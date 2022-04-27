ФСИН собралась привлекать осужденных ИТ-шников к работе по специальности

ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных ИТ-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах, к удаленной работе по специальности в коммерческих компаниях.

Осужденных ИТ-шников переведут на «удаленку»

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) выступила с идеей привлекать ИТ-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах, к работе на коммерческие компании. Формат работы – удаленный, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы ФСИН Александра Хабарова.

«Таких специалистов не так много, – отметил замглавы ведомства. – К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах».

Какие именно регионы страны он имел в виду, Хабаров не уточнил. По его словам, в исправительных центрах осужденные трудятся в самых разных сферах, и вполне можно было бы добавить к ним ИТ-технологии. Замглавы ФСИН уточнил, что по российскому законодательству в исправительных центрах человек может работать только в пределах одного региона – однако удаленный формат работы поможет ему трудоустроиться в другом субъекте страны, где требуются ИТ-шники.

Как попадают в исправительные центры

Исправительные центры в России появились в 2017 г. Принудительные работы по российскому законодательству не являются лишением свободы. В исправительных центрах отбывают наказание, однако человек, который там трудится – не заключенный в буквальном смысле этого слова. У него есть мобильный телефон, ему можно посещать магазины и добираться до работы на общественном транспорте, а не под конвоем. Осужденные живут в общежитиях в исправительных центрах, в том числе расположенных на объектах, принадлежащих предприятиям. Оформляют их по трудовому договору, они получают заработную плату, часть которой удерживается государством. Чаще всего осужденным платят зарплату не выше МРОТ – сегодня это около 14 тыс. руб. На руки они получают оклад за вычетом НДФЛ и платы за общежитие.

ФСИН России думает над возможностью привлечения осужденных ИТ-специалистов к удаленной работе по специальности в коммерческих компаниях

Часть осужденных попадает в исправительные центры сразу после приговора суда, иногда же, отсидев часть срока, заключенный, благодаря хорошему поведению, получает право просить о смягчении оставшегося наказания. Тогда его переводят из колонии в исправительный центр. В последнее исправительные центры в России все чаще создают при крупных предприятиях и больших стройках – такая инициатива родилась во время пандемии коронавирусной инфекции, когда в стране обнаружилась нехватка мигрантов из-за закрытых границ.

На данный момент в России функционируют 186 исправительных центров для осужденных на принудительные работы, рассчитанных на 15,5 тыс. человек. В декабре 2021 г. Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах по расширению сети исправительных центров. По его словам, до 2024 г. планируется создание 100 тыс. рабочих мест. Также, по данным Минюста, в 2022 г. более 180 тыс. осужденных к лишению свободы могут претендовать на замену наказания на принудительные работы. Решение о замене наказания должен принять суд. Обычно такое решение принимают по людям, чьи преступления суд оценил на срок от двух месяцев до пяти лет лишения свободы.

Разработка ИИ для «Сбера»

В марте 2020 г. Сбербанк первым стал использовать труд отбывающих наказание преступников для развития искусственного интеллекта. Осужденные помогали ИИ распознавать рукописный текст и детали изображений.

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В проекте участвовала лишь одна тюрьма в Новосибирске. За что именно отбывали срок новые «сотрудники» Сбербанка, не сообщалось.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с CNews высказал осторожный оптимизм при оценке идеи ФСИН.

«Наверное, работать по специальности лучше, чем швеей или уборщиком. Но рассчитывать на качество такой работы – странно», – отметил эксперт, добавив, что в условиях острого кадрового голода в стране появление такой инициативы можно понять.