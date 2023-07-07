Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены

«ИКС холдинг» запустил собственные спутники

Минцифры России объявило о начале освоения низких орбит отечественными спутниками широкополосной связи.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, в рамках программы «Рассвет-1», реализуемой компанией «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг), в космос отправлено три низкоорбитальных космических аппарата. Запуск спутников состоялся 27 июня 2023 г. с космодрома «Восточный».

Выведенные на орбиту аппараты обеспечивают скорость передачи данных 12 Мбит/сек на устройство, задержка составляет 41 мс. В рамках испытательной миссии не стоит задача обеспечить высокую скорость, подчеркивают в Минцифры.

В рамках следующего этапа планируется старт серийного и массового производства отечественных аппаратов, а также увеличение скорости передачи данных до более чем 100 Мбит/с.

Фото: SpaceX / unsplash.com В России создается спутниковая система связи на базе группировки низкоорбитальных космических аппаратов

«Спутники первой миссии предназначены для проведения орбитальных экспериментов, валидации ключевых технологий и получения летной квалификации», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале компании «Бюро 1440».

После проведения анализа данных, полученных в ходе экспериментов, спутники будут выведены с целевой орбиты, чтобы «не засорять околоземное космическое пространство».

В начале февраля 2023 г. CNews писал о том, что «ИКС холдинг» запустит низкоорбитальное спутники весной 2023 г.



Амбициозный проект

Целью проекта «Бюро 1440» в министерстве называют создание космического сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет, работающего с минимальными задержками и высокой скоростью обмена данными. Как ожидается, система начнет функционировать в 2027 г.

Планы авторов проекта амбициозны – к 2035 г. они рассчитывают сформировать группировку из 900 низкоорбитальных спутников, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира. Для достижения этой цели с 2025 г. планируется запускать на орбиту по 10-12 спутников в год.

Глава Минцифры Максут Шадаев, пообщавшийся с инженерами «Бюро 1440», высоко оценил их профессиональные и личностные качества.

«Они говорят о сложнейших технических задачах так, что не остается сомнений в том, что они смогут это сделать [реализовать проект]», – приводятся слова министра в сообщении ведомства.

Системы связи на базе низкоорбитальных спутников в России и за рубежом

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи (спутники находятся на околоземной орбите высотой до 2 тыс. км) – возможность обмена информацией при низком уровне задержки и высокой скорости. При этом абонентское оборудование (терминал, антенна), необходимое для подключения к такой системе, как правило, является сравнительно недорогим, компактным и безопасным для конечного пользователя.

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Геостационарные спутники связи, расположенные на высоте около 36 тыс. км, отличаются значительными задержками в распространении сигнала (до нескольких секунд), что делает их применение затруднительным или некомфортным для использования с сервисами, требующими моментального отклика на действия пользователя, к примеру, услуг видеоконференцсвязи или онлайн-игр. Обладают системы на их основе и некоторыми другими недостатками, в частности, выраженной подверженностью негативным эффектам солнечной интерференции.

Низкоорбитальные спутники связи, в частности, применяет интернет-провайдер Starlink, принадлежащей компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk). Работа над проектом началась в 2015 г., а в мае 2019 г. была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов массой 227-260 кг каждый. В настоящее время группировка космических аппаратов Starlink насчитывает более 3 тыс. и предоставляет услуги связи в 43 странах мира, Россия не в их числе.

Кроме того, низкоорбитальными космическими аппаратами располагает британская OneWeb, которая безуспешно пыталась выйти на российский рынок.

Наконец, в России реализуется проект «Сфера» – прямой конкурент упомянутых выше Starlink и OneWeb. Также в нашей стране при поддержке государства с 2017 г. велась работа над проектом спутниковой связи «Эфир», однако в 2021 г. он был исключен из национальной программы «Цифровая экономика» и лишился госфинансирования.

Откуда взялось «Бюро 1440»

В октябре 2020 г. CNews писал о том, что оператор сотой связи «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку низкоорбитальной спутниковой системы связи. Проект получил название «Мегафон 1440».

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В ноябре 2021 г. ГКРЧ выделила «Мегафону 1440» полосы радиочастот в диапазонах Ka и Ku. Компания также сообщала о намерении подавать международные заявки для получения разрешений в других странах.

В 2022 г. в результате закрытия сделки, в рамках которой холдинг USM Алишера Усманова передал контроль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга» и летом 2022 г. сменил название на «Бюро 1440».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бюро 1440» является учредителем АО «ФАБ Рассвет», которая планирует инвестировать более 3,5 млрд в создание современного завода по производству оборудования систем связи и абонентских систем на территории ОЭЗ «Дубна».