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Все категории 202504
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ИКС Бюро 1440 ФАБ Рассвет

СОБЫТИЯ

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06.10.2026 Впервые показан мини-терминал российского «убийцы» Starlink 3
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены 1
30.06.2023 Две новых компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 4 млрд руб. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 299 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 93 2
ИКС 571 2
МегаФон 10959 1
Telegram Group 3008 1
OneWeb - WorldVU 46 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 19 2
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 398 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 731 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3092 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10305 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1930 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1510 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2449 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7439 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4071 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1883 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10064 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18299 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9438 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9859 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1708 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 125 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1057 1
РЖД Сапсан 30 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 476 2
Агафонов Дмитрий 12 1
Баринова Юлия 1 1
Шадаев Максут 1232 1
Черепенников Антон 86 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 2
Россия - РФ - Российская федерация 168610 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5524 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
Земля - планета Солнечной системы 10914 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1101 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3236 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 241 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6836 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2167 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22055 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 140 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
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