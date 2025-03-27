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Globalstar Глобалстар

Globalstar - Глобалстар

СОБЫТИЯ

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27.03.2025 Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Частоты Globalstar отдадут промышленным предприятиям Промышленные предприятия могут впервые получить частоты для строительства сотовых сетей 4G, выяснили «Известия», ознакомившись материалами межведомс
05.12.2023 Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию

Ликвидация юрлица Одна из глобальных систем спутниковой телефонии американская Globalstar окончательно ушла из России. Компания «Глобалтел», продававшая ее услуги и оборудование в нашей стране и принадлежавшая «Ростелекому», ликвидировала юридическое лицо, сообщили «Извес
10.03.2022 Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь

Globalstar спешно ушел из России Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar, объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно объявлению на сайте компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее российских станций сопряжения.

05.04.2016 «Ростелеком» купил Globalstar с дисконтом 96 процентов

Дисконт для «Ростелекома» «Ростелеком» в своем годовом отчете раскрыл подробности прошлогодней сделки по выкупу долгов «Глобалтела» - российского оператора мобильной спутниковой сети Globalstar. Напомним, что «Ростелеком» выкупил долги оператора на сумму 2,5 млрд руб. Векселя «Глобалтела» выкупались у владельца Globalstar - американской Loral Space & Communications (
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей

«Ростелеком» сообщил об урегулировании всех споров в отношении компании «Глобалтел» - российского провайдера услуг сети мобильной спутниковой телефонии Globalstar. «Ростелеком» будет единственным акционером и кредитором «Глобалтел» и займется продвижением услуг Globalstar в России. «Глобалтел» была создана «Ростелекомом» и американской

10.03.2015 «Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России

нственным кредитором своей дочерней компании и увеличила долю в ее уставном капитале до 100% получив, таким образом, полный контроль над эксклюзивным оператором глобальной подвижной спутниковой связи Globalstar в России. Российский наземный сегмент системы Globalstar включает 3 станции сопряжения, расположенные на инфраструктуре «Ростелекома» в Московском регионе, Новосибирской облас
11.12.2013 «Ростелеком» будет использовать систему спутниковой связи «Глобалстар» в проектах по безопасности

«Ростелеком» разработал техническое решение, позволяющее использовать систему глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» для передачи экстренных сообщений с территорий, не покрытых GSM связью. Компания планирует использовать это решение для реализации проектов, связанных с обеспечением безопасности гр
07.02.2013 Спутники связи Globalstar выведены на целевую орбиту

Шесть космических аппаратов системы мобильной телекоммуникационной связи компании Globalstar, запущенных с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур во вторник вечером, достигли целевой орбиты высотой более 900 км, сообщает «Интерфакс». Все космиче
10.09.2010 «Глобалстар» объявил дату запуска новых спутников

запуск и развертывание нашей новой спутниковой группировки второго поколения», – заявил, президент Globalstar, Inc. Тони Наварра – Мы ожидаем, что после полного развертывания группировки в сле
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты

том на действия американского производителя спутникового оборудования Loral Space & Communications (LSC). «Глобалтел» - оператор российского сегмента международной системы мобильной спутниковой связи Globalstar, 51% акций компании принадлежат «Ростелекому», 49% - Globalstar. По условиям финансовой санации Globalstar, осуществленной после произошедшего в 2002 г. банкротства, па
25.01.2008 «ГлобалТел» подвел итоги 2007 г.

«ГлобалТел» объявил о результатах своей деятельности за прошедший год. В 2007 г. компанией Globalstar была начата реализация программы по улучшению качества услуг, предоставляемых абон
22.10.2007 Cостоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" со спутниками Globalstar

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с четырьмя спутниками Globalstar осуществлён 21 октября 2007 года с площадки №31 космодрома Байконур в 0 часов 12 мин. по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Спутники выведены на переходную орбиту
17.10.2007 Началась сборка ракеты "Союз-ФГ" для запуска спутников GlobalStar

На Байконуре утром в монтажно-испытательном корпусе площадки №112 специалисты космодрома приступили к общей сборке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с головной частью с находящимися в ней четырьмя спутниками GlobalStar и разгонным блоком "Фрегат", сообщает "Казахстан сегодня". После завершения общей сборки вечером состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о вывозе ракеты-
15.10.2007 Запуск спутников Globalstar запланирован на 21 октября

Очередной запуск четырёх космических аппаратов низкоорбитальной системы спутниковой связи Globalstar запланирован на 21 октября 2007 года в 0 часов 12 мин. по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Выведение спутников на орбиту предполагается осуществить с космодрома
20.09.2007 На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ"

На Байконур доставлен разгонный блок "Фрегат", предназначенный для вывода на орбиту спутников GlobalStar, передает агентство "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра (ФКЦ) "Байконур". 18 сентября вечером контейнеры с разгонным блоком "Фрегат", дост
08.08.2007 Космический аппарат Globalstar-2 запустят в октябре

ени на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур приземлился самолет «ИЛ-76» с космическим аппаратом Globalstar-2, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После выгрузки началась транспортировка косми
24.05.2007 Продолжается подготовка к запуску "Союз-ФГ" с четырьмя спутниками Globalstar

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к кластерному запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar. Ночью 23 мая с.г. космическая головная часть была перевезена с площадки №112 в монтажно-испытательный корпус площадки №31 космодрома и утром расчеты ФКЦ «Байконур, «ЦСКБ-Прогресс» и
21.05.2007 Четыре спутника Globalstar выведут на орбиту 30 мая

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к кластерному запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 18 мая в чистовой камере монтажно-испытательного корпуса площадки №112 специалисты европейских компаний «Старсем» и «Астриум» и российских Федераль
18.05.2007 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутников Globalstar

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В чистовой камере монтажно-испытательного корпуса площадки №112 иностранные специалисты приступили к установке космических аппаратов Globalstar<
17.05.2007 Продолжается подготовка к запуску спутников "Глобалстар"

15 мая на космодром Байконур, согласно графика подготовки к запуску 4-х космических аппаратов "Глобалстар", был доставлен разгонный блок "Фрегат". Совместный расчет специалистов НПО им. Лавочкина, ЦСКБ "Прогресс", СТАРСЕМ перегрузили разгонный блок с транспортной платформы и перевезли в

12.07.2004 "Почта России" и "ГлобалТел" начали проект по организации переговорных пунктов

сональной спутниковой связи системы "Глобалстар". Учредителями компании являются ОАО "Ростелеком" и Globalstar L.P. В мае 1997 г. между Globalstar L.P. и ЗАО "ГлобалТел" было подписано с
21.01.2004 Минсвязи отменило лицензирование телефонов Globalstar

форматизации отменило с 1 января 2004 г. лицензирование эксплуатации в России спутниковых телефонов Globalstar. Как сообщили в ЗАО "ГлобалТел", являющемся представителем Globalstar в Рос
25.11.2003 Globalstar получил разрешение на реструктуризацию

Компания Globalstar, оператор спутниковой связи, сообщила о том, что ее план реорганизации одобрен суд
03.11.2003 GlobalStar задешево не продается

космической связи ICO приобрел за $55 млн. активы обанкротившейся американской спутниковой компании Globalstar L. P.  Суд по делам банкротства штата Делавэр разрешил продажу активов Globalst
18.09.2003 Судный день для Inmarsat

е прошлого года превысило полмиллиона, компания испытывает растущее давление со стороны конкурентов Globalstar и Iridium Satellite. Напомним, что эти компании успешно реструктурировали свои дол
14.05.2003 Война в Ираке возродила спутниковую связь

дополнительный толчок для развития не только глобальных сетей спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, GlobalStar), но и региональной системы Thuraya. Военные силы коалиции, возглавляемые США и Ве
29.04.2003 Активы Globalstar перешли к ICO

В понедельник, 28 апреля, все активы обанкротившегося оператора спутниковой телефонии Globalstar L.P. были приобретены американской компанией ICO Global Communications Ltd. По сог
07.04.2003 Globalstar выбрал инвестора

Оператор спутниковой телефонии Globalstar в пятницу сообщил о завершении аукциона инвестиций и выборе в качестве инвестора к
13.03.2003 Globalstar представил услугу спутникового наблюдения за перемещением транспорта

В среду оператор спутниковой телефонии Globalstar представил в США услугу по мониторингу перемещения автомобилей и других объектов. Для работы с ней необходим симплексный модем размером с ладонь, разработанный Globalstar вмес
11.03.2003 Globalstar получил разрешение суда на получение кредита под залог имущества

Оператор спутниковой телефонии Globalstar в конце прошлой недели получил одобрение суда США по делам о банкротствах штата Делавер на получение $10-миллионного кредита под залог имущества. Ранее суд уже вынес промежуточное ре
25.02.2003 Globalstar продолжит поиск инвесторов до 2 апреля

Суд по банкротствам штата Делавер разрешил оператору спутниковой телефонии Globalstar сделать промежуточный заем в размере $4 млн. и открыть тендер на финансирование сторонними инвесторами по схеме "долг в обмен на право владения" (DIP). Слушания по всей сумме долга -
05.02.2003 Globalstar рассчитывает преодолеть финансовые трудности с помощью агрессивной рекламы

Компания спутниковой телефонии Globalstar сообщила о смене своего маркетингового агента на территории США и Канады. Теперь ее услуги будет продвигать фирма BIMM Communications Group из Торонто. "На этот год Globalstar
31.01.2003 Globalstar снова начал поиск инвесторов

В четверг компания-оператор спутниковой телефонии Globalstar L.P. подтвердила, что корпорация New Valley расторгла соглашение по инвестиции в н
17.01.2003 Globalstar будет продан за $55 млн.

Обанкротившийся оператор спутниковой телефонии Globalstar будет приобретён инвестиционной фиромой New Valley за $55 млн. По условиям сделки, New Valley предоставит компании $20 млн. наличными на период реструктуризации. После завершения рес
04.12.2002 GlobalStar представил новые антенны, бортовые наборы и адаптеры

Провайдер спутниковой телефонии Globalstar представил ряд новых продуктов для пользователей, "живущих, работающих или путешествующих в экстремальных природных условиях на море и на суше". В США и Канаде в продаже появились сл
13.09.2002 Потребность в спутниковой связи после терактов 11 сентября укрепили позиции Globalstar и Iridium

Компании Globalstar и Iridium пытаются расширить свое присутствие на рынке телекоммуникационных услуг в рамках вероятной правительственной программы совершенствования систем связи служб быстрого реагиро
13.09.2002 Теракты 11 сентября повысили спрос на спутниковую связь

Компания Globalstar, штаб-квартира которой базируется в г. Сан-Хосе (Калифорния), а также Iridium (г. Арлингтон, штат Вайоминг) пытаются расширить свое присутствие на рынке телекоммуникационных услуг в

22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

вые показатели, остается подавать иск по защите от банкротства. Так, оператор спутниковой телефонии Globalstar LP обратился с этой целью в федеральный суд по банкротствам штата Делавэр. На счет
18.03.2002 Телефоны Globalstar одобрены для использования службами МЧС Росии

Компания спутниковой телефонии Globalstar объявила на прошлой неделе о том, что выпускаемые ею спутниковые телефоны модели Q
19.02.2002 GlobalStar подал заявку о защите от банкротства

Оператор спутниковой телефонии Globalstar LP подал заявку о защите от банкротства по главе 11 Коммерческого кодекса США в фе

Публикаций - 192, упоминаний - 286

Globalstar и организации, системы, технологии, персоны:

ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 42
Qualcomm Technologies 1974 39
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 28
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 24
Ростелеком 10948 20
Loral Space & Communications 32 18
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 14
Lenovo Motorola 3566 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 8
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 7
ТМ Сат 18 7
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 7
Microsoft Corporation 25775 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
Vodafone Group 1412 7
GTNT - Джи Ти Эн Ти 9 6
OneWeb - WorldVU 46 6
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 5
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 5
МегаФон 10742 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 57 5
Hughes 114 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 4
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 4
Google LLC 12688 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 3
Starsem - Старсем 20 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Deutsche Telekom 954 3
Boeing 1031 8
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 7
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 5
Blackstone Group 47 5
Lockheed Martin 777 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Apax Partners 29 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Permira 21 2
Coursera 65 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
American Airlines 90 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Google Ventures - GV 37 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Arianespace 87 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 39
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 31
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 22
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 11
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 33 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 5
Inmarsat BGAN - Broadband Global Area Network - широкополосная спутниковая сеть 17 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Космодром Байконур 1072 20
Microsoft Windows 2000 8678 17
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Thuraya SWOT 5 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 4
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 11 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Роскосмос - РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 3 3
Qualcomm GSP 4 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 2
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 2
Apple iPhone 14 157 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
FreePik 1841 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
C/C++ - Язык программирования 894 1
Nvidia Optimus 198 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 8
Пехтерев Сергей 56 4
Jeffery Mack - Джеффри Мак 4 4
Матаев Вячеслав 3 3
Бокова Людмила 82 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Рыжиков Сергей 112 3
Роговой Александр 9 2
Котов Олег 49 2
Юрчихин Федор 37 2
Захаркина Ольга 24 2
Нестеренко Надежда 2 2
Прохоров Николай 4 2
Rusch Roger - Раш Роджер 3 2
Клишас Андрей 60 2
Мантуров Денис 126 2
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Кусков Денис 221 1
Ройтман Евгений 44 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Волков Александр 27 1
Шелобков Алексей 53 1
Богданов Андрей 47 1
Свинцов Андрей 55 1
Циолковский Константин 47 1
Ткаченко Владимир 12 1
Алексеев Антон 37 1
Панцырный Олег 1 1
Гагарин Юрий 98 1
Прохоров Сергей 25 1
Демидов Иван 4 1
Ройтберг Павел 40 1
Родин Александр 8 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Gurman Mark - Гурман Марк 22 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Серкин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 73
Земля - планета Солнечной системы 10865 33
Европа 24964 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Япония 13807 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Индия - Bharat 5869 11
Канада 5081 11
Казахстан - Республика 6048 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Африка - Африканский регион 3641 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Норвегия - Королевство 1858 6
Марокко - Королевство 226 6
США - Делавэр 176 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Ближний Восток 3154 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Южная Корея - Республика 7052 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Индонезия - Республика 1058 4
Украина 7928 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 4
Монголия 382 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 8
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
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Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
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НАНА - Национальная академия наук Азербайджана - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 2 1
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CSTB Telecom & Media 83 1
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