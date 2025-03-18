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Ростех Росэлектроника Вега НИЦЭВТ Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники Специальное конструкторское бюро № 245
НИЦЭВТ является производителем аппаратного обеспечения, совместимого с вычислительными платформами на базе процессоров с архитектурами х86, ARM и Эльбрус. Решения НИЦЭВТ используется для создания суперкомпьютеров, систем хранения данных (СХД), систем искусственного интеллекта (AI) и обработки больших данных.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамов Сергей 73 4
|Дзейтов Руслан 4 4
|Халин Дмитрий 56 3
|Зотов Алексей 44 3
|Евтушенко Олег 143 2
|Корня Алексей 78 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Шоржин Валерий 58 2
|Стегайлов Владимир 4 2
|Голяндрина Мария 5 2
|Аитов Тимур 197 2
|Солонин Сергей 104 2
|Романенко Андрей 91 2
|Калин Сергей 31 2
|Бородин Павел 14 2
|Бугрин Сергей 10 2
|Векуа Амиран 2 2
|Михайлов Игорь 12 2
|Сахненко Сергей 89 1
|Трушкин Константин 59 1
|Чичковский Александр 2 1
|Симонов Алексей 3 1
|Коваленко Максим 2 1
|Железнов Михаил 1 1
|Масленников Олег 3 1
|Лопатин Юрий 1 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Клюев Леонид 6 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Ким Борис 75 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Меламед Леонид 150 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Ким Александр 41 1
|Тарасов Арсений 44 1
|Суворов Александр 19 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|РИА Новости 927 1
|Будущее России. Национальные проекты 21 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 3
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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