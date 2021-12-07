«Ростелеком» подписал соглашение с частной российской космической компанией Success Rockets

«Ростелеком» и частная российская космическая компания Success Rockets заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали 7 декабря 2021 г. старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров в офисе «Ростелекома».

«Ростелеком» заинтересован в развитии ИТ-сотрудничества в сфере анализа больших данных, построении мониторинговых систем глобального уровня, а также технологиях передачи данных посредством спутниковой широкополосной связи для обеспечения повсеместного доступа в интернет и интернета вещей для беспилотного транспорта. Это важнейшие технологии, без которых невозможна экономика, построенная на основе больших данных: миллионы беспилотных автомобилей и дронов, уличные камеры, управление скважинами в реальном времени.

Одно из ключевых направлений работы Success Rockets — создание спутниковой группировки для обеспечения широкополосной связи (проект SR NET). Она будет включать в себя более 500 спутников. Масса одного спутника составит около 200 кг, срок службы — не менее 5 лет. Все спутники будут низкоорбитальными и по окончании срока службы будут автоматически сводиться с орбиты, не превращаясь в космический мусор.

«Развитие спутникового интернета является важнейшей целью для преодоления цифрового неравенства в нашей стране и дает возможность оказывать государственные услуги на всей территории Российской Федерации. При этом расчетное количество абонентов должно составить не менее 100 млн. Поэтому уже на этапе завершения эскизного проекта нам важна кооперация с крупными игроками в сфере информационно-коммуникационных технологий», — сказал основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров.

«Помимо собственных разработок в ИТ, мы регулярно мониторим рынок и ищем новые решения для расширения линейки услуг и продуктов как для наших клиентов, так и для использования внутри компании. Мы рассчитываем на активное сотрудничество в области анализа больших данных и считаем перспективными технологии в области передачи и анализа данных, применяемые Success Rockets», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.