков ведут разработку в среде ОС Astra Linux, и для нас крайне важно, чтобы они могли сосредоточиться на решении своих задач, а не тратить драгоценное время на обеспечение совместимости. Методическое обеспечение и ИТ-инфраструктура, предоставляемые «Группой Астра», позволяют выстроить непрерывный процесс тестирования совместимости для каждой вновь выпускаемой редакции комплекта разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино» и ОС Astra Linux», — отметил Андрей Фефилов, генеральный директор ООО «СВД ВС».

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «СВД ВС» – Российская компания, осуществляющая разработку, изготовление, поставку и техническое обслуживание общесистемного и прикладного программного обеспечения реального времени. Основными программными продуктами ООО «СВД ВС» являются: защищенная операционная система реального времени «Нейтрино», функционирующая на многих отечественных и мировых аппаратных платформах и процессорных архитектурах; комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино»; программный комплекс поддержки работы с цифровой картографической информацией «ПК ЦКИ»; платформа машинного обучения для встраиваемых систем «Синаптика». Продукция предприятия включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и имеет ряд сертификатов соответствия Минобороны России и ФСТЭК России по информационной безопасности. ПО разработки ООО «СВД ВС» используется в изделиях, разрабатываемых и производимых предприятиями ОПК, а также в продукции предприятий, осуществляющих разработку и эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами в сфере энергетики, транспорта, добычи и переработки полезных ископаемых, и других отраслях экономики.