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Yadro вступила в ассоциацию «Финтех»

Технологическая компания Yadro и ассоциация «Финтех» (АФТ) подписали соглашение о сотрудничестве, по условиям которого Yadro вошла в состав ассоциированных участников ассоциации. Соответствующее решение принял наблюдательный совет АФТ.

«Технологическое будущее страны невозможно без надёжных российских разработок, которые отвечают актуальным запросам бизнеса и государства. Мы рады стать частью ассоциации «Финтех» и объединить усилия с ключевыми игроками индустрии: вендорами, разработчиками современных финансово-технологических решений и финансовыми институтами. Мы уверены в эффективном и конструктивном диалоге с другими участниками, и с нашей стороны готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации проектов Ассоциации и делиться экспертизой», — сказал Алексей Шелобков, генеральный директор ГК Yadro.

«Развитие финтеха и технологического ландшафта немыслимо без надёжной аппаратной и системной инфраструктуры. Компания Yadro – один из лидеров отечественного рынка разработки высокотехнологичных ИТ-решений. Её участие в работе ассоциации повысит эффективность диалога заказчиков с разработчиками, позволит консолидировать усилия для создания востребованных технологических продуктов с оптимальными потребительскими свойствами», — отметил Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «Финтех».

В рамках сотрудничества Yadro будет содействовать деятельности рабочих коллегиальных органов ассоциации, сфокусированных на развитии российских и/или независимых технологий, предоставлять инженерную экспертизу в области финансовых и цифровых технологий, способствовать созданию и ведению репозитория современных российских решений для финансового сектора.

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Кроме того, Yadro будет принимать участие в отраслевых и межотраслевых инициативах по стандартизации, повышению уровня технологической совместимости и интероперабельности, а также поддерживать образовательные программы в области финансовых и цифровых технологий.

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