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Роскосмос ТерраТех TerraTech
АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «Роскосмос» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.
УПОМИНАНИЯ
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
|Турчак Евгений 24 5
|Фишер Андрей 74 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Бутин Вячеслав 11 5
|Левин Леонид 130 4
|Чамара Денис 59 4
|Бойко Елена 152 4
|Солодовников Денис 107 4
|Аитов Тимур 197 4
|Раков Ярослав 51 4
|Чернякова Елена 29 4
|Калина Роман 62 4
|Приданкин Андрей 30 4
|Фомичев Олег 138 4
|Песчанских Георгий 38 4
|Малышев Александр 37 4
|Козырев Алексей 324 4
|Катамадзе Анна 101 4
|Усманов Артур 25 4
|Финк Дмитрий 16 4
|Евстигнеев Сергей 21 4
|Цариковский Федор 32 4
|Герасимюк Максим 20 4
|Власов Сергей 98 4
|Ляшенко Сергей 29 4
|Стрельцов Андрей 61 4
|Крюков Сергей 30 4
|Звягина Наталья 64 4
|Гуревич Раиса 16 4
|Таипов Расул 11 4
|Смирнов Алексей 243 3
|Трушкин Константин 59 3
|Селиванов Дмитрий 51 3
|Безбогов Сергей 55 3
|Кирьянова Александра 140 3
|Натарова Елена 3 3
|Лукашкин Сергей 26 2
|Паршиков Сергей 11 2
|Овчинникова Евгения 10 2
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