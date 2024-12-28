Зотов Алексей
Зотов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Фёдор 83 7
|Урьяс Вадим 98 6
|Ковалев Виктор 40 6
|Гринкевич Сергей 8 5
|Сыкулев Андрей 84 4
|Реймер Денис 54 4
|Шеин Валерий 18 4
|Леушев Андрей 73 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
|Кузьмин Олег 17 4
|Гречко Сергей 21 4
|Дмитриев Николай 16 4
|Занин Виталий 22 4
|Чухланцев Александр 15 4
|Матвеева Татьяна 104 3
|Малахов Дмитрий 7 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Головатый Артём 8 3
|Захаров Максим 12 3
|Головин Леонид 25 3
|Веселов Роман 5 3
|Бехтерев Дмитрий 13 3
|Серова Елена 319 3
|Белов Юрий 13 3
|Козыров Олег 6 3
|Волков Максим 34 3
|Киреев Иван 33 3
|Богачев Игорь 180 3
|Шевченко Владимир 146 3
|Селютин Александр 60 3
|Антонов Александр 77 3
|Попов Алексей 336 3
|Гегамов Николай 18 3
|Федоринов Сергей 25 3
|Прохоров Сергей 23 3
|Иванов Евгений 42 3
|Серебряков Виктор 46 3
|Громов Иван 102 3
|Сафронов Юрий 67 3
|Курило Андрей 38 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
|Мобильные системы 115 3
|Ведомости 996 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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