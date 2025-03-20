Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шелобков Алексей
Шелобков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Черепенников Антон 84 6
|Икоев Артем 16 6
|Столяров Сергей 3 3
|Мишустин Михаил 686 3
|Белов Алексей 21 3
|Вермишян Геворк 63 2
|Усманов Алишер 301 2
|Массух Илья 233 2
|Паршин Максим 317 2
|Редькин Александр 5 2
|Григорьев Максим 46 2
|Чернышенко Дмитрий 569 2
|Козак Николай 164 2
|Шу Заурбек 5 2
|Иванов Олег 143 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Калинин Алексей 65 1
|Калинин Александр 158 1
|Хренов Алексей 2 1
|Образцова Мария 2 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Панков Александр 78 1
|Галицкий Александр 106 1
|Комиссаров Дмитрий 225 1
|Лебедев Михаил 53 1
|Пугачев Павел 63 1
|Асланян Ани 12 1
|Осадчий Алексей 2 1
|Каплан Александр 3 1
|Храмов Александр 6 1
|Горбань Александр 3 1
|Касперская Наталья 294 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Бартунов Олег 47 1
|Солонин Виталий 89 1
|Белоусов Всеволод 2 1
|Колбин Евгений 68 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 2
|Ведомости 1042 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11273 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1007 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3244 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
|IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.