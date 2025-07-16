Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шунайлова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
Шунайлова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Максимов Юрий 32 1
|Мацанюк Игорь 23 1
|Чумаченко Алиса 9 1
|Качура Денис 2 1
|Марин Илья 3 1
|Сачков Илья 125 1
|Козырев Алексей 326 1
|Волков Дмитрий 64 1
|Баулин Валерий 50 1
|Андросов Кирилл 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
|Сингапур - Республика 1882 1
|Литва - Литовская Республика 656 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.