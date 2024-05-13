«Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год «Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год «Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий «Болтун — находка для врага!», 1954 Худ. В. Корецкий "Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год "Болтун - находка для шпиона!" (Радаков А.) 1941 год «СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год. «СОВЕТСКИЙ ВОИН! БУДЬ БДИТЕЛЕН!» К. Иванов, 1954 год. «Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год. «Строго храни государственную и военную тайну!» Плакат о необходимости повышения политической бдительности. Интезаров А., Соколов Н., 1952 год. «Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов «Под секретом», 1960 Худ. Е. Щеглов «А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов «А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ...», 1949 — У вас с секретными бумагами всё в порядке? — О, да! Они в этом шкафу, а к нему ни один ключ не подходит! — А вы как открываете? — Я? Гвоздём! Худ. А. Баженов «Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад «Бдительность — наше оружие. Будьте бдительны!», 1953 Худ. Б. Широкорад «Не болтай!» Один из постеров, изображающий суровую женщину-колхозницу, прижавшую палец к губам и призывающую к молчанию. Художник Ватолина Н., Денисов Н. 1941 год