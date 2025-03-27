Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G Частоты Globalstar отдадут промышленным предприятиям Промышленные предприятия могут впервые получить частоты для строительства сотовых сетей 4G, выяснили «Известия», ознакомившись материалами межведомс

Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию Ликвидация юрлица Одна из глобальных систем спутниковой телефонии американская Globalstar окончательно ушла из России. Компания «Глобалтел», продававшая ее услуги и оборудование в нашей стране и принадлежавшая «Ростелекому», ликвидировала юридическое лицо, сообщили «Извес

Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь Globalstar спешно ушел из России Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar, объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно объявлению на сайте компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее российских станций сопряжения.

«Ростелеком» купил Globalstar с дисконтом 96 процентов Дисконт для «Ростелекома» «Ростелеком» в своем годовом отчете раскрыл подробности прошлогодней сделки по выкупу долгов «Глобалтела» - российского оператора мобильной спутниковой сети Globalstar. Напомним, что «Ростелеком» выкупил долги оператора на сумму 2,5 млрд руб. Векселя «Глобалтела» выкупались у владельца Globalstar - американской Loral Space & Communications (

«Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей «Ростелеком» сообщил об урегулировании всех споров в отношении компании «Глобалтел» - российского провайдера услуг сети мобильной спутниковой телефонии Globalstar. «Ростелеком» будет единственным акционером и кредитором «Глобалтел» и займется продвижением услуг Globalstar в России. «Глобалтел» была создана «Ростелекомом» и американской

«Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России нственным кредитором своей дочерней компании и увеличила долю в ее уставном капитале до 100% получив, таким образом, полный контроль над эксклюзивным оператором глобальной подвижной спутниковой связи Globalstar в России. Российский наземный сегмент системы Globalstar включает 3 станции сопряжения, расположенные на инфраструктуре «Ростелекома» в Московском регионе, Новосибирской облас

«Ростелеком» будет использовать систему спутниковой связи «Глобалстар» в проектах по безопасности «Ростелеком» разработал техническое решение, позволяющее использовать систему глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» для передачи экстренных сообщений с территорий, не покрытых GSM связью. Компания планирует использовать это решение для реализации проектов, связанных с обеспечением безопасности гр

Спутники связи Globalstar выведены на целевую орбиту Шесть космических аппаратов системы мобильной телекоммуникационной связи компании Globalstar, запущенных с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур во вторник вечером, достигли целевой орбиты высотой более 900 км, сообщает «Интерфакс». Все космиче

«Глобалстар» объявил дату запуска новых спутников запуск и развертывание нашей новой спутниковой группировки второго поколения», – заявил, президент Globalstar, Inc. Тони Наварра – Мы ожидаем, что после полного развертывания группировки в сле

Россия спускает Globalstar с орбиты том на действия американского производителя спутникового оборудования Loral Space & Communications (LSC). «Глобалтел» - оператор российского сегмента международной системы мобильной спутниковой связи Globalstar, 51% акций компании принадлежат «Ростелекому», 49% - Globalstar. По условиям финансовой санации Globalstar, осуществленной после произошедшего в 2002 г. банкротства, па

«ГлобалТел» подвел итоги 2007 г. «ГлобалТел» объявил о результатах своей деятельности за прошедший год. В 2007 г. компанией Globalstar была начата реализация программы по улучшению качества услуг, предоставляемых абон

Cостоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" со спутниками Globalstar Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с четырьмя спутниками Globalstar осуществлён 21 октября 2007 года с площадки №31 космодрома Байконур в 0 часов 12 мин. по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Спутники выведены на переходную орбиту

Началась сборка ракеты "Союз-ФГ" для запуска спутников GlobalStar На Байконуре утром в монтажно-испытательном корпусе площадки №112 специалисты космодрома приступили к общей сборке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с головной частью с находящимися в ней четырьмя спутниками GlobalStar и разгонным блоком "Фрегат", сообщает "Казахстан сегодня". После завершения общей сборки вечером состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о вывозе ракеты-

Запуск спутников Globalstar запланирован на 21 октября Очередной запуск четырёх космических аппаратов низкоорбитальной системы спутниковой связи Globalstar запланирован на 21 октября 2007 года в 0 часов 12 мин. по московскому времени, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Выведение спутников на орбиту предполагается осуществить с космодрома

На Байконуре идет подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" На Байконур доставлен разгонный блок "Фрегат", предназначенный для вывода на орбиту спутников GlobalStar, передает агентство "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра (ФКЦ) "Байконур". 18 сентября вечером контейнеры с разгонным блоком "Фрегат", дост

Космический аппарат Globalstar-2 запустят в октябре ени на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур приземлился самолет «ИЛ-76» с космическим аппаратом Globalstar-2, сообщает пресс-служба Роскосмоса. После выгрузки началась транспортировка косми

Продолжается подготовка к запуску "Союз-ФГ" с четырьмя спутниками Globalstar На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к кластерному запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar. Ночью 23 мая с.г. космическая головная часть была перевезена с площадки №112 в монтажно-испытательный корпус площадки №31 космодрома и утром расчеты ФКЦ «Байконур, «ЦСКБ-Прогресс» и

Четыре спутника Globalstar выведут на орбиту 30 мая На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к кластерному запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 18 мая в чистовой камере монтажно-испытательного корпуса площадки №112 специалисты европейских компаний «Старсем» и «Астриум» и российских Федераль

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутников Globalstar На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску ракеты-носителя «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» и четырьмя телекоммуникационными космическими аппаратами Globalstar, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В чистовой камере монтажно-испытательного корпуса площадки №112 иностранные специалисты приступили к установке космических аппаратов Globalstar<

Продолжается подготовка к запуску спутников "Глобалстар" 15 мая на космодром Байконур, согласно графика подготовки к запуску 4-х космических аппаратов "Глобалстар", был доставлен разгонный блок "Фрегат". Совместный расчет специалистов НПО им. Лавочкина, ЦСКБ "Прогресс", СТАРСЕМ перегрузили разгонный блок с транспортной платформы и перевезли в

"Почта России" и "ГлобалТел" начали проект по организации переговорных пунктов сональной спутниковой связи системы "Глобалстар". Учредителями компании являются ОАО "Ростелеком" и Globalstar L.P. В мае 1997 г. между Globalstar L.P. и ЗАО "ГлобалТел" было подписано с

Минсвязи отменило лицензирование телефонов Globalstar форматизации отменило с 1 января 2004 г. лицензирование эксплуатации в России спутниковых телефонов Globalstar. Как сообщили в ЗАО "ГлобалТел", являющемся представителем Globalstar в Рос

Globalstar получил разрешение на реструктуризацию Компания Globalstar, оператор спутниковой связи, сообщила о том, что ее план реорганизации одобрен суд

GlobalStar задешево не продается космической связи ICO приобрел за $55 млн. активы обанкротившейся американской спутниковой компании Globalstar L. P. Суд по делам банкротства штата Делавэр разрешил продажу активов Globalst

Судный день для Inmarsat е прошлого года превысило полмиллиона, компания испытывает растущее давление со стороны конкурентов Globalstar и Iridium Satellite. Напомним, что эти компании успешно реструктурировали свои дол

Война в Ираке возродила спутниковую связь дополнительный толчок для развития не только глобальных сетей спутниковой связи (Inmarsat, Iridium, GlobalStar), но и региональной системы Thuraya. Военные силы коалиции, возглавляемые США и Ве

Активы Globalstar перешли к ICO В понедельник, 28 апреля, все активы обанкротившегося оператора спутниковой телефонии Globalstar L.P. были приобретены американской компанией ICO Global Communications Ltd. По сог

Globalstar выбрал инвестора Оператор спутниковой телефонии Globalstar в пятницу сообщил о завершении аукциона инвестиций и выборе в качестве инвестора к

Globalstar представил услугу спутникового наблюдения за перемещением транспорта В среду оператор спутниковой телефонии Globalstar представил в США услугу по мониторингу перемещения автомобилей и других объектов. Для работы с ней необходим симплексный модем размером с ладонь, разработанный Globalstar вмес

Globalstar получил разрешение суда на получение кредита под залог имущества Оператор спутниковой телефонии Globalstar в конце прошлой недели получил одобрение суда США по делам о банкротствах штата Делавер на получение $10-миллионного кредита под залог имущества. Ранее суд уже вынес промежуточное ре

Globalstar продолжит поиск инвесторов до 2 апреля Суд по банкротствам штата Делавер разрешил оператору спутниковой телефонии Globalstar сделать промежуточный заем в размере $4 млн. и открыть тендер на финансирование сторонними инвесторами по схеме "долг в обмен на право владения" (DIP). Слушания по всей сумме долга -

Globalstar рассчитывает преодолеть финансовые трудности с помощью агрессивной рекламы Компания спутниковой телефонии Globalstar сообщила о смене своего маркетингового агента на территории США и Канады. Теперь ее услуги будет продвигать фирма BIMM Communications Group из Торонто. "На этот год Globalstar

Globalstar снова начал поиск инвесторов В четверг компания-оператор спутниковой телефонии Globalstar L.P. подтвердила, что корпорация New Valley расторгла соглашение по инвестиции в н

Globalstar будет продан за $55 млн. Обанкротившийся оператор спутниковой телефонии Globalstar будет приобретён инвестиционной фиромой New Valley за $55 млн. По условиям сделки, New Valley предоставит компании $20 млн. наличными на период реструктуризации. После завершения рес

GlobalStar представил новые антенны, бортовые наборы и адаптеры Провайдер спутниковой телефонии Globalstar представил ряд новых продуктов для пользователей, "живущих, работающих или путешествующих в экстремальных природных условиях на море и на суше". В США и Канаде в продаже появились сл

Потребность в спутниковой связи после терактов 11 сентября укрепили позиции Globalstar и Iridium Компании Globalstar и Iridium пытаются расширить свое присутствие на рынке телекоммуникационных услуг в рамках вероятной правительственной программы совершенствования систем связи служб быстрого реагиро

Теракты 11 сентября повысили спрос на спутниковую связь Компания Globalstar, штаб-квартира которой базируется в г. Сан-Хосе (Калифорния), а также Iridium (г. Арлингтон, штат Вайоминг) пытаются расширить свое присутствие на рынке телекоммуникационных услуг в

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике вые показатели, остается подавать иск по защите от банкротства. Так, оператор спутниковой телефонии Globalstar LP обратился с этой целью в федеральный суд по банкротствам штата Делавэр. На счет

Телефоны Globalstar одобрены для использования службами МЧС Росии Компания спутниковой телефонии Globalstar объявила на прошлой неделе о том, что выпускаемые ею спутниковые телефоны модели Q