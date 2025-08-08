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Индексная книга (каталог) CNews*
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TUM TU München Technische Universität München Мюнхенский технический университет

СОБЫТИЯ


08.08.2025 Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей 4
11.01.2022 В Microsoft массовый отток кадров. Специалисты бегут строить метавселенную Цукерберга 1
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
25.02.2020 В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
28.05.2019 Учёные получили аромат темного шоколада, смешав запахи дыма и уксуса 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
22.05.2018 Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей 1
03.08.2017 Исследование: Почти две трети сотрудников компаний не готовы к цифровой трансформации 2
11.04.2017 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 2
22.09.2015 Ericsson расширяет межотраслевую программу по исследованиям и разработкам в области связи пятого поколения 5G for Europe 1
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом 1
26.03.2015 Ericsson запускает исследовательские проекты в области 5G на базе двух европейских университетов 1
28.05.2014 Учёные помогут парализованному сыграть на Чемпионате мира 1
31.07.2013 Visio.M – дистанционный автомобиль уже рядом 1
07.06.2013 Перспективный материал для литий-ионных аккумуляторов 1
22.04.2013 Исследование мозга: найден источник усыпляющих волн 1
21.02.2013 Жидкий графеновый транзистор – шаг к "сверхчеловеку" 1
29.01.2013 Матрицы для фотокамер: кремний заменят органикой 1
07.12.2012 Секреты успеха немецкого рынка embedded 1
16.11.2012 Доброе слово и от робота приятно 1
05.10.2012 Создана солнечная батарея размером с молекулу 1
30.08.2011 Раскрыты составляющие запаха шоколада: жир, мясо, пот и картошка фри 1
17.05.2011 Ученые разобрались в физике змеиных укусов 1
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием 1
05.02.2009 НР начала прием заявок на участие в Innovation Research Program 1
03.03.2008 В России открыта первая Академия ProCurve 1
18.12.2007 Изучена стойкость некоторых режимов шифрования дисков 1
31.07.2006 Уникальная система обработки видеоинформации выявлена у змей 1
31.07.2006 Уникальная система обработки видеоинформации выявлена у змей 1
29.04.2005 Ученые работают над созданием реалистичных виртуальных экскурсий 3
29.04.2005 Ученые работают над созданием реалистичных виртуальных экскурсий 3
09.07.2003 GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене 1
09.07.2003 GE построит научно-исследовательский центр в Мюнхене 1
28.02.2003 Новые полимеры вдохнут жизнь в цветные дисплеи 1
28.02.2003 Новые полимеры вдохнут жизнь в цветные дисплеи 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

TUM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25715 2
Meta Platforms - Facebook 4609 2
Intel Corporation 12781 2
HP Inc. 5875 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Сенсорные Системы 77 2
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 2
SAP SE 5581 1
Xiaomi 2198 1
Apple Inc 13086 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
9522 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 768 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Philips 2099 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Tencent 187 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АйТи 1516 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
НейроЧат - NeuroChat 9 1
Panasonic Europe 5 1
Credentia 1 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 178 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 195 1
Weiss Robotics 1 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 8 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
BMW Group 481 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Газпром нефть 714 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
AUTOSAR 6 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 2
РНФ - Российский научный фонд 187 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6383 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7382 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3184 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 5
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3395 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2542 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4993 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6450 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 3
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6383 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16007 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13181 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4741 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10055 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1205 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5153 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13009 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 2
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1489 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12751 2
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1442 1
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Швейцария - Цюрих 279 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 460 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 18
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 3
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
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9to5Mac 70 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 446 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 269 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1446 2
РАН - Российская академия наук 2114 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 238 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1199 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 726 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 306 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 179 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
НИУ ВШЭ - ИКН - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 13 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 228 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Российская креативная неделя 6 1
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