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Зотов Алексей



28.12.2024 Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53% 1
28.12.2024 Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г. 1
07.11.2024 Банк «Центр-инвест» и eKassir договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве 1
04.09.2024 Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские 1
28.05.2024 Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название 1
15.02.2024 В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов 1
04.12.2023 Госсектор с начала года потратил на отечественные ноутбуки и планшеты 14,5 миллиардов 2
01.12.2023 Российские компании активно судятся с поставщиками ПО, бежавшими из страны 1
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 1
29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета 1
31.07.2023 71% российских компаний рассматривают отечественные СХД на замену западным 1
19.07.2023 «К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета 1
03.03.2023 Российские ИТ-компании продолжают наращивать обороты 2
15.12.2021 Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток 1
15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
09.07.2019 CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
19.03.2014 Конференция CNews - «Мобилизация бизнеса: преимущества очевидны» 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
30.10.2013 BSS представит решения для финансового и государственного сектора на CNews Forum 2013 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
27.08.2013 Интернет-банкинг: на пути к мобильности и соцсетям 1
16.08.2013 Как мобильные технологии приблизят банк к предпринимателям и бизнесу? 1
17.06.2013 Мобильность – вовсе не светлое будущее? 1
31.05.2013 Конференция. Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
20.05.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
18.04.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
29.03.2013 Ученые узнали, о чем мечтают CIO 1
05.03.2013 CIO предпочитают строгую форму одежды 1
14.02.2013 Ученые определили качества идеального CIO 1
18.01.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Зотов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 13
К2Тех 130 10
Microsoft Corporation 24625 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 5
Softline - Софтлайн 2810 4
Крок - Croc 1777 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Konica Minolta 406 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 4
ПрограмБанк 95 4
Инверсия - Инверсия НПФ 144 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 4
Cisco Systems 5114 3
Google LLC 11775 3
Motorola Solutions 104 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Oracle Corporation 6688 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Orion soft - Орион софт - 104 3
8213 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МегаФон 8805 2
Apple Inc 12100 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 2
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
EasyData 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Dell EMC 5027 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 12
Citi - Citibank - Ситибанк 319 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 6
Спортмастер - Sportmaster 176 5
Альфа-Банк 1769 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
ТрансКонтейнер 38 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
Траско - Trasko 32 3
РЖД Логистика 18 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
eKassir - Екассир Банковские Системы 26 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Интеркоммерц КБ 34 3
СБ Банк - Судостроительный банк 58 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Globaltrans - Глобалтранс 7 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 3
Наука НПО 25 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
ВТБ - Почта Банк 466 2
Локотех - Локомотивные технологии 47 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 8
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 5
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 857 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 3
Apple iOS 7809 5
Google Android 13994 5
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
BSS BS-Client ДБО 125 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Exchange 1714 2
FreePik 980 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Google App Engine 36 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 39 1
Microsoft Outlook 1390 1
Прохоров Фёдор 83 7
Урьяс Вадим 98 6
Ковалев Виктор 40 6
Гринкевич Сергей 8 5
Сыкулев Андрей 84 4
Реймер Денис 54 4
Шеин Валерий 18 4
Леушев Андрей 73 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Кузьмин Олег 17 4
Гречко Сергей 21 4
Дмитриев Николай 16 4
Занин Виталий 22 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 15
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Аренда 2416 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 5
Мобильные системы 115 3
Ведомости 996 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 14
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Juniper Research 522 1
Forrester Research 821 1
In-Stat 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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