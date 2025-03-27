Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

На частотах, ранее выделенных «сбежавшему» в 2022 г. из России Globalstar, будут развивать сети 4G. Причем частоты достанутся не сотовым операторам, а промышленным предприятиям.



Частоты Globalstar отдадут промышленным предприятиям

Промышленные предприятия могут впервые получить частоты для строительства сотовых сетей 4G, выяснили «Известия», ознакомившись материалами межведомственной комиссии. Вопрос рассматривается по совместному заявлению Минэнерго, Минпромторга и «Росатома».

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить диапазон частот 2483,5–2495 МГц под развитие сетей 4G с возможным сроком действия разрешения пять лет. В этом диапазоне до 2022 г. в России работал оператор спутниковой связи Globalstar, как сказал изданию источник — один из специалистов по частотному планированию.

Одна из глобальных систем спутниковой телефонии американская Globalstar в марте 2022 г. прекратила обслуживать российских абонентов, а в 2023 г. окончательно ушла из России. Компания «Глобалтел», продававшая ее услуги и оборудование в нашей стране и принадлежавшая «Ростелекому», ликвидировала юридическое лицо.

Российский прецедент

Для предприятий, которые будут использовать этот диапазон, поставят условие: если они будут создавать помехи системам беспроводного доступа в интернет или спутниковой связи, их работу придется ограничить или даже отключить.

© hin255 / Фотобанк Фотодженика Российским промышленным предприятиям выделят частоты для строительства корпоративных сетей связи

Частотный диапазон, предлагаемый для выделения ГКРЧ, критически близко расположен к полосам частот сотовой связи, пояснили в «МегаФоне»: «Мы надеемся, что жесткие ограничения, налагаемые на характеристики технологических сетей LTE, позволят обеспечить их совместное функционирование с существующими сетями мобильной связи. Тем не менее полностью исключить возможность появления помех в работе мобильных операторов пока не представляется возможным».

Права на строительство собственных сотовых сетей 4G представители промышленности и энергетики добивались более двух лет и, если они получат такую возможность, это станет первым прецедентом такого рода, ведь раньше частоты для LTE выдавали только сотовым операторам, сказал собеседник «Известий».

«Для создания корпоративных сетей компании, в том числе в сфере ТЭК, были вынуждены обращаться к сотовым операторам. Если решение ГКРЧ будет принято, промышленность и ТЭК смогут строить свои LTE-сети без участия связистов», — отметил он. Это ускорит их строительство, сократит траты на эксплуатацию и повысит безопасность инфраструктуры, так как они не будут соприкасаться с публичными сотовыми сетями.

Другой источник увидел в намерении ГКРЧ противоречие, поскольку непрофильным компаниям будет затруднительно создавать выделенные сети собственными силами без должной экспертизы и профильных ИT- и телеком-специалистов. Строительство выделенных сетей с нуля, особенно в данном диапазоне, — затратное мероприятие, учитывая и регуляторное требование использовать в технологических сетях отечественное оборудование, считает он.

Зачем предприятиям собственные сети 4G

Получение частот для промышленного LTE открывает огромные возможности перед предприятиями, сказали опрошенные изданием участники рынка. На них могут работать сложные системы управления, высокотехнологичные станки, автономный транспорт.

Надежная связь на производстве отвечает общей тенденции к цифровизации бизнеса, позволяет предприятиям повышать эффективность, быстрее выполнять те или иные операции, снижать издержки, по мнению директора Института исследований интернета Карена Казаряна. Для тех, кто находится рядом с опасными производствами, это также означает повышение уровня безопасности и сокращение экологических рисков, отметил эксперт.

Как Globalstar уходил из России

Сеть Globalstar была запущена одноименной американской компанией в коммерческую эксплуатацию в 2000 г. Сеть обеспечивает услуги передачи голоса и низкоскоростной передачи данных. В зоне обслуживания сети находилась большая часть суши, исключая северные и южные широты и Африку, а также океаны.

Для работы Globalstar в России в том же 2000 г. была создана компания «Глобалтел». В марте 2022 г. были отключены российские станций сопряжения и обслуживание абонентов в России прекратилось.

Один из собеседников CNews говорил тогда, что терминалы Globalstar не пользовались спросом в России: у компании долгое время были технические проблемы. Другой собеседник возражал: Globalstar имел в России свою абонентскую базу, так как у компании были привлекательные тарифы и высокое качество связи, их оставили без связи, а альтернативы у них нет — мобильной спутниковой связью пользуются там, где нет сотовой связи.