Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ройтберг Павел
Публикаций - 36, упоминаний - 38
Ройтберг Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 8
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 2
|Cinemood - МультиКубик 27 1
|VK - Mail.ru Group 2568 1
|РВК - Российская венчурная компания 486 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 326 1
|The Walt Disney Company 191 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
|RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
|Мингалиева Дарья 4 1
|Федотов Михаил 13 1
|Журавлев Павел 3 1
|Захаров Федор 1 1
|Юрьев Никита 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru