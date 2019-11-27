Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бутенко Юрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 72
Бутенко Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Четвернин Алексей 651 44
|Козырев Алексей 270 21
|Чамара Денис 57 21
|Елистратов Николай 90 21
|Калина Роман 60 20
|Герасимюк Максим 20 19
|Цариковский Федор 31 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Песчанских Георгий 37 19
|Чернякова Елена 26 19
|Раков Ярослав 48 18
|Звягина Наталья 64 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Бойко Елена 151 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Левин Леонид 83 17
|Власов Сергей 76 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Крюков Сергей 26 17
|Ковнир Евгений 71 16
|Скляр Алексей 49 16
|Иванов Алексей 76 15
|Матвеева Татьяна 83 14
|Козлов Александр 54 14
|Фомичев Олег 107 14
|Попов Сергей 72 13
|Горбачев Александр 18 12
|Акимов Максим 167 12
|Салбиев Алан 30 12
|Комар Евгений 20 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Албычев Александр 74 11
|Носков Константин 201 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Городилов Михаил 17 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 8
|Apps4All 25 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 10
|CNews Analytics 1991 2
|CNews Инновация года - награда 26 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765512, в очереди разбора - 669199.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765512, в очереди разбора - 669199.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru