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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИИИ Институт исследований интернета



25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1
27.11.2024 Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 1
05.02.2024 Власти собираются засекретить причины блокировки сайтов 1
14.09.2023 Минцифры обновило правила для хостинг-провайдеров 1
27.07.2023 Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию 1
16.05.2023 Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО 1
04.05.2023 «Яндекс» отобрал у российских клиентов бесплатную почту. Бизнесу грозит рост расходов 1
16.02.2023 Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян 1
03.02.2023 Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
07.12.2022 Власти хотят пускать иностранных инвесторов в российскую ИТ-компании только через правительственную комиссию 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
07.11.2022 Власти строят систему слежки за путями трафика в интернете 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
04.10.2022 Билетный оператор потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. за «кражу» посетителей его сайта 1
08.09.2022 Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству 1
07.09.2022 Размер Рунета растет, но его устойчивость падает 1
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
22.08.2022 В России могут разрешить продажу фильмов, книг и ПО из недружественных стран без согласия правообладателей 1
19.08.2022 Ozon открыл «убийцу» «Авито». Но может его закрыть из-за скандальных законов против интернет-сервисов 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
29.07.2022 Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1
22.07.2022 Компания экс-министра связи создаст «убийцу» Android и конкурента российской мобильной ОС «Аврора» 1
19.07.2022 Apple уличили в злоупотреблениях на российском рынке. Ей грозит штраф в 1 млрд рублей 1
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp 1
12.07.2022 Бизнес могут заставить передавать данные российских граждан Правительству без обезличивания и бесплатно 1
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 1
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями 1
27.04.2022 ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности 1
27.04.2022 Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay 1
28.02.2022 Власти зальют деньгами разработчиков российского телеком-оборудования. Обещан резкий рост зарплат 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 1
24.11.2021 Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

ИИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 16
Ростелеком 9701 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
МегаФон 8805 8
Apple Inc 12100 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Google LLC 11775 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 4
Telegram Group 1983 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 4
Sony 6544 4
VK - Mail.ru Group 3455 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Epic Games 154 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
Рустам Курмаев и партнеры 24 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Xiaomi 1732 1
Информзащита 756 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Код Безопасности 616 1
Microsoft Corporation 24625 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Fortnite 76 1
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Pixonic 21 1
Huawei 3933 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Intel Corporation 12197 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
X Corp - Twitter 2845 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 11
Warner Bros. International Television Distribution 277 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 5
Walt Disney Company 622 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 4
Sony Music Entertainment 158 4
WMG - Warner Music Group 209 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
YouDo Web Technologies Limited 46 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ЦИАН - CIAN 131 2
ОрдерКом 13 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Visa International 1949 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
IKEA - ИКЕА 155 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Альтернатива Капитал 14 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 7
Судебная власть - Judicial power 2309 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 68 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 4
Apple - App Store 2890 4
Google Android 13994 4
Apple iOS 7809 4
FreePik 980 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 3
ByteDance - TikTok 256 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 54 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
Apple Pay 489 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
My.Games 69 1
Apple Music 108 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Казарян Карен 74 46
Горелкин Антон 93 9
Путин Владимир 3171 8
Левова Ирина 24 8
Шадаев Максут 1008 4
Хинштейн Александр 142 4
Курмаев Рустам 29 4
Кузнецов Дмитрий 67 4
Кулин Филипп 51 3
Серебряникова Анна 72 3
Дедков Евгений 3 3
Яровая Ирина 71 2
Клишас Андрей 58 2
Дуров Павел 291 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Осеевский Михаил 315 2
Иванов Олег 141 2
Шицле Ярослав 21 2
Орехович Александра 13 2
Катков Павел 29 2
Семенов Анатолий 32 2
Семион Кирилл 26 2
Жаров Александр 174 1
Климарев Михаил 48 1
Молибог Николай 17 1
Левин Леонид 130 1
Кудрявцев Максим 41 1
Семеняк Алексей 9 1
Галушко Дмитрий 19 1
Романов Михаил 32 1
Половников Сергей 18 1
Геня Алексей 4 1
Израйлит Сергей 6 1
Шилов Игорь 3 1
Алиев Тимур 2 1
Морозов Кирилл 3 1
Меньшиков Павел 2 1
Фомичев Максим 1 1
Коросташов Роман 1 1
Ковнир Евгений 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 9
Украина 7608 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Канада 4881 5
Франция - Французская Республика 7845 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Южная Корея - Республика 6646 3
Япония 13282 3
Нидерланды 3517 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Казахстан - Республика 5525 3
Норвегия - Королевство 1804 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
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