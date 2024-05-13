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Федеральный закон 131-ФЗ О государственной тайне Государственная измена предательство интересов своей страны, юридически является преступлением шпионаж


 

«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год «Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год
«Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий «Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий
"Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год "Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год
«СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год. «СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год.
«Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год. «Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год.
«Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов «Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов
«А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов «А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов
«Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад «Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад
«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год


13.05.2024 ФСБ арестовала бывшего сотрудника «Яндекса» по делу о госизмене

Следственные действия по госизмене Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о государственной измене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на в
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной

физической и кибербезопасности. Вопросы разграничения доступа. Если посмотреть, то государственные секреты воруют нечасто. Это скорее исключение. С персональными данными надо обращаться так же, как с государственной тайной. Персональные данные должны оставаться тем золотом, которое лежит в сейфе и никуда оттуда не исчезает. CNews: Недавно появились оценки, что экономика в лучшем состоянии,

29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене

м, в рамках которого задержан основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. Представитель Лефортовского суда Москвы заявила, что Илья Сачков 28 сентября 2021 г. был арестован на два месяца по делу о госизмене. Под стражей он пробудет до 27 ноября. Илью Сачкова подозревают в совершении преступления, описанного в статье 275 УК РФ (госизмена), по которой предусмотрено наказание до 20 лет лише
12.07.2018 Facebook отметил 65 тыс. россиян как «заинтересованных в госизмене»

«Заинтересованные в госизмене» Рекламный механизм Facebook пометил 65 тыс. пользователей из Ро
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay

курирующей платежной системы «Ассист», в результате чего летом 2010 г. неделю не работала оплата электронных билетов на сайте его основного клиента - «Аэрофлота». Павел Врублевский заявил, что дело о госизмене против сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» возникло благодаря его сведениям Расследованием данного дела как раз занимался отдел Михайлова. В 2013 г. суд признал Врублевского и

Публикаций - 187, упоминаний - 203

Федеральный закон 131-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 18
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 16
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 12
InfoWatch - Инфовотч 1015 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 9
Microsoft Corporation 24639 7
Cisco Systems 5115 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 7
Broadcom - VMware 2363 7
Verisign 357 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
8230 5
Apple Inc 12109 5
Google LLC 11788 5
Telegram Group 2000 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 5
Ростелеком 9710 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 4
Softline - Софтлайн 2818 4
Yandex - Яндекс 7359 4
SAP SE 5279 4
Check Point Software Technologies 760 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
Новые облачные технологии (НОТ) 445 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1260 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 4
I-Defence 4 4
Oracle Corporation 6694 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 842 3
Intel Corporation 12201 3
HP Inc. 5688 3
МегаФон 8847 3
Red Hat 1306 3
Huawei 3938 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 324 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 3
Assist - Ассист 209 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 4
Почта России ПАО 2116 4
Lockheed Martin 756 4
Boeing 1009 3
Airbus Group - Airbus Industries 224 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 2
Volvo Cars 253 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 2
Microsoft - LinkedIn 649 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Daikin Industries 46 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 28
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 19
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 18
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 13
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 677 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1210 7
Судебная власть - Judicial power 2314 7
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 6
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 4
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 4
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 4
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 639 4
Демократическая политическая партия США 115 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 140 2
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
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ЛДПР 105 1
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ASF - Apache Software Foundation 207 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 636 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Код Безопасности - vGate 73 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 3
Apple iOS 7816 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
Rx-Promotion 12 3
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 3
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 3
Crutop 11 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
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Apache ActiveMQ 30 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Microsoft Office 3738 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
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Сачков Илья 122 11
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Баулин Валерий 43 4
Мылицын Роман 110 3
Дворкович Аркадий 210 3
Балагуров Андрей 8 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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