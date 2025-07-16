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Game Insight


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр 2
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 1
19.10.2017 Samsung разрешила запускать Linux на смартфонах Galaxy S8 и Note 8 1
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 1
25.08.2016 Основатели «Моего офиса» и Game Insight вложились в телемедицину 1
24.09.2014 Microsoft проведет онлайн-трансляцию выступлений докладчиков с «Конференции разработчиков игр» 1
22.09.2014 Российские ИТ-компании высказались против сбора на создание отечественного ПО 1
09.07.2014 Игры Game Insight будут предустанавливать на Android-смартфоны Micromax 1
19.06.2014 Как сдержать ИТ-эмиграцию из России 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
29.05.2014 Разработчик игр Game Insight перенес штаб-квартиру из Москвы в Литву 1
16.05.2014 Game Insight запустила CloudRaiders для iOS 1
15.05.2014 Экономическая стратегия «Транспортная империя» доступна для iPhone и iPad 1
27.03.2014 Game Insight выпустила игру «Аэропорт-Сити» для Windows 8 и Windows Phone 8 1
25.03.2014 Game Insight объявила о 5 млн пользователей своих игр на Windows 8 и Windows Phone 8 1
06.02.2014 Game Insight представила новую экшен-стратегию Cloud Raiders 1
19.11.2013 Game Insight выпустил игру Tank Domination для iPad 1
25.10.2013 Анонсирована программа LiveMobile! European mobile congress 2013 1
02.09.2013 «Яндекс» заинтересовался футболом, дисконтными картами и начиткой новостей 1
04.04.2013 Тысячи Android-приложений собирают персональные данные без разрешения 1
02.04.2013 "Драконы Вечности" - кроссплатформенная MMORPG 1
04.03.2013 22 марта начнет работу фестиваль разработчиков мобильных приложений Mobilefest 2013 1
13.02.2013 В Сан-Франциско пройдет конференция по социальным и мобильным играм Sociality Rocks! 2013 1
09.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу конгресс Live Mobile! 1
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
17.10.2012 На LiveMobile! встретятся ключевые игроки мобильного рынка 1
21.09.2012 Составлен Топ-10 российских микроблогов в Twitter 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1
29.03.2012 «Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета 1
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 1
15.09.2011 14 октября в Казани состоится форум Mobile People 1
13.09.2011 Российский лидер Android Market решил переписать все свои игры 1
29.08.2011 8 сентября откроется конференция-фестиваль разработчиков мобильных приложений Mobilefest 1
26.08.2011 Русские женщины завоевали Android Market 1
24.08.2011 Российские игры стали самыми популярными на Android 1
29.06.2010 Инвестиционная компания Game Insight отчиталась о своих проектах 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Game Insight и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24945 12
Meta Platforms - Facebook 4482 10
VK - Mail.ru Group 3494 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4244 7
Google LLC 12019 7
Yandex - Яндекс 7899 6
Apple Inc 12330 5
data.ai - App Annie 85 5
Alawar - Алавар 58 5
Samsung Electronics 10414 4
Ростелеком 10038 3
8581 3
МегаФон 9426 3
Amazon Inc - Amazon.com 3068 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 3
ZeptoLab 14 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 2
Intel Corporation 12356 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 2
SPB Software 60 2
Rovio Mobile 41 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 88 2
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 1
RJ Games 5 1
Royal Ark 5 1
Nexters Global - Gracevale 4 1
Castcrown 1 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
SAP SE 5352 1
X Corp - Twitter 2889 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1663 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Корус Консалтинг ГК 1271 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 3
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
Runa Capital 158 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 2
MX Capital 1 1
Связной ГК 1375 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
Visa International 1957 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
Warner Bros. International Television Distribution 279 1
Tata Motors - Jaguar Cars 124 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 74 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 34 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 101 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 26 1
Everix Investments 14 1
VPE Capital 11 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1489 1
Anywayanyday - AWAD 33 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1218 1
TMT Investments 113 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ABRT Венчурный фонд 33 1
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Клири Готтлиб 8 1
Совкомбанк Совесть 275 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 13 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17482 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10937 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14165 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28417 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24907 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11733 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22111 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7668 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12528 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9485 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14114 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 3
Data monetization - Монетизация данных 1733 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4961 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 3
PvP - Player versus Player 231 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11878 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8288 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 456 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9494 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1708 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2086 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13068 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21326 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 566 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6415 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 526 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1265 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12469 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 230 2
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ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 1
Google Android 14380 10
Apple iOS 8026 8
Apple - App Store 2952 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 4
Microsoft Windows 16019 4
Apple iPad 3891 3
Google Play - Google Store - Android Market 3374 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 3
Linux OS 10359 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1855 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 347 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 408 2
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
Microsoft Windows 10 1824 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4066 1
Apache Hadoop 442 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7196 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 87 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Microsoft Office 365 960 1
Apple iPad mini 421 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 967 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Playrix - Hero Wars 14 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1376 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 1
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Ващенко Александр 10 3
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Белоусов Сергей 245 2
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Орловский Сергей 33 2
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Пестрецов Александр 3 2
Нуралиев Борис 291 1
Никифоров Николай 1136 1
Лощинин Дмитрий 39 1
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Таврин Иван 119 1
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Баринов Игорь 11 1
Кислый Виктор 16 1
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Ковтун Евгений 1 1
Дмитриева Марина 4 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
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