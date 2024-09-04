Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские

75% ИТ-инфраструктуры российских компаний – это продукция иностранных компаний в том или ином ее виде, несмотря на повсеместную политику импортозамещения. Бизнес, даже тот, в котором есть участие государства, совершено не торопится отказываться от иностранных ПО и оборудования и заменять их российскими и часто отдает предпочтение китайским наработкам.

Российские ИТ-разработки не в тренде

Отечественный бизнес наглядно продемонстрировал свое отношение к импортозамещению всего, что связано с информационными технологиями. Как выяснилось, к началу осени 2024 г. ИТ-инфраструктура российских компаний состояла из зарубежных решений на целых 75%, и лишь 25% занимали разработки российских компаний. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании «К2Тех».

Специалисты «К2Тех» при помощи экспертов аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» («ТеДо») опросили свыше 100 ИТ-директоров и глав направления ИТ-инфраструктуры компаний с выручкой от 2 млрд руб. и выше. Как выяснилось, даже предприятия из госсектора совершенно не могут похвастаться тотальным импортозамещением ИТ-инфраструктуры, несмотря на то, что того от них требует государство.

В госсекторе, к примеру, в среднем лишь 43% инфраструктурных ИТ-решений разработан российскими компаниями, а остальные 57% – это наработки иностранных фирм. Напомним, что программе импортозамещения уже далеко не один год, и что с 1 января 2025 г. многие компании с госучастием, а также бизнес их целого списка отраслей будет обязан полностью отказаться от иностранного ПО. Банки, что важно, пока не успевают импортозаместить ПО к этому сроку.

А как у других

43-процентный результат компаний из госсектора – это, надо сказать, самый высокий показатель – остальные не дотягивают даже до этого уровня. Так, импортозамещение ИТ-инфраструктуры в промышленном секторе и вовсе оказалось в среднем на уровне 31%, равно как и у предприятий из состава российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Еще более плохие промежуточные итоги ИТ-импортозамещения продемонстрировали компании агропромышленного комплекса (АПК). Их результат – это всего лишь 21%, и то по большей части они импортозаместили системное ПО, отложив отказ от прикладных программ и «железа» иностранной разработки на второй план.

Аналогичная ситуация (21%) сформировалась и в сегменте ритейла. Впрочем, одни компании проявляют в вопросе отказа от иностранных ИТ-наработок больше усердия, чем другие. «К вопросу импортозамещения мы подходим комплексно, – приводит «К2Тех» слова Сергея Сергеева, директора по цифровым инновациям и ИТ в сети магазинов «Лента». – При появлении задачи на автоматизацию оцениваем все возможные решения как со стороны российского рынка, так и дружественных стран. На текущий момент мы уже заменили все иностранные решения, которые используются в ключевых бизнес-процессах и находятся под угрозой отключения. Например, успешно перевели на отечественное ПО КСО, установленные в магазинах «Ленты», запустили систему кадрового электронного документооборота, за несколько дней перешли с AutoCAD на nanoCAD, используем роботов на базе Primo RPA, которые обеспечивают нам функционирование 46 бизнес-процессов и работаем над новыми проектами».

«Если говорить в целом, то наш фокус сейчас направлен на наращивание компетенций в собственной разработке, поиск нужных нам решений на российском рынке и усиление технологического суверенитета. В будущем в рамках бренда Lenta Tech планируем делиться с рынком экспертизой и услугами по тем решениям, которые импортозаместить пока невозможно», – добавил Сергей Сергеев.

К вопросу о качестве аналогов

Аналитики «К2Тех» подчеркнули, что 77% участников опроса так или иначе сталкивались с различными сложностями при использовании решений, внедряемых вместо иностранных. По их подсчетам, приблизительно 40% отметили, что функциональные возможности продуктов не соответствовали заявленным или проигрывали западным решениям.

Также респонденты отнесли ИТ-инфраструктуру к числу наиболее сложных направлений для импортозамещения решений. Связано это с тем, что многие компании буквально десятилетиями выстраивали комплексную инфраструктуру на западных продуктах лидеров рынка. Теперь же ввиду целого ряда обстоятельств им нужно отказываться от этой инфраструктуры и строить новую, на этот раз на стеке отечественных решений.

В «К2Тех» отметили, что сроки «вендорозамещения» в ИТ-инфраструктуре могут исчисляться годами. 25% респондентов открыто заявили, что до сих пор находятся на стадии внедрения российских решений, и что именно этот этап «является наиболее длительным и может составлять несколько лет». Пока лишь 7% опрошенных компаний находятся на финальной стадии перехода с иностранных ИТ-решений на российские.

Китай – помощник или соперник?

По данным «К2Тех», в России очень часто меняют западные ИТ-решения вовсе не на отечественные, а на китайские. Это особенно распространено в сферах телекоммуникаций, транспорта и логистики.

«Интерес к китайским решениям заметен на рынке – о нем заявляют 30% опрошенных, – сказал CNews Алексей Зотов, глава направления ИТ-инфраструктуры в «К2Тех». – И именно поэтому мы в исследовании делаем акцент на понятии «вендорозамещение», а не «импортозамещение». Выбирая решения из дружественных стран, заказчики в итоге не отказываются от импорта и поставок из-за рубежа. А потому называть такие ИТ-инфраструктуры импортонезависимыми, кажется, не вполне корректным».

Зотов подчеркнул, что в России сейчас «достаточно большой выбор отечественного серверного оборудования». «Однако российские системы хранения данных пока что уступают по уровню зрелости и функциональности зарубежным решениям, а ленточных библиотек, производимых в России, на сегодня и вовсе нет. Поэтому в этих сегментах заказчики смотрят в сторону либо азиатских продуктов, либо привычных, поставляемых параллельным импортом», – подытожил он.