Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Globalstar
Глобалстар
Публикаций - 39, упоминаний - 78
Globalstar упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Бокова Людмила 80 3
|Пехтерев Сергей 41 3
|Клишас Андрей 44 2
|Матаев Вячеслав 3 2
|Роговой Александр 9 2
|Иванов Олег 124 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 387 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Панцырный Олег 1 1
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Серкин Александр 2 1
|Богатов Антон 74 1
|Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
|CNews Analytics 2304 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858377, в очереди разбора - 761556.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858377, в очереди разбора - 761556.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru