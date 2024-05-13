Федеральный закон 131-ФЗ О государственной тайне Государственная измена предательство интересов своей страны, юридически является преступлением шпионаж
- ФСБ РФ
- ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
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|13.05.2024
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ФСБ арестовала бывшего сотрудника «Яндекса» по делу о госизмене
Следственные действия по госизмене Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о государственной измене против бывшего сотрудника компании «Яндекс» за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на в
|23.12.2022
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Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной
физической и кибербезопасности. Вопросы разграничения доступа. Если посмотреть, то государственные секреты воруют нечасто. Это скорее исключение. С персональными данными надо обращаться так же, как с государственной тайной. Персональные данные должны оставаться тем золотом, которое лежит в сейфе и никуда оттуда не исчезает. CNews: Недавно появились оценки, что экономика в лучшем состоянии,
|29.09.2021
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В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене
м, в рамках которого задержан основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. Представитель Лефортовского суда Москвы заявила, что Илья Сачков 28 сентября 2021 г. был арестован на два месяца по делу о госизмене. Под стражей он пробудет до 27 ноября. Илью Сачкова подозревают в совершении преступления, описанного в статье 275 УК РФ (госизмена), по которой предусмотрено наказание до 20 лет лише
|12.07.2018
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Facebook отметил 65 тыс. россиян как «заинтересованных в госизмене»
«Заинтересованные в госизмене» Рекламный механизм Facebook пометил 65 тыс. пользователей из Ро
|03.03.2017
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Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay
курирующей платежной системы «Ассист», в результате чего летом 2010 г. неделю не работала оплата электронных билетов на сайте его основного клиента - «Аэрофлота». Павел Врублевский заявил, что дело о госизмене против сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» возникло благодаря его сведениям Расследованием данного дела как раз занимался отдел Михайлова. В 2013 г. суд признал Врублевского и
Федеральный закон 131-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлов Сергей 52 17
|Докучаев Дмитрий 18 15
|Стоянов Руслан 33 13
|Врублевский Павел 98 12
|Сачков Илья 122 11
|Путин Владимир 3176 10
|Фомченков Георгий 9 8
|Волков Дмитрий 63 7
|Мишустин Михаил 678 6
|Медведев Дмитрий 1654 5
|Артимович Дмитрий 41 5
|Артимович Игорь 29 5
|Пермяков Максим 29 5
|Артимовичи (братья) 22 5
|Лукацкий Алексей 119 4
|Комиссаров Дмитрий 223 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 441 4
|Баулин Валерий 43 4
|Мылицын Роман 110 3
|Дворкович Аркадий 210 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 54 3
|Гусев Игорь 19 3
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 3
|Лаврухин Юрий 7 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Иванов Сергей 388 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Солодухин Константин 119 2
|Касперская Наталья 291 2
|Демидов Сергей 127 2
|Оганесян Ашот 123 2
|Ахмеров Тимур 87 2
|Арсентьев Андрей 67 2
|Калинин Александр 154 2
|Бутенко Юрий 65 2
|Раевский Алексей 76 2
|Сушкевич Антон 66 2
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