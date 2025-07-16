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Шунайлова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шунайлова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 88 1
Game Insight 38 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 49 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4259 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 1
VK - Mail.ru Group 3496 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 1
Altera Capital 3 1
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ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 61 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3013 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1246 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1034 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17494 1
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Google Play - Google Store - Android Market 3375 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 1
Максимов Юрий 32 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7149 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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