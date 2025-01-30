Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Clegg Nick Клегг Ник



30.01.2025 Цукерберг заплатит Трампу $25 млн за блокировку аккаунтов в Facebook** и Instagram*** 2
09.11.2023 Ученые разработчикам ИИ: «Прекратите нестись вперед, сметая все на своем пути» 2
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных 2
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается 2
20.10.2021 Facebook поменяет название 2
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? 2
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Clegg Nick и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4441 7
X Corp - Twitter 2847 2
Apple Inc 12109 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 2
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 9 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Google LLC 11788 1
Oculus VR 73 1
Ростелеком 9712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 1
Google DeepMind 46 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 77 1
Рустам Курмаев и партнеры 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tesla Motors 397 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1004 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 257 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 2
Метавселенная - Metaverse 104 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3753 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6673 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1451 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27497 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 138 1
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 770 5
WhatsApp Messenger 1084 2
StatCounter 398 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7088 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 639 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 551 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 336 4
Казарян Карен 74 2
Горелкин Антон 93 2
Даванков Владислав 10 2
Демин Александр 7 2
Olivan Javier - Оливан Хавьер 3 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 6 1
Bosworth Andrew - Босворт Эндрю 5 1
Scholz Olaf - Шольц Олаф 4 1
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 12 1
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
Путин Владимир 3176 1
Зобов Александр 3 1
Лукашенко Александр 96 1
Курмаев Рустам 29 1
Шицле Ярослав 21 1
Дуров Павел 292 1
Yellen Janet - Йеллен Джанет 5 1
Аксенова Алла 1 1
Гвоздев Дмитрий 128 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 5
Франция - Французская Республика 7852 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 3
Европа 21779 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Япония 13292 1
Индия - Bharat 5455 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Канада 4886 1
Бразилия - Федеративная Республика 2364 1
Турция - Турецкая республика 2356 1
Индонезия - Республика 959 1
Испания - Королевство 3710 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Марокко - Королевство 208 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Италия - Венеция 75 1
Ирландия - Корк 10 1
Украина 7615 1
Польша - Республика 1960 1
Армения - Республика 2281 1
Грузия 1242 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 1
Эстония - Эстонская Республика 748 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 133 1
Венгрия 812 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 485 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 3
Английский язык 6639 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8049 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 2
Blacklist - Чёрный список 618 2
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 82 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6074 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6173 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7612 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 400 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1438 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Налогообложение - Налог на прибыль 203 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5738 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 2
The Verge - Издание 556 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1868 1
Ведомости 1004 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще