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Globalstar
Глобалстар



11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 1
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 3
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 1
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 1
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных 2
13.07.2018 В России создали «уникальную» систему управления спутниками через интернет 3
01.02.2017 «Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
01.07.2016 «ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето 2
05.04.2016 «Ростелеком» купил Globalstar с дисконтом 96 процентов 11
18.09.2015 Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 1
07.08.2015 «Глобалтел» снизил стоимость спутниковых мобильных телефонов GSP-1700 1
16.03.2015 «Ростелеком» заработал на альянсе с Tele2 1
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей 10
10.03.2015 «Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России 1
17.02.2014 Новая спутниковая группировка из 1600 аппаратов может появиться в ближайшее время 1
13.12.2013 Microsoft нашла нового кандидата на место своего гендиректора 1
11.12.2013 «Ростелеком» будет использовать систему спутниковой связи «Глобалстар» в проектах по безопасности 1
25.03.2013 «Джи Ти Эн Ти» и «ГлобалТел» будут совместно предоставлять услуги спутниковой связи 1
07.02.2013 Спутники связи Globalstar выведены на целевую орбиту 2
31.08.2011 Причиной потери крупнейшего российского телеком-спутника стала ошибка программиста 1
10.09.2010 «Глобалстар» объявил дату запуска новых спутников 3
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты 4
25.01.2008 «ГлобалТел» подвел итоги 2007 г. 5
19.10.2007 GMCS: в единой структуре "Ростелекома" двух ERP быть не может 1
19.09.2007 Наноспутниками можно будет управлять через мобильник с помощью SMS 3
25.05.2007 Закон «О связи» атакуют из космоса 1
10.04.2007 Ericsson поставит оборудование белорусскому оператору МЦС на $43,6 млн. 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
20.03.2007 В "Квазар-Микро" назначен руководитель Дирекции телекоммуникационной интеграции 3
12.01.2007 Разработана SatFlow — почтовая система для судоходных компаний 1
01.09.2006 Система безопасности автомобилей Arkan-Reef Satellite начинает действовать в Москве 1
11.08.2006 Морские суда меняют провайдера 1
08.08.2006 ИВК представил защищенный КПК 1
22.05.2006 1 июня откроется выставка INFFormation 1
16.01.2006 Velcom увеличит инвестиции в 2006 г. на 32% 1

Публикаций - 39, упоминаний - 78

Globalstar упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 9
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 23 8
Thuraya 21 6
Inmarsat - Инмарсат 35 6
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 61 6
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 4
Морсвязьспутник ФГУП 16 3
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 90 3
Lenovo Motorola 1331 2
Microsoft Corporation 13274 2
ТМ Сат 4 2
Google LLC 8263 2
Транзит-Телеком 8 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 243 1
Квазар-Микро 93 1
АФК Система ПАО 1249 1
МегаФон 1440 3 1
GNTT 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 232 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Amazon Inc - Amazon.com 1591 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 1
РКС - Российские космические системы 102 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 61 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Роскосмос Центр перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексея Петрова 1 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 385 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 3
Пентагон - Министерство обороны США 434 1
МКС - Международная космическая станция 156 1
Правительство РФ 2279 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 95 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 77 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4335 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 171 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 6 2
РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 3 2
SpaceX 39 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Бокова Людмила 80 3
Пехтерев Сергей 41 3
Клишас Андрей 44 2
Матаев Вячеслав 3 2
Роговой Александр 9 2
Иванов Олег 124 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Никифоров Николай 1127 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 387 1
Шелобков Алексей 12 1
Панцырный Олег 1 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Серкин Александр 2 1
Богатов Антон 74 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 20
Земля - планета Солнечной системы 1365 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 453 3
Казахстан - Республика 2988 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 2
Индия - Республика 2509 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 454 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 499 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 676 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 475 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 1
Россия - СФО - Новосибирская область 891 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1307 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 1
Россия - Сибирь 999 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 1
Россия - СФО - Новосибирск 2230 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 289 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 418 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 40 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
CNews Analytics 2304 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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