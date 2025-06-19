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Роскосмос ТерраТех TerraTech

Роскосмос - ТерраТех - TerraTech

АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «Роскосмос» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных  сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 3
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства 2
01.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в финансовом секторе: бегом к цифровым сервисам» состоится 10 июня 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 2
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс 180 4
Программный продукт ГК 63 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 189 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Базальт СПО - BaseALT 709 3
Diasoft - Диасофт 940 2
МегаФон 9342 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8930 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 23 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
First Data - Ферст Дата 5 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
Microsoft Corporation 24885 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Yandex - Яндекс 7808 1
VK - Mail.ru Group 3487 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2975 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Цифра ГК 2484 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
Nginx - Энджайникс 179 1
Ростелеком 9971 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 54 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 95 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 328 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 31 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 66 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 13 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 52 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 47 1
Росимущество - Управления информационных технологий 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7662 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 3
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 90 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 2
Альфа-Банк 1801 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 900 2
Русагро Группа Компаний 301 2
РЖД - Российские железные дороги 1944 1
Газпром ПАО 1371 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 498 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Coursera 57 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1044 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 167 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 492 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1868 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 4
Федеральное казначейство России 1821 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 272 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 111 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1406 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12128 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4990 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 154 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3143 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3126 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11617 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1478 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 673 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12385 3
Data Fusion - Слияние данных 76 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5902 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2550 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6903 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14123 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12951 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7063 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4925 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1425 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 104 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21202 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 371 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4206 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 4
Microsoft Windows 2000 8663 4
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 351 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 720 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 31 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 758 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 490 1
ВТБ Мои Инвестиции 54 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 313 1
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 78 1
Linux - Debian GNU 492 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 20 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5475 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1017 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5048 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1351 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2807 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Google TensorFlow 92 1
Python PyTorch 54 1
Stafory - робот Вера 341 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 290 1
Docker - Платформа распределённых приложений 374 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 14 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1466 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови 10 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 85 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 300 1
SR Space - SR NET - СР Нет - спутниковый интернет 2 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Турчак Евгений 24 5
Фишер Андрей 74 5
Бутенко Юрий 65 5
Бутин Вячеслав 11 5
Левин Леонид 130 4
Чамара Денис 59 4
Бойко Елена 152 4
Солодовников Денис 107 4
Аитов Тимур 197 4
Раков Ярослав 51 4
Чернякова Елена 29 4
Калина Роман 62 4
Приданкин Андрей 30 4
Фомичев Олег 138 4
Песчанских Георгий 38 4
Малышев Александр 37 4
Козырев Алексей 324 4
Катамадзе Анна 101 4
Усманов Артур 25 4
Финк Дмитрий 16 4
Евстигнеев Сергей 21 4
Цариковский Федор 32 4
Герасимюк Максим 20 4
Власов Сергей 98 4
Ляшенко Сергей 29 4
Стрельцов Андрей 61 4
Крюков Сергей 30 4
Звягина Наталья 64 4
Гуревич Раиса 16 4
Таипов Расул 11 4
Смирнов Алексей 243 3
Трушкин Константин 59 3
Селиванов Дмитрий 51 3
Безбогов Сергей 55 3
Кирьянова Александра 140 3
Натарова Елена 3 3
Лукашкин Сергей 26 2
Паршиков Сергей 11 2
Овчинникова Евгения 10 2
Копысов Виталий 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 149832 12
Земля - планета Солнечной системы 10479 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1260 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1338 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 597 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1344 4
Россия - УФО - Тюменская область 1204 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1284 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14274 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1253 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3022 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
Германия - Федеративная Республика 12795 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1452 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17536 1
Испания - Королевство 3738 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Россия - СФО - Кемеровская область 947 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1546 1
Россия - УФО - Свердловская область 1600 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 950 1
Россия - СФО - Иркутская область 1167 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1410 1
Россия - ПФО - Самарская область 1387 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Индия - Bharat 5556 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 783 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4074 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30353 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6013 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2594 5
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Кредитование - Сrediting - Заём 6888 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2431 2
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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