Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета

Флагманское решение Orion soft – платформа виртуализации zVirt – вошло в стек решений для нового вычислительного кластера Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) Новосибирского государственного университета.

На основе российской платформы zVirt в Центре Национальной технологической инициативы компания-партнер «К2тех» развернула и настроила среду виртуализации для нового суперкомпьютерного вычислительного кластера. Виртуализация суперкомпьютера позволит создать более гибкую инфраструктуру, а также снизить нагрузку в системах крупномасштабного моделирования, рассчитанных на большой объем вычислений. В НТИ – это исследовательские задачи, связанные с разработкой алгоритмов решения обратных задач оптимизации композитных конструкций по различным критериям прочности, разработка математического аппарата и его программной реализации для моделирования сложных анизогридных конструкций, моделирование статической и циклической прочности системы «материал — покрытие», моделирование горения и пожара, разработка программных модулей и многое другое.

«На текущий момент центр НТИ нацелен на создание и ускоренный вывод на рынок новых типов материалов и продуктов на их основе. Их применение при проектировании деталей, конструкций и прочих изделий способствует развитию отечественных авиационной, космической, энергетической и иных промышленных отраслей, обеспечению технологического суверенитета. Поэтому нам была важна не только высокая производительность вычислительного кластера, но и его компонентная и программная независимость. А это значит — соответствие требованиям импортозамещения», — сказал директор Центра НТИ по новым функциональным материалам на базе Новосибирского государственного университета Амиран Векуа.

Инфраструктура кластера построена на 11 высокопроизводительных вычислительных узлах российского производства, объединенных высокоскоростной сетью «Ангара» разработки НИЦЭВТ. Вычислительная подсистема комплекса состоит из 392 процессорных ядер, установленных в 7 высокопроизводительных серверах. В их составе как серверы на базе CPU, так и графические с GPU-ускорителями для обработки визуальных данных. Обмен данными между серверами обеспечивает первый российский интерконнект — высокоскоростная сеть «Ангара» разработки НИЦЭВТ. Номинальная скорость передачи данных — не менее 75 Гбит/c, без блокировок и с низкими задержками. Ожидаемая пиковая производительность суперкомпьютера составляет 47 Тфлопс. Отказоустойчивое NFS-хранилище предусматривает вместимость не менее 40 ТБ данных.

«Суперкомпьютер в центре НТИ позволит ускорить математические расчеты, свести к минимуму число ошибок и, как следствие, сократить сроки разработки новых материалов и продукции. При этом в процессе конструирования вычислительного кластера эксперты К2тех предусмотрели возможность его дальнейшего масштабирования, в том числе за счет виртуализации, — отметил руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов.

Решение Orion soft позволяет утилизировать вычислительные мощности серверов, предназначенных для работы управляющих сервисов суперкомпьютера. При этом zVirt обеспечивает высокий уровень доступности и безопасности ресурсов.

zVirt — программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО. На сегодняшний день платформой zVirt пользуются свыше 170 российских компаний. В совокупности ПО установлено более чем на 3,5 тыс. серверов виртуализации. Платформа zVirt обеспечивается сервисной поддержкой разработчика 24/7.