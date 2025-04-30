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Басов Александр
Басов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iOS 7934 1
|Google Android 14207 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1118 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 804 1
|Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
|Ивлиева Елена 1 1
|Шайхутдинов Рифат 1 1
|Бурдюгов Игорь 2 1
|Туровский Юрий 4 1
|Волков Александр 26 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Моносов Александр 19 1
|Ведехин Игорь 30 1
|Козлов Михаил 175 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Федоров Валерий 13 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43983 2
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1145 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17752 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148009 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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