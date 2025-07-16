Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Арбитражный управляющий бывшей российской «дочки» разработчика мобильных игр Game Insight Денис Качура дисквалифицирован «в связи с халатным отношением к своим обязанностям». Одновременно Качура является гендиректором ряда структур группы F.A.C.C.T., образовавшейся в результате разделения активов Group-IB.

Дисквалификация арбитражного управляющего

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу арбитражного управляющего Дениса Качуры на решение о его дисквалификации.

Решение было принято Арбитражным судом Москвы в октябре 2024 г. по административному иску территориального управления Росреестра В суде требование о дисквалификации Качуры поддержала Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №7.

Причины дисквалификации

Причины дисквалификации Дениса Качуры связаны с банкротством ООО «Гейм Инсайт», где он был арбитражным управляющим.

ООО «Гейм Инсайт» - бывшее российское подразделение разработчика мобильных игр Game Insight. Эта компания была основана в 2009 г. бывшим вице-президентом по маркетингу игрового холдинга «Аструм» Алисой Чумаченко.

Администрация Асбестовского городского округа Арбитражный управляющий Денис Качура дисквалифицирован «в связи с халатным отношением к своим обязанностям». Он возглавляет ряд структур группы F.A.C.C.T., образовавшейся в результате разделения активов Group-IB

Основатель «Аструма» Игорь Мацанюк после продажи холдинга в Mail.ru Group (нынешнее название - VK) некоторое время был вице-президентом Mail.ru Group, затем он стал совладельцем Game Insight и заключил брак с Чумаченко (впоследствии супруги развелись).

Денис Качура и F.A.C.C.T.

Интересно, что Денис Качура также является гендиректором ряда компаний из сферы информационной безопасности (ИБ), связанных с Group-IB.

Group-IB была создана в конце 2000-х годов Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым и специализировалась на расследовании киберпреступлений. В 2019 г. компания объявила о выходе на международный уровень и создании штаб-квартиры в Сингапуре.

В 2021 г. Сачков был арестован по обвинению в госизмене. В 2024 г. его осудили на 14 лет тюрьмы, Сачков вины не признал. В 2023 г. Group-IB объявила о разделении бизнеса и выделении российских операций в отдельную структуру - F.A.C.C.T. В конце 2024 г. фонд «Сайберус», созданный основным владельцем Positive Technologies Юрием Максимовым, объявил о покупке активов F.A.C.C.T.

Сотрудники и активы F.A.C.C.T., включая гендиректора Валерия Баулина, перешли в новую компанию - F6 (юридическое лицо - АО «Будущее»). «Сайберас» получил в ней 47%, остальное отошли физическим лицам. Утверждалось, что среди акционеров F6 нет владельцев Group-IB/F.A.C.C.T.

После выделения активов F.A.C.C.T. Качура возглавил ряд юридических лиц данной структуры: ООО «Ф.А.К.К.Т.», ООО «Ф.А.К.К.Т..Сервис», ООО «Ф.А.К.К.Т. Сетевая безопасность», и ООО «.Ф.А.К.К.Т. Антифрод».

Владельцем всех названных структур является ООО «Адаптивные технологии безопасности», которую с начала 2025 г. также возглавляет Денис Качура.

Владельцами «Адаптивных технологий безопасности», согласно данным базы «Контур.Фокус», являются Илья Сачков (37,5%), фонд Altera Capital бывшего замминистра экономического развития Кирилла Андросова (25%), Алексей Козырев (15%), Илья Марин (12,5R%) и Дмитрий Волков (10%). Денис Качура заявил CNews, что причины его дисквалификации носят формальный характер. Например, в одном из отчетов он перепутал свою фамилию и фамилию Глушихина, указав его как арбитражного управляюшего. При этом денежных средств Глушихину не выплачивалось. По его словам, требования ФНС, настаивавшей на дисквалификации Качуры, были погашены еще в 2023 г.

Качура уверяет, что дисквалификация как арбитражного управляющего никак не повлияет на его работу в качестве гендиректора F.A.C.C.T. Чем сейчас занимается F.A.C.C.T., Качура не ответил. В F6 от комментариев отказались.

Как обанкротился Game Insight

Мобильные игры компании Game Insight в начале 2010-х годов входили в топ Android Market (нынешнее название - Google Play). В 2014 г. штаб-квартира компании переместилась в Литву.

В 2022 г. Game Insight объявила об уходе из России, ее российское подразделение было признано банкротом. Арбитражным управляющим «Гейм Инсайт» был назначен Денис Качура. Долги компании перед кредиторами составила 150 млн руб., в основном, это задолженность по зарплате и выходным пособиям.

Как арбитражный управляющий Game Insight преследует владельцев компании

В 2023 г. суд удовлетворил ходатайство Качуры об аресте 76 млн руб. на счетах Игоря Мацанюка, бывших совладельцев Mail.ru Group Грегори Финчера и Михаила Винчеля (Качура считал их совладельцами Game Insight), а также бывших топ-менеджеров Game Insight.

Также Качура выиграл суд о взыскании с бывшей сотруднице «Гейм Инсайт» Ю.Винокуровой необоснованно выплаченной зарплаты в размере 9 млн руб. В связи с невыплатой данной сумме Винокуровой грозило банкротство, но затем денежные средства были ей возвращены.

Претензии к арбитражному управляющему Game Insight

Но затем претензии в рамках административного дела были предъявлены уже к самому Качуре. Как следует из материалов судебного разбирательства, Качура обнаружил у «Гейм Инсайт» товарно-материальные ценные, товарные знаки и дебиторскую задолженность со стороны лионской Game Insight в размере 1,7 млн евро. Однако, согласно решению суда, в отчете конкурсного управляющего говорилось только о товарных знаках.

Кроме того, согласно отчету Качуры, в реестр кредиторов первой очереди были включены требования Я.Глушихина в качестве вознаграждения арбитражного управляющего. Однако из документов по банкротству «Гейм Инсайт» следовало, что Глушихин - бывший сотрудник компании, чьи требования по оплате 409 тыс. руб. были включены в реестр кредиторов второй очереди. При этом информации об исполнении Глушихиным обязанностей конкурсного управляющего нет.

Первый раз Арбитражный суд Москвы в начале 2024 г. привлек Качуру к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) в виде предупреждения.

Поскольку Качура не исправил ситуацию и не включил в отчет о своей деятельности данные о товарно-материальных ценностях, при новом рассмотрении дела суд посчитал, что Качура «халатно относится к своим обязанностям» и принял решение о наказании по ч. 3.1 статьи 14.13 КоАП в виде дисквалификации на полгода.

Суды вышестоящих инстанций с этим вердиктом сгладились. Сейчас Денис Качура находится в реестре дисквалифицированных лиц ФНС, дисквалификация действует до 14 октября 2025 г.