Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris

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C начала 1950-х годов на Алтайский край упало более 2500 тонн космического мусора, причем некоторые фрагменты достигали 10 метров в длину, потому что Алтайский край находится прямо под основной траекторией полета самого старого, самого большого и самого загруженного космодрома в мире - Байконур. Самые смелые и находчивые жители после падения отработавших ступеней ракет-носителей промышляют сбором металлолома. В обломках можно обнаружить ценные легкие металлы, сплавы титана и алюминия, а также другие ценящиеся элементы, такие как медная проволока. Гости региона часто видят крыши курятников и сараев, построенных с ракетными частями. Даже сельскохозяйственные орудия и сани для детей бывают сделаны из обломков ракет.
- Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. Официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны.
- Помимо систем СПРН поиском и идентификацией орбитальных объектов занимается специализированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов Радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона», а также станция оптических наблюдений «Архыз», алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова, оптико-электронный комплекс «Окно».
- Вокруг Земли вращается 15 550 объектов искусственного происхождения: космические аппараты (функционирующие и неработающие "мертвые"), ступени ракет-носителей, разгонные блоки и прочие обломки.
- По данным 2021 года на орбите Земли находится у 34000 искусственных объектов размером более 10 см, 900000 объектов от 1-10 см, и более 128 миллионов обломками менее 1 см. Большая часть космического мусора движется довольно быстро и может достигать 29000 км / ч, что почти в 7 раз превышает скорость пули.
- На 2015 год по данным российской системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из них действующих — 1 336, остальное — космический мусор.
- Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента.
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оходит в люк "Прогресса", а также отработавшие гарантийный срок американские скафандры увозят на Землю американские шаттлы, которые возобновили регулярные полеты к МКС. "Принятая практика уничтожения космического мусора с помощью "грузовиков" не наносит вреда экологии Земли", - утверждают в ЦУП. При вхождении в плотные слои атмосферы большая часть загруженных в "Прогресс" отходов сгорает вм
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