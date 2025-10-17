«К2Тех» и «Киберпротект» объединяют компетенции для укрепления инфраструктуры восстановления данных

ИТ-компания «К2Тех» и разработчик программного обеспечения для защиты данных и резервного копирования «Киберпротект» договорились о партнерстве. «К2Тех» будет использовать облачный сервис резервного копирования, реализованного «K2 Cloud» на базе решения «Киберпротекта», в комплексных проектах создания отказоустойчивой инфраструктуры своих заказчиков.

В 2025 г., согласно данным Strategy Partners, фокус ИТ-рынка сместился к защите резервных копий и комплексному укреплению инфраструктуры. Это связано с растущим числом кибератак, направленных против корпоративных сетей, включая системы резервного копирования. Российский рынок систем резервного копирования демонстрирует устойчивый ежегодный рост после спада в 2022 г. По итогам 2024 г. объем рынка увеличился на 17%, причем значительный вклад внесли отечественные решения, такие как «Кибер Бэкап».

В 2025 г. решение «Кибер Бэкап Облачный» было признано CNews лидером в рейтинге BaaS-платформ. Систему используют ведущие облачные провайдеры для предоставления услуг BaaS, теперь она доступна заказчикам «К2Тех» в гибридных инфраструктурных проектах. Им становится доступен сервис агентского резервного копирования с возможностью сохранения резервных копий в хранилище S3. Клиенты получают доступ к веб-интерфейсу системы управления, где могут самостоятельно настраивать политики резервного копирования и выбирать место для хранения данных: либо в S3-хранилище «K2 Cloud», либо в дата-центре «Киберпротекта». Техническая поддержка и сопровождение данного решения полностью осуществляются силами «K2 Cloud».

Использование гибридных подходов к резервному копированию отличается гибкостью и отвечает современным требованиям. Объемы данных увеличиваются экспоненциально, вместе с этим растут инфраструктуры заказчиков. Согласно прогнозам International Data Corporation, в 2025 г. общий объем информации во всем мире превысит 175 зеттабайт. Именно поэтому фокус внимания бизнеса смещается в сторону технологий комплексной защиты резервных копий и построения надежных механизмов быстрого восстановления после возможных инцидентов с использованием как локальных, так и облачных систем.

Алексей Зотов, руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех», сказал: «Сегодня системы резервного копирования становятся первоочередной мишенью для злоумышленников, поэтому тема восстановления данных и отказоустойчивости выходит на первый план. Вместе с «Киберпротект» мы усиливаем экспертизу, чтобы предлагать заказчикам масштабируемые и надежные решения, и адаптируем их под реальные потребности бизнеса и специфику ИТ-ландшафта компаний в зависимости от отрасли. Таким образом, мы выступаем связующим звеном между задачами бизнеса и современными технологиями защиты данных, обеспечивая адаптацию и кастомизацию внедряемых решений».

Решения «Кибепротекта» обеспечивают комплексную защиту операционных систем, виртуальных машин, оркестраторов контейнеров, СУБД, почтовых сервисов и хранилищ данных. Для хранения резервных копий предусмотрены гибкие многоуровневые варианты, включая диски, сетевые, программно-определяемые и облачные хранилища. Это позволяет гибко адаптировать систему под потребности конкретной инфраструктуры независимо от ее масштаба.

Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект», отметил: «Партнерство с «К2Тех» открывает перед нами уникальные возможности для тестирования и совершенствования наших решений в реальных условиях современных бизнес-процессов. Мы создаем гибкую архитектурную основу, способную эффективно противостоять сложным атакам, таким как уничтожение резервных копий, и поддерживать хранение огромных массивов данных вплоть до петабайтных уровней. Совместная работа с интегратором помогает оперативно выявить слабые звенья и адаптироваться к новым сценариям угроз, создавая надежное решение для любых инфраструктурных сред».