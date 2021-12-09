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Астрономия Космос Космический мусор Орбитальный мусор Space debris

Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris

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C начала 1950-х годов на Алтайский край упало более 2500 тонн космического мусора, причем некоторые фрагменты достигали 10 метров в длину, потому что Алтайский край находится прямо под основной траекторией полета самого старого, самого большого и самого загруженного космодрома в мире -  Байконур. Самые смелые и находчивые жители после падения отработавших ступеней ракет-носителей промышляют сбором металлолома. В обломках можно обнаружить ценные легкие металлы, сплавы титана и алюминия, а также другие ценящиеся элементы, такие как медная проволока. Гости региона часто видят крыши курятников и сараев, построенных с ракетными частями. Даже сельскохозяйственные орудия и сани для детей бывают сделаны из обломков ракет.
 
 

  • Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. Официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны.
  • Помимо систем СПРН поиском и идентификацией орбитальных объектов занимается специализированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов Радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона», а также станция оптических наблюдений «Архыз», алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова, оптико-электронный комплекс «Окно». 
    • Вокруг Земли вращается 15 550 объектов искусственного происхождения: космические аппараты (функционирующие и неработающие "мертвые"), ступени ракет-носителей, разгонные блоки и прочие обломки.
    • По данным 2021 года на орбите Земли находится у 34000 искусственных объектов размером более 10 см, 900000 объектов от 1-10 см, и более 128 миллионов обломками менее 1 см. Большая часть космического мусора движется довольно быстро и может достигать 29000 км / ч, что почти в 7 раз превышает скорость пули.
    • На 2015 год по данным российской системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из них действующих — 1 336, остальное — космический мусор.
  • Лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте - Россия, а на третьем - Китай. На эти страны приходится 93% космического мусора. Ежегодно его общий объем увеличивается на четыре процента. 
  • Земля
  • Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос
     
     

Первое в истории столкновение космических аппаратов произошло в 2009 году. Уже давно выведенный из эксплуатации российский спутник связи «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33» на высоте около 800 километров над территорией Сибири. Подобных столкновений теперь стараются избегать, так как обломки могут угрожать не только другим спутникам, но и МКС. Первое в истории столкновение космических аппаратов произошло в 2009 году. Уже давно выведенный из эксплуатации российский спутник связи «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Iridium-33» на высоте около 800 километров над территорией Сибири. Подобных столкновений теперь стараются избегать, так как обломки могут угрожать не только другим спутникам, но и МКС.
Воронка, которую способна проделать в космическом корабле небольшая алюминиевая сфера, летящая со скоростью 7 км/с. Воронка, которую способна проделать в космическом корабле небольшая алюминиевая сфера, летящая со скоростью 7 км/с.

 


09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора

океанографическими станциями по Северному морскому пути», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев. Ещё одна важная проблема, которую поможет решить новый плазменный двигатель – проблема космического мусора. Обычно наноспутники могут оставаться на орбите более десяти лет после завершения своей эксплуатации, прежде чем торможение о верхние слои атмосферы очистит от них околоземн
01.06.2017 Космический мусор угрожает глобальной экономике

мую угрожает мировой экономике. Одна из основных проблем — отсутствие эффективных способов борьбы с космическим мусором. Поэтому объемы мусора растут и становится возможна катастрофическая лави
26.06.2012 Пыль избавит Землю от космического мусора

т его, заставляя войти в плотные слои атмосферы Американские военные ученые предлагают для борьбы с космическим мусором использовать ракеты, нагруженные 20-40 тоннами микроскопической пыли. Пыл
25.10.2011 DARPA сделает космический мусор антенной зомби-сетью
06.09.2011 Космический мусор на орбите Земли достиг критической точки

нии 150 лет. Эксперты НАСА полагают, что в течение следующих 10 лет есть один из десяти шансов, что космический мусор серьезно повредит МКС, которая летает на высоте около 400 км. Повышение вер
01.06.2011 Космический мусор выследят на фоне звезд

ационарных объектов. Метод, основанный на использовании положения звезд, может помочь наблюдению за космическим мусором, причем даже с помощью небольших телескопов и в местах с высокой фоновой

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Телескоп для наблюдения за космическим мусором и предупреждения о сближении его со спутниками разработало американское А
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Центр электронных систем ВВС США начинает новый этап программы по созданию системы обнаружения и отслеживания космического мусора и других объектов на орбите Земли. Программа Space Fence ("Космический забор"), с ожидаемой общей стоимостью более 3,5 млрд долл., будет представлять собой систему географич
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30.07.2010 Угрозы столкновения МКС с космическим мусором в ночь с четверга на пятницу не было

Международной космической станции минувшей ночью не угрожало столкновение с космическим мусором. Эту информацию подтвердили в ЦУП, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Спец
10.03.2010 В Индии представители заинтересованных стран обсуждают проблемы космического мусора

ется разработка мероприятий по обеспечению безопасности космических полетов в условиях техногенного засорения околоземного космического пространства, а также мероприятий по предупреждению образования космического мусора. В заседаниях МККМ принимает участие делегация Федерального космического агентства.
21.12.2009 Проблема уборки орбитального мусора рассмотрена во ВНИИЭМ

льного конструктора НПП ВНИИЭМ Кирилла Боярчука. Рассматривались вопросы исследования распределения орбитального мусора астрономическими методами, эфемеридного их обеспечения, проблемы радиацио
13.03.2009 От космического мусора экипаж МКС прятался в корабле "Союз ТМА-13"

дународной космической станции с 19:35 до 19:45 по московскому времени находился в пристыкованном к станции корабле «Союз ТМА-13». Эвакуация в «Союз» была вызвана возможной угрозой столкновения МКС с космическим мусором, информация о котором поступила из американского центра управления полетами в Хьюстоне. Когда опасность миновала, Юрий Лончаков, Майкл Финк и Сандра Магнус вернулись на стан
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оходит в люк "Прогресса", а также отработавшие гарантийный срок американские скафандры увозят на Землю американские шаттлы, которые возобновили регулярные полеты к МКС. "Принятая практика уничтожения космического мусора с помощью "грузовиков" не наносит вреда экологии Земли", - утверждают в ЦУП. При вхождении в плотные слои атмосферы большая часть загруженных в "Прогресс" отходов сгорает вм
19.09.2006 "Прогресс М-56" с космическим мусором затоплен в Тихом океане

оходит в люк "Прогресса", а также отработавшие гарантийный срок американские скафандры увозят на Землю американские шаттлы, которые возобновили регулярные полеты к МКС. "Принятая практика уничтожения космического мусора с помощью "грузовиков" не наносит вреда экологии Земли", - утверждают в ЦУП. При вхождении в плотные слои атмосферы большая часть загруженных в "Прогресс" отходов сгорает вм
20.01.2006 Космический мусор начинает быстро размножаться

нсона Дж. Лю (J. C. Liou). Разные страны продолжают выводить в космос все новые и новые аппараты, в результате чего цепная реакция начнется значительно раньше, чем хотелось бы. Даже крошечный кусочек космического мусора, летящий со скоростью несколько километров в секунду, способен уничтожить или повредить работающий спутник и увеличить количество осколков на орбите. Самая сложная ситуация

20.01.2006 Космический мусор начинает быстро размножаться

нсона Дж. Лю (J. C. Liou). Разные страны продолжают выводить в космос все новые и новые аппараты, в результате чего цепная реакция начнется значительно раньше, чем хотелось бы. Даже крошечный кусочек космического мусора, летящий со скоростью несколько километров в секунду, способен уничтожить или повредить работающий спутник и увеличить количество осколков на орбите. Самая сложная ситуация

10.12.2004 Превратится ли телескоп NASA в космический мусор?

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) должно отремонтировать телескоп «Хаббл», иначе эта уникальная обсерватория к 2007 году превратится в космический мусор, заявляет руководство Национального совета по исследованиям США (National Research Council). Эксперты совета отправили доклад в Конгресс с требованием осуществить ремонт при п
10.12.2004 Превратится ли телескоп NASA в космический мусор?

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) должно отремонтировать телескоп «Хаббл», иначе эта уникальная обсерватория к 2007 году превратится в космический мусор, заявляет руководство Национального совета по исследованиям США (National Research Council). Эксперты совета отправили доклад в Конгресс с требованием осуществить ремонт при п
25.12.2003 Китай заинтересовался космическим мусором

сти КНР, состоявшемся 24 декабря в Пекине. Обломки летающих космических аппаратов - так называемый "космический мусор" - представляют собой один из главных источников загрязнения космического п
25.12.2003 Китай заинтересовался космическим мусором

сти КНР, состоявшемся 24 декабря в Пекине. Обломки летающих космических аппаратов - так называемый "космический мусор" - представляют собой один из главных источников загрязнения космического п
21.05.2002 Космический мусор наводнил орбиту Земли

ые опускали бы их в атмосферу в течение 25 лет с момента выработки ресурса. Среди перспективных идей - запуск аппарата Nerf размером в милю в поперечнике, который замедлял бы скорость движения частиц космического мусора, направляя их к Земле, а также использование лазеров наземного базирования, которые бы испаряли мусор на орбите. А пока что даже прекращение дальнейшего замусоривания космос
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NASA сообщила о своей новой разработке - лазерной системе, предназначенной для обнаружения и удаления "космического мусора" (в основном обломков запущенных ранее спутников) вокруг международной космической станции. Эта своебразная "метла" будет установлена на земле и будет способна обнаруживать


Публикаций - 135, упоминаний - 158

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 3
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 57 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16146 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 3
Освещение - яркость источника света 677 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 366 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 39
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 8
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 5
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 116 5
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 3
Космодром Байконур 1066 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 3
Microsoft Office 3737 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 3
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 2
Nuvia Phoenix 141 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 55 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 2
Google Android 14004 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 136 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Виноградов Павел 31 7
Тюрин Михаил 37 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
Маленченко Юрий 58 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Brown Michael - Браун Майкл 35 2
Bekey George - Беки Джордж 2 2
Bigelow Robert - Биглоу Роберт 5 2
Левкевич Михаил 60 2
Егоров Игорь 43 2
Лончаков Юрий 25 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Fink Michael - Финк Майкл 33 2
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 23 2
Волжзан Александр 2 2
Lanzerotti Louis - Ланцеротти Луис 2 2
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 2
Magnus Sandra - Магнус Сандра 8 2
Боярчук Кирилл 6 1
Иванов Сергей 388 1
Меньшов Кирилл 118 1
Коптев Юрий 30 1
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 1
Burton Jeremy - Бертон Джереми 11 1
Ракишев Кенес 43 1
Троценко Роман 5 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 37 1
Кузнецов Александр 123 1
Кононенко Олег 40 1
Перминов Анатолий 130 1
Юрчихин Федор 37 1
Гришин Дмитрий 209 1
Шалманов Сергей 201 1
Волков Сергей 80 1
Рыжиков Сергей 111 1
Меднов Сергей 124 1
Котов Олег 49 1
Панков Александр 78 1
Соколов Александр 38 1
Леонов Алексей 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 70
Земля - планета Солнечной системы 10378 66
Россия - РФ - Российская федерация 144407 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 17
Европа 21774 17
Солнечная система - Solar system 2524 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 13
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос 32 11
Япония 13288 10
Луна - спутник Земли 1475 10
Канада 4885 9
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 9
Индия - Bharat 5450 8
США - Калифорния 4627 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 6
Германия - Федеративная Республика 12684 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 6
Колумбия - Республика 528 6
Польша - Республика 1959 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 4
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 4
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 4
Италия - Итальянская Республика 4354 4
США - Техас 991 4
Польша - Ломза 4 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 3
Беларусь - Белоруссия 5670 3
Казахстан - Республика 5530 3
Испания - Королевство 3709 3
Венера - планета Солнечной системы 277 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Домбаровский 6 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 2
Африка - Африканский регион 3479 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
Азия - Азиатский регион 5533 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3711 28
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 14
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 806 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8641 13
Энергетика - Energy - Energetically 5088 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5659 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1677 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6176 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2758 5
Физика - Physics - область естествознания 2645 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 3
СССР и США - Холодная война 208 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1269 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 3
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Английский язык 6637 3
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Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 2
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AP - Associated Press 2004 5
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New Scientist 1448 4
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Nature Geoscience 19 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
Phys.org 972 2
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Sun Sentinel 2 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 649 1
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CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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