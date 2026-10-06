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ИКС Бюро 1440 ФАБ Рассвет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 5
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|SpaceX - Space Exploration Technologies 299 2
|ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 93 2
|ИКС 571 2
|МегаФон 10959 1
|Telegram Group 3008 1
|OneWeb - WorldVU 46 1
|ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 19 2
|РЖД - Российские железные дороги 2108 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 398 1
|SpaceX Starlink - спутниковая сеть 125 2
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1057 1
|РЖД Сапсан 30 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 476 2
|Агафонов Дмитрий 12 1
|Баринова Юлия 1 1
|Шадаев Максут 1232 1
|Черепенников Антон 86 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.