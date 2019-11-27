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Бутенко Юрий


27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 3
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 2
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 2
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 2
13.04.2017 Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL 3
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 72

Бутенко Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 11
Программный продукт ГК 92 10
Microsoft Corporation 11127 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 7
РТЛабс 145 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
Базальт СПО 206 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
ТерраТех - TerraTech 8 5
IBM 3551 4
Naumen - Наумен 342 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Samsung Electronics 5702 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Ланит ГК 1159 3
ALP Group 37 3
АйТи 752 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Mankiewicz 7 2
Крок 1221 2
Instabank - Инстабанк 12 2
Brother 112 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
ICL Services 51 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Diasoft - Диасофт 354 2
ВЭБ Инжиниринг 2 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Бинго-Софт - Акцент 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
Медскан 12 3
Глобэкс банк 28 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
ВТБ24 583 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Почта России ПАО 1574 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Уралсиб Банк 390 2
Росгосстрах 182 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
МДМ Банк 150 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Мосэнерго ПАО 50 2
Уралкалий ПАО 62 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Зенит 131 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Газпром ПАО 524 1
X5 Group 599 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 48
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 36
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 31
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 31
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 26
Федеральное казначейство России 766 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 21
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 17
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 14
Правительство РФ 2207 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Москвы 653 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 9
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 8
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 26
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Экология 18 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Безопасный город 347 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Linux OS 4267 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 2
Linux - Debian GNU 273 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Транспорт 72 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Esri ArcGIS 108 1
Microsoft Office Online 25 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
Apple iOS 5742 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Ред ОС 239 1
WhatsApp Messenger 654 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Amazon Alexa 138 1
Diasoft Database Adapter 12 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Четвернин Алексей 651 44
Козырев Алексей 270 21
Чамара Денис 57 21
Елистратов Николай 90 21
Калина Роман 60 20
Герасимюк Максим 20 19
Цариковский Федор 31 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Песчанских Георгий 37 19
Чернякова Елена 26 19
Раков Ярослав 48 18
Звягина Наталья 64 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Бойко Елена 151 17
Ляшенко Сергей 29 17
Стрельцов Андрей 53 17
Левин Леонид 83 17
Власов Сергей 76 17
Приданкин Андрей 30 17
Крюков Сергей 26 17
Ковнир Евгений 71 16
Скляр Алексей 49 16
Иванов Алексей 76 15
Матвеева Татьяна 83 14
Козлов Александр 54 14
Фомичев Олег 107 14
Попов Сергей 72 13
Горбачев Александр 18 12
Акимов Максим 167 12
Салбиев Алан 30 12
Комар Евгений 20 11
Опенышева Светлана 54 11
Рудзевич Мария 34 11
Петрушин Андрей 64 11
Ермолаев Артем 340 11
Албычев Александр 74 11
Носков Константин 201 11
Алексеев Владимир 16 11
Лопаткин Герман 102 11
Городилов Михаил 17 11
Россия - Российская федерация - РФ 57544 57
Россия - Ростовская область 864 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 25
Россия - Республика Мордовия 388 21
Россия - Республика Алтай 687 20
Россия - Тульская область 753 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 17
Россия - Челябинская область 659 13
Казахстан - Республика 2641 13
Россия - Сахалинская область 435 12
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Ульяновская область 352 11
Россия - Калужская область 574 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 8
Россия - Архангельская область 343 4
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Ноябрьск 62 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Малайзия 341 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Арктика 141 1
Россия - Тюменская область 584 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 12
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 8
Apps4All 25 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 10
CNews Analytics 1991 2
CNews Инновация года - награда 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews AWARDS 291 8
CNews APPWards 36 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765512, в очереди разбора - 669199.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

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Наука

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