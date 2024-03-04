СВД ВС СВД Встраиваемые Системы SWD Software СВД Софтвер

СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер

СВД ВС проводит работы в области разработки, изготовления, поставки и технического обслуживания общесистемного и прикладного программного обеспечения реального времени, обладающего высокой надёжностью и имеющего встроенные средства защиты информации. Основными программными продуктами являются:

  • Защищенная операционная система реального времени «Нейтрино», обеспечивающая предсказуемое и отказоустойчивое управление ресурсами вычислительных систем и функционирующая на многих отечественных и мировых аппаратных платформах и процессорных архитектурах;
  • Комплект разработчика для ЗОСРВ «Нейтрино»;
  • Система диспетчерского контроля и управления «Фокус»;
  • Программный комплекс поддержки работы с цифровой картографической информацией «ПК ЦКИ»;
  • Платформа машинного обучения для встраиваемых систем «Синаптика».

Продукция предприятия включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и имеет ряд сертификатов соответствия Минобороны России и ФСТЭК России по информационной безопасности.

Программное обеспечение разработки СВД ВС используется в изделиях, разрабатываемых и производимых предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также в продукции предприятий, осуществляющих разработку и эксплуатацию автоматизированных систем управления технологическими процессами в сфере энергетики, транспорта, добычи и переработки полезных ископаемых, и других отраслях экономики.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 1 176 812 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 1 176 812 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 176 812 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.03.2024 Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux

«Группа Астра», российский поставщик инфраструктурного ПО, и компания «СВД ВС», разработчик ПО для встраиваемых систем, подтвердили совместимость комплекта разработ
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информац
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э»

ООО «СВД Встраиваемые Системы» в партнёрстве с АО «МЦСТ» обеспечила поддержку новых микропроцессор
16.04.2018 «МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость «Эльбрус-4.4» с «Нейтрино-Э»

«МЦСТ» и «СВД Встраиваемые Системы» обеспечили совместимость отечественной серверной платформы «Эльбрус-4.4» и защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино-Э». Успешно прошла прове
04.07.2007 SWD Software открыл офис в Польше

Петербургская компания SWD Software, дистрибьютор операционной системы QNX, открыла офис в Гданьске (Польша), который будет выполнять поставки всего спектра программного обеспечения QNX на территории Польши. SWD S
11.05.2007 SWD Software будет продавать QNX в Белоруссии через Demeres

Компании SWD Software и Demeres подписали партнерское соглашение, по которому Demeres получает официальное право на распространение решений и продуктов QNX Software Systems на территории Белоруссии. Сог
26.02.2007 SWD Software будет сотрудничать с RealFlex Technologies в области образования

Петербургская компания SWD Software, официальный дистрибьютор технологий QNX на территории России и стран бывшего СССР, объявила о том, что достигнуто соглашение по развитию сотрудничества в области некоммерческих об
15.12.2006 SWD Software портировала протоколы Zebra в QNX Neutrino

Петербургская компания SWD Software, официальный дистрибьютор операционной системы реального времени QNX на территории России и стран бывшего СССР, завершила работы по портации сетевых протоколов с открытым кодом GNU

