Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245

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НИЦЭВТ является производителем аппаратного обеспечения, совместимого с вычислительными платформами на базе процессоров с архитектурами х86, ARM и Эльбрус. Решения НИЦЭВТ используется для создания суперкомпьютеров, систем хранения данных (СХД), систем искусственного интеллекта (AI) и обработки больших данных.