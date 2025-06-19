Роскосмос - ТерраТех - TerraTech

АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «Роскосмос» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.