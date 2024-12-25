ИИИ Институт исследований интернета
ИИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Казарян Карен 74 46
|Горелкин Антон 93 9
|Путин Владимир 3171 8
|Левова Ирина 24 8
|Шадаев Максут 1008 4
|Хинштейн Александр 142 4
|Курмаев Рустам 29 4
|Кузнецов Дмитрий 67 4
|Кулин Филипп 51 3
|Серебряникова Анна 72 3
|Дедков Евгений 3 3
|Яровая Ирина 71 2
|Клишас Андрей 58 2
|Дуров Павел 291 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Осеевский Михаил 315 2
|Иванов Олег 141 2
|Шицле Ярослав 21 2
|Орехович Александра 13 2
|Катков Павел 29 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Семион Кирилл 26 2
|Жаров Александр 174 1
|Климарев Михаил 48 1
|Молибог Николай 17 1
|Левин Леонид 130 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Галушко Дмитрий 19 1
|Романов Михаил 32 1
|Половников Сергей 18 1
|Геня Алексей 4 1
|Израйлит Сергей 6 1
|Шилов Игорь 3 1
|Алиев Тимур 2 1
|Морозов Кирилл 3 1
|Меньшиков Павел 2 1
|Фомичев Максим 1 1
|Коросташов Роман 1 1
|Ковнир Евгений 75 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|INFOLine-Аналитика 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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