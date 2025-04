Платформа Smart Monitor интегрировала TI-фиды «Перспективного мониторинга» для усиления информационной безопасности заказчиков

VolgaBlob и «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») расширили технологическое партнерство, направленное на защиту информации российских компаний. В апреле 2025 г. экспертные данные «Перспективного мониторинга» были интегрированы в систему Smart Monitor. TI-фиды будут обогащать контекстом детектируемые SIEM события и инциденты, что позволит выявлять новые угрозы и повысить уровень безопасности организаций. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Перспективный мониторинг» уже девять лет собирает данные об угрозах информационной безопасности и выпускает базы решающих правил для средств обнаружения вторжений. TI-фиды — потоки данных, содержащие индикаторы компрометации, то есть признаки, по которым можно распознать потенциальную угрозу — поставляются при помощи веб-сервиса AM Threat Intelligence Portal (AM TIP). Он аккумулирует данные об угрозах и является сервисом автоматизированной поставки TI-фидов и базы решающих правил AM Rules заказчикам.

Портал предоставляет экспертные данные аналитикам центров мониторинга, компьютерным криминалистам, вендорам средств защиты информации для интеграции данных в свои продукты, а также открыт для использования физическими лицами для проверки объектов на вредоносность.

Компания VolgaBlob объявила об интеграции TI-фидов «Перспективного мониторинга» в свою систему Smart Monitor в апреле 2025 г. Smart Monitor — платформа обработки данных, предназначенная для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM. VolgaBlob развивает Smart Monitor с 2014 г., и за это время на базе платформы реализовано несколько сотен проектов в российских и международных компаниях. С 2021 г. решение Smart Monitor включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В апреле 2025 г. выпущена новая версия Smart Monitor 5.0, в которой реализован ряд инструментов и функций, позволяющих не только повысить защищенность клиентов, но и найти новые возможности для анализа бизнеса и повышения его антихрупкости. Усовершенствована технология поиска данных Search Anywhere, обновлена ресурсно-сервисная модель, добавлены новые модули безопасности, а также реализовано более 10 функций, запрошенных клиентами и партнерами. Интеграция TI-фидов «Перспективного мониторинга» — часть программы развития платформы Smart Monitor.

«Мы стремимся улучшать ИБ-экспертизу в российских решениях информационной безопасности и гибко подстраиваться под любой класс средств защиты информации. Для нас как поставщика фидов важно, чтобы конечный пользователь был эффективно защищен, и его средства защиты информации имели максимальный охват сведений о киберугрозах», — отметил менеджер продукта «Перспективного мониторинга» Кирилл Кузнецов.

«Качественные индикаторы компрометации, которые позволяют с высокой долей вероятности свидетельствовать о вредоносной активности, значительно усиливают возможности SIEM, превращая сбор данных в мощный инструмент обнаружения угроз. Именно поэтому мы уделяем такое внимание интеграции с ведущими TI-провайдерами. Наша цель — не просто добавить еще один источник данных, по которым можно заметить признаки вредоносной активности, а дать клиентам гибкость выбора: возможность комбинировать поставщиков под собственные нужды, бюджет и отраслевые требования», — сказал Александр Басов, SalesOps VolgaBlob.