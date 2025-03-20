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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шелобков Алексей


20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
06.11.2024 Инна Походня назначена заместителем генерального директора «ИКС Холдинга» по стратегии и маркетингу 1
06.08.2024 В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей 1
22.05.2024 «ИКС Холдинг» создаст научно-исследовательский комплекс в Нижнем Новгороде 1
19.02.2024 Гендиректором «ИКС Холдинга» стал глава Yadro Алексей Шелобков 2
09.02.2024 После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек» 1
10.11.2023 Для импортозамещения ключевого банковского ПО необходим новый индустриальный центр компетенций 1
10.11.2023 Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами 1
30.10.2023 Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова 1
09.10.2023 Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G 1
17.08.2023 Успешно проведен сеанс спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440» 1
17.08.2023 Дмитрий Чернышенко: наращивание спутниковых группировок даст мощный импульс развитию удаленных территорий 1
08.08.2023 Сколько стоит импортонезависимость в телекоме? Власти выделили миллиарды на разработку суверенных базовых станций 1
31.05.2023 Дом.рф ускорит импортозамещение в ИТ-инфраструктуре с помощью компаний Yadro и F+tech 1
17.11.2022 Владельцы российского разработчика серверов и СХД включили маскировку 1
10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех» 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
29.12.2021 ВТБ будет строить спутниковый интернет вместе с «Мегафоном» 2
29.12.2021 ВТБ станет партнером проекта «Мегафон 1440» 1
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 2
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных 1
06.06.2019 Sbercloud и Yadro займутся разработкой облачных решений на базе российского ПО и «железа» 1
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России 1
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца 1
18.02.2008 Россия: на рынке серверов «бархатная революция» 1
24.01.2007 IBM: новые продукты для CMБ 2
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1

Публикаций - 33, упоминаний - 37

Шелобков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 26
ИКС 326 15
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 11
МегаФон 9052 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 4
Huawei 3973 4
IBM - International Business Machines Corp 9453 4
VK - Mail.ru Group 3464 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 3
OneWeb - WorldVU 36 3
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 40 3
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 73 3
Syntacore 27 3
ИКС - Цитадель ГК 96 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
Red Hat 1318 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 2
ИКС - Форпост 74 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 135 2
Ростелеком 9807 2
HP Inc. 5698 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 640 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 2
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 276 2
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4008 2
МегаФон - Талмер - Talmer 53 2
МФИ Софт 123 2
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 2
Samsung Electronics 10308 1
Amazon Inc - Amazon.com 3025 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 1
Intel Corporation 12239 1
Toshiba Corporation 2934 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 2
Virtus.pro 28 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
Альфа-Банк 1783 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 925 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 7
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 15 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 452 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1391 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5513 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
АФТ - Ассоциация Финтех 172 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7006 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20848 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9497 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9818 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25648 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1013 2
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Трансфер технологий 152 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2783 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3520 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 4
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SpaceX Starlink - спутниковая сеть 60 4
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 3
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 202 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 96 2
FreePik 1054 2
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 37 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
МегаФон Arctic Connect 7 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Новые облачные технологии - МойОфис 796 1
Linux OS 10079 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 329 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
IBM IntelliStation 33 1
ИКС - Yadro EL Suprema - Yadro EL Construct 2 1
Apple iPhone 6 4862 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 735 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1291 1
Intel x86 - архитектура процессора 1873 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
HPE ProLiant 399 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 840 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 398 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 1
Черепенников Антон 84 6
Икоев Артем 16 6
Столяров Сергей 3 3
Мишустин Михаил 686 3
Белов Алексей 21 3
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Усманов Алишер 301 2
Массух Илья 233 2
Паршин Максим 317 2
Редькин Александр 5 2
Григорьев Максим 46 2
Чернышенко Дмитрий 569 2
Козак Николай 164 2
Шу Заурбек 5 2
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Лебедев Михаил 53 1
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Асланян Ани 12 1
Осадчий Алексей 2 1
Каплан Александр 3 1
Храмов Александр 6 1
Горбань Александр 3 1
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Новодворский Алексей 109 1
Мацоцкий Сергей 177 1
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Белоусов Всеволод 2 1
Колбин Евгений 68 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 10
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 5
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Азия - Азиатский регион 5574 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 401 2
Швеция - Королевство 3633 2
Россия - СКФО - Кавказский заповедник - Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова 4 2
Россия - СФО - Новосибирск 4351 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1125 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 717 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1678 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2772 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1571 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Южная Корея - Республика 6685 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
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Казахстан - Республика 5587 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14639 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16488 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5859 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10048 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5828 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 500 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 2
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