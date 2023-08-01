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«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«СВД ВС» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную систему для сбора, обработки, анализа, визуализации и хранения данных технологических процессов в режиме реального времени, а также предупреждения аварийных ситуаций на объектах автоматизации.

Результаты тестирования подтвердили успешное и эффективное совместное применение продуктов InfoDiode и СДКУ «Фокус» для обеспечения защиты критических сетевых сегментов при передаче промышленных протоколов за границу периметра АСУ ТП. Среди протоколов, которые могут быть переданы через InfoDiode посредством СДКУ «Фокус»: OPC UA, MQTT, Modbus TCP/RTU, МЭК-104 и др.

Совместное применение АПК «InfoDiode» и СДКУ «Фокус» позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг КИИ. Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности в онлайн режиме наблюдать за состоянием объекта; работа в режиме жесткого реального времени в сегменте АСУ ТП и передача данных за границы периметра для мониторинга, обработки и анализа в режимах, близких к реальному времени; передача данных в централизованные диспетчерские и ситуационные центры. Центры обеспечиваются реальными онлайн данными, в том числе c видеофиксацией̆, в условиях гарантированной изоляции объектов наблюдения.

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Импортонезависимость

«В текущей ситуации особенно остро стоят проблемы импортозамещения и обеспечения безопасности промышленных объектов и КИИ, поэтому применение отечественных систем как для диспетчерского контроля и управления, так и для защиты информационного периметра, актуально как никогда ранее, – сказал технический директор «АМТ-груп» Борис Молчанов. – Совместное применение АПК InfoDiode и СДКУ «Фокус» позволяет решить важную задачу передачи технологических данных за границу АСУ ТП, в менее доверенные сегменты информационной сети предприятия, без искажений и в режиме, близком к реальному времени. Эти данные используются для мониторинга технологических процессов, состояния сети, предупреждения аварийных ситуаций, агрегации данных с распределённых объектов и интеграции систем промышленной автоматизации с внешними системами».

«Решения компании «СВД ВС» направлены на обеспечение высочайшего быстродействия для поддержки технологических процессов в режиме реального времени. При этом остро стоит задача по обеспечению надёжной защиты обрабатываемых данных и объектов управления в процессе диспетчеризации и мониторинга. Совместное использование решений InfoDiode и СДКУ «Фокус» позволяет безопасно реализовать централизованный сбор промышленного трафика из технологических сетевых сегментов в онлайн режиме. InfoDiode гарантирует безопасный транзит технологических протоколов за границу защищаемых сегментов и является существенным дополнением к штатным механизмам обеспечения надежности, отказоустойчивости и информационной безопасности для СДКУ «Фокус», – сказал технический директор «СВД ВС» Андрей Сеньков.

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