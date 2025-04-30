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Басов Александр



30.04.2025 Платформа Smart Monitor интегрировала TI-фиды «Перспективного мониторинга» для усиления информационной безопасности заказчиков 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
20.05.2013 ВКС для "Газпромнефть-ОНПЗ": как оптимизировать корпоративные коммуникации за три месяца 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Басов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9881 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Сервис Плюс 184 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Cisco Systems 5146 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Газпром ПАО 1361 1
Газпром нефть 633 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 782 1
Микрофон - Microphone 2552 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11830 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2514 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8038 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24665 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2748 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3799 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 174 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28693 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1476 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12367 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 28 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12808 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13636 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8263 1
Apple iOS 7934 1
Google Android 14207 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 1
Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Ивлиева Елена 1 1
Шайхутдинов Рифат 1 1
Бурдюгов Игорь 2 1
Туровский Юрий 4 1
Волков Александр 26 1
Прозоровский Василий 40 1
Моносов Александр 19 1
Ведехин Игорь 30 1
Козлов Михаил 175 1
Чеглаков Андрей 57 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Федоров Валерий 13 1
Кривенко Виталий 23 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1145 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
Ergonomics - Эргономика 1620 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16639 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 171 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5206 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
Нетканые материалы 2 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6311 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7882 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13994 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 1
НМГ - Медиалогия 31 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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