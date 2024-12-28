ИКС Бюро 1440 Bureau 1440 МегаФон 1440
БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания (входит в группу «ИКС Холдинг»), разработчик и оператор отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
МегаФон 1440 - компания, реализующая проект по изучению использования низкоорбитальных спутников для высокоскоростной передачи данных. Создана в 2020 году. Основные задачи проекта – разработка спутниковых сетей: построение эффективной экономической модели и технологической базы, разработка прототипов оборудования, а также проведение испытаний на земле и в космосе. Интеграция низкоорбитальных спутников с наземной инфраструктурой позволит обеспечить высокоскоростной связью всю территорию России и мира, в том числе самые отдаленные регионы.
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Шелобков Алексей 32 11
|Шадаев Максут 1009 11
|Черепенников Антон 83 10
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 5
|Путин Владимир 3171 5
|Пехтерев Сергей 54 4
|Григоренко Дмитрий 75 4
|Усманов Алишер 301 3
|Икоев Артем 15 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Белов Алексей 20 3
|Вермишян Геворк 63 2
|Столяров Сергей 3 2
|Сиволобов Александр 18 2
|Шу Заурбек 5 2
|Иванов Олег 141 1
|Хомченко Дмитрий 13 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Степанов Дмитрий 23 1
|Гамобрамов Денис 3 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шевелев Сергей 8 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Никитин Максим 23 1
|Полозов-Яблонский Андрей 10 1
|Мокеева Надежда 1 1
|Пак Олег 112 1
|Греф Герман 419 1
|Паршин Максим 316 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Меденцев Константин 97 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Цветков Сергей 19 1
|Кучушев Сергей 5 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Петросян Николай 3 1
|Повечеров Александр 1 1
|Галустян Александр 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
|Ведомости 998 3
|Госрасходы - портал 69 2
|Известия ИД 625 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
|Forbes - Форбс 817 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 4
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.