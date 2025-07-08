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Индексная книга (каталог) CNews*
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SR Space SR NET СР Нет спутниковый интернет


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Власти банкротят создателя «российского Starlink» 1
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом 1
07.12.2021 «Ростелеком» подписал соглашение с частной российской космической компанией Success Rockets 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SR Space и организации, системы, технологии, персоны:

SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 13 2
Ростелеком 10023 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 53 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1343 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 14 1
Skyeer - Скайер ИТ 7 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
SR Space - SR Drones - СР Дрон 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 2
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Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16531 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1159 1
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 783 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 82 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2261 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 242 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 842 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12469 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9902 1
Пропускная способность - Bandwidth 1789 1
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1790 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 144 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1850 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 63 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 139 1
SR Space - SR Drones - Богомол 2 1
SR Space Nebo 1 1
Мансуров Олег 6 2
Меньшов Кирилл 126 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 785 1
Земля - планета Солнечной системы 10491 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19459 2
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8290 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2639 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7490 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5793 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 994 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7661 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2592 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 532 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 854 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 310 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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