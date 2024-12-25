Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1

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Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1

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Власти предлагают раздать санированные конфиденциальные данные бизнесу и государству 1

Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1

Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов 1

Бизнес могут заставить передавать данные российских граждан Правительству без обезличивания и бесплатно 1

Власти России собрались обложить YouTube и TikTok особым побором 1