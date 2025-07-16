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Altera Capital
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
|30.11.2020
|Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1
|12.03.2020
|Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
Altera Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
|Альфа-Банк 1805 1
|RTP Global 10 1
|Global Pilots 12 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
|Транснефть 314 1
|Андросов Кирилл 7 2
|Сбитинков Михаил 13 1
|Кареньких Олег 1 1
|Коньшин Андрей 6 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Путин Владимир 3270 1
|Дмитриев Кирилл 112 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Орешкин Максим 30 1
|Петухов Денис 31 1
|Галицкий Александр 107 1
|Волож Аркадий 255 1
|Forbes - Форбс 874 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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