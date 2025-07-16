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Game Insight
УПОМИНАНИЯ
Game Insight и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацанюк Игорь 23 4
|Черномордиков Михаил 20 3
|Ващенко Александр 10 3
|Чумаченко Алиса 9 3
|Белоусов Сергей 245 2
|Басов Алексей 115 2
|Орловский Сергей 33 2
|Трушкина Дарья 2 2
|Пестрецов Александр 3 2
|Нуралиев Борис 291 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Семенов Александр 163 1
|Федоров Алексей 126 1
|Егорова Ольга 13 1
|Таврин Иван 119 1
|Бобровников Борис 104 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Фадеев Андрей 30 1
|Пучков Дмитрий 66 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Андреев Сергей 64 1
|Клягин Максим 29 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Киселёв Андрей 12 1
|Герцовский Борис 21 1
|Барышников Николай 17 1
|Баринов Игорь 11 1
|Кислый Виктор 16 1
|Карнаухова Екатерина 8 1
|Селюминов Василий 5 1
|Ковтун Евгений 1 1
|Дмитриева Марина 4 1
|Садчиков Яков 14 1
|Белоглазов Георгий 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Скворцова Ольга 1 1
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 1
|Discovery Research Group 22 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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