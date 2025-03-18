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Ростех Росэлектроника Вега НИЦЭВТ Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники Специальное конструкторское бюро № 245

Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245

НИЦЭВТ является производителем аппаратного обеспечения, совместимого с вычислительными платформами на базе процессоров с архитектурами х86, ARM и Эльбрус. Решения НИЦЭВТ используется для создания суперкомпьютеров, систем хранения данных (СХД), систем искусственного интеллекта (AI) и обработки больших данных.


18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами 1
28.12.2024 10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе 2
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 1
17.05.2024 «Росэлектроника» впервые представила в Китае сетевое оборудование для суперкомпьютеров 2
18.04.2024 «Росэлектроника» представила отечественный программно-аппаратный комплекс для суперкомпьютеров 2
12.04.2024 «Ростех» начал поставку оборудования нового поколения для суперкомпьютеров 2
15.02.2024 В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов 1
09.11.2023 Яussian reality? Виртуальность! 2
03.11.2023 Яussian reality? Виртуальность! 2
29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета 1
19.07.2023 «К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета 1
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
05.04.2023 Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего 4
18.12.2020 «Росэлектроника» наращивает производство электронных модулей для серверов и СХД 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 5
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 2
19.09.2019 Ростех создал модульный суперкомпьютер «Фишер» для РАН 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 2
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
25.03.2019 «Росэлектроника» и «Росатом» создали вычислительный комплекс для технополиса «Эра» 2
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме» 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
25.04.2017 «Росэлектроника» объединит тысячи вычислительных машин в суперкомпьютерные сети 1
10.10.2016 Luxoft арендует офис в Швейцарии у собственных боссов 2
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
14.04.2016 Российская оборонка создала высокоскоростную сеть для суперкомпьютеров и кластеров 1
22.09.2015 «ИТ-дочка» «Ростеха» построила «маме» новый ЦОД в Москве 2
22.09.2015 «РТ-Информ» запустил ЦОД в Москве для «Ростеха» 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 2
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1
29.03.2013 Qiwi арендует офис у своего гендиректора за $1 млн в год 1
17.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 10-17 октября 2011 г. 1
13.10.2011 Red Hat подтвердил назначение Сергея Бугрина главой представительства в России 1
30.06.2011 Ученые vs. «Т-Платформы»: Кому достанется суперкомпьютерная программа на 4 млрд рублей? 2
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей 2

Публикаций - 52, упоминаний - 77

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 306 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 12
Intel Corporation 12238 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 8
Ростех - Автоматика Концерн 1652 8
Т-Платформы - T-Platforms 395 6
IBM - International Business Machines Corp 9452 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 4
МегаФон 9040 4
Orion soft - Орион софт - 123 4
Microsoft Corporation 24717 3
AMD - Advanced Micro Devices 4262 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
К2Тех 142 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
8321 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Nvidia Corp 3520 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 2
Cisco Systems 5134 2
Huawei 3973 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 454 2
Red Hat 1318 2
Stack Group - Стек Групп 161 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 2
Eltex - Предприятие Элтекс 156 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 2
ХайТэк - Hi-Tech 203 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
Т8 НТЦ 86 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 3
GFG - Lamoda - Купишуз 167 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 19 2
Spencer Stuart International 2 2
ГПБ - Газпромбанк 1093 2
NanduQ - Qiwi 997 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 2
Теплоком НПФ 4 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Евросеть 1405 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Беталинк 104 1
ГАЗ - ЯЗДА - Завод дизельной аппаратуры 1 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Радуга НПП 1 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 64 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1000 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3372 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 2
Союзное государство России и Белоруссии 51 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3160 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1226 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 476 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 1
WiMAX Forum 68 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 8
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 2
Израиль 2743 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 2
Италия - Итальянская Республика 4365 2
Россия - СФО - Новосибирск 4349 2
Россия - ЦФО - Курская область 657 2
Земля - планета Солнечной системы 10421 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 567 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 603 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 170 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 117 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Швейцария - Цуг 16 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Европа Восточная 3103 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Канада 4901 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2521 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 805 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 421 1
Россия - ЦФО - Орловская область 326 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1343 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 643 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 4
Энергетика - Energy - Energetically 5155 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1820 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4893 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 2
Физика - Physics - область естествознания 2664 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1337 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2338 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 2
Аренда 2449 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1975 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 2
Кибернетика - Cybernetics 244 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2927 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 464 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 2
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
РИА Новости 927 1
Будущее России. Национальные проекты 21 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 3
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
РАН - Российская академия наук 1897 12
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 208 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 2
Open University - Открытый университет 45 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 33 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 152 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 66 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Связь-Экспокомм 113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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