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Altera Capital


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Altera Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3039 1
EY - Ernst & Young Global 374 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 39 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Acronis - Акронис 451 1
Veeam Software 322 1
Microsoft Corporation 24945 1
Yandex - Яндекс 7899 1
RingCentral 14 1
CraftTalk - Крафт-Толк 59 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Альфа-Банк 1805 1
RTP Global 10 1
Global Pilots 12 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Транснефть 314 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6131 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4668 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15678 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1112 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2571 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5640 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29664 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 475 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2286 1
NVision Барьер 686 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 465 1
Startupbootcamp 11 1
Андросов Кирилл 7 2
Сбитинков Михаил 13 1
Кареньких Олег 1 1
Коньшин Андрей 6 1
Мишустин Михаил 702 1
Путин Владимир 3270 1
Дмитриев Кирилл 112 1
Соловьев Юрий 31 1
Богуславский Леонид 37 1
Орешкин Максим 30 1
Петухов Денис 31 1
Галицкий Александр 107 1
Волож Аркадий 255 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2779 1
Америка - Американский регион 2177 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18040 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
Казахстан - Республика 5691 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17636 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2590 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11376 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9385 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49725 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5306 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6052 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4116 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2222 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8790 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53219 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 478 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 434 1
Пропаганда и агитация 194 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1000 1
Энергетика - Energy - Energetically 5309 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16881 1
Forbes - Форбс 874 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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