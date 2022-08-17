Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса

Депутат партии «Новые люди» Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить соцсеть на публикацию экстремистских материалов. В случае их отсутствия он предлагает разблокировать Instagram. Но даже если соцсеть более не публикует подобные материалы, оснований для разблокировки соцсети пока недостаточно, считают эксперты.

Предложение о разблокировке

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой разблокировать Instagram (принадлежит Meta — признана в России экстремистской организацией; ей принадлежат Facebook и Instagram). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Демина (состоит в партии «Новые люди») от 16 августа 2022 г.

Депутат в своем письме сослался на заявление вице-президента Meta Ника Клегга (Nicholas Clegg) о том, что компания выступает против русофобии и вводит запрет на публикацию таких постов в Facebook и Instagram. Александр Демин попросил Генпрокуратуру проверить это заявление, и если в Instagram отсутствуют посты с призывами к ненависти в отношении россиян, рассмотреть возможность снятия блокировки с соцсети.

В рамках предвыборной кампании, состоявшейся 16 августа 2022 г., депутат Владислав Даванков (также состоит в партии «Новые люди») заявил, что блокировка Instagram привела к массовому использованию «сомнительных сервисов VPN». Помимо этого, запрет соцсети привел и к падению доходов малого и среднего бизнеса, который продавал свои товары и услуги через соцсеть.

О разблокировке Instagram ранее говорил и депутат-единоросс, зампред комитета Госдумы по связи и ИТ Антон Горелкин. По его мнению, такой исход событий возможен, если «соцсеть извинится и изменит политику».

Разблокируют или нет

По мнению руководителя направления «Разрешение It & Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, само обращение Александра Демина не создает условий для разблокировки Instagram. Для этого Генпрокуратура должна обратиться в суд с соответствующим заявлением, в котором укажет либо на прекращение распространения противоправного контента, либо на изменение политики Meta, объяснил он изданию.

Депутаты предложили разблокировать Instagram

Разблокировка соцсети возможна, например, если платформа сменит владельца или ее работа на территории России будет поручена другой организации, допускает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. «Вместе с тем такие варианты не исключают повторного обращения прокуратуры в суд для запрета деятельности сети», — заявил он изданию.

При этом даже если Генпрокуратура и придет к выводу, что Meta устранила нарушения в части распространения экстремистской информации, «это не решит всех проблем компании в России», отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он указал на то, что Meta в ноябре 2021 г. попала в список компаний, которые должны были открыть представительства на территории России, а также удалять запрещенный контент. Компания не исполнила этих требований и скорее всего не исполнит их и в нынешней геополитической ситуации.

Почему запретили Instagram

В середине марта 2022 г. Meta разрешила пользователям своих соцсетей публичные экстремистские высказывания в адрес россиян и президентов России и Белоруссии. Следствием этого стала всероссийская блокировка Instagram с 14 марта 2022 г.

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Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал компанию Meta экстремистской организацией. Также по решению суда в России была запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram по причине экстремизма и русофобии.

Сейчас предприниматели не могут приобрести в Instagram таргетированную рекламу. Это обусловлено не только решением российского суда, но и позицией самой Meta. Поэтому разблокировка соцсети не решит данную проблему, отмечает глава PR Development Алла Аксенова.

Пока доступны только прямые интеграции в контент блогеров, хотя их объем снизился на 70%. «К нам много раз уже приходили владельцы компаний, которые продвигались только через Instagram и теперь не понимают, как продавать, и куда ушла аудитория», — рассказал «Коммерсанту» основатель Digital Church Марк Хлуднев.