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«Бюро 1440» обеспечит сеть наземных станций «Билайна» спутниковой связью нового поколения

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») и мобильный оператор «Билайн» заключили договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке. Такой формат сотрудничества позволит клиентам «Билайна» даже на географически удаленных территориях получить высокое качество услуг связи.

Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможно благодаря установке спутниковых абонентских терминалов «Бюро 1440» на базовые станции оператора, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи. Договор ориентирован на использование сервиса «Бюро 1440» на более чем 440 наземных станциях «Билайн», а также дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам оператора.

Сотрудничество с «Бюро 1440» в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии «Билайна» и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях, где возможности традиционных каналов связи ограничены. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений.

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Безопасность

Сергей Анохин, генеральный директор «Билайна», сказал: «Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с «Бюро 1440» мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны. Это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов — часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов».

Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга», отметил: «Совместный проект с «Билайном» показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку. В результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 г, а полноценный запуск планируется на 2027».

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