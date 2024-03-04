СВД ВС СВД Встраиваемые Системы SWD Software СВД Софтвер
СВД ВС проводит работы в области разработки, изготовления, поставки и технического обслуживания общесистемного и прикладного программного обеспечения реального времени, обладающего высокой надёжностью и имеющего встроенные средства защиты информации. Основными программными продуктами являются:
- Защищенная операционная система реального времени «Нейтрино», обеспечивающая предсказуемое и отказоустойчивое управление ресурсами вычислительных систем и функционирующая на многих отечественных и мировых аппаратных платформах и процессорных архитектурах;
- Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино»;
- Система диспетчерского контроля и управления «Фокус»;
- Программный комплекс поддержки работы с цифровой картографической информацией «ПК ЦКИ»;
- Платформа машинного обучения для встраиваемых систем «Синаптика».
Продукция предприятия включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеет ряд сертификатов соответствия Минобороны России и ФСТЭК России по информационной безопасности.
Программное обеспечение разработки СВД ВС используется в изделиях, разрабатываемых и производимых предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также в продукции предприятий, осуществляющих разработку и эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами в сфере энергетики, транспорта, добычи и переработки полезных ископаемых, и других отраслях экономики.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 1 176 812 ₽*
СОБЫТИЯ
|04.03.2024
Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux
«Группа Астра», российский поставщик инфраструктурного ПО, и компания «СВД ВС», разработчик ПО для встраиваемых систем, подтвердили совместимость комплекта разработ
|01.08.2023
«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
«СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информац
|26.10.2018
«СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»
ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессор
|16.04.2018
«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»
«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно прошла прове
|04.07.2007
SWD Software открыл офис в Польше
Петербургская компания SWD Software, дистрибьютор операционной системы QNX, открыла офис в Гданьске (Польша), который будет выполнять поставки всего спектра программного обеспечения QNX на территории Польши. SWD S
|11.05.2007
SWD Software будет продавать QNX в Белоруссии через Demeres
Компании SWD Software и Demeres подписали партнерское соглашение, по которому Demeres получает официальное право на распространение решений и продуктов QNX Software Systems на территории Белоруссии. Сог
|26.02.2007
SWD Software будет сотрудничать с RealFlex Technologies в области образования
Петербургская компания SWD Software, официальный дистрибьютор технологий QNX на территории России и стран бывшего СССР, объявила о том, что достигнуто соглашение по развитию сотрудничества в области некоммерческих об
|15.12.2006
SWD Software портировала протоколы Zebra в QNX Neutrino
Петербургская компания SWD Software, официальный дистрибьютор операционной системы реального времени QNX на территории России и стран бывшего СССР, завершила работы по портации сетевых протоколов с открытым кодом GNU
СВД ВС и организации, системы, технологии, персоны:
|Фефилов Андрей 4 3
|Агафонов Леонид 3 3
|Бобович Александр 3 3
|Катенев Владимир 4 2
|Морозов Константин 10 2
|Сеньков Андрей 2 2
|Николаев Андрей 17 1
|Варварик Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Бакланов Михаил 9 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Тараканов Дмитрий 52 1
|Рыбаков Алексей 6 1
|Козлов Олег 6 1
|Полевой Василий 14 1
|Сергиенко Николай 2 1
|Осипов Глеб 1 1
|Млежнек Мирослав 1 1
|Клепиков Владимир 2 1
|Молчанов Борис 16 1
|Попченко Филипп 1 1
|Путин Владимир 3432 1
|Смирнов Алексей 264 1
|Макаров Валентин 249 1
|Трушкин Константин 59 1
|ComputerWorld 144 1
|Открытые системы ИД 176 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Dedicated System 1 1
