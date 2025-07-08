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SR Space SR NET СР Нет спутниковый интернет
УПОМИНАНИЯ
SR Space и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
|U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 189 1
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