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Ройтберг Павел



27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
01.04.2014 Через неделю откроется Oracle CloudWorld — глобальный форум по облачным инновациям 1
19.03.2014 «Ростелеком» станет генеральным партнером II Международного ГИС-форума 1
11.12.2013 «Ростелеком» будет использовать систему спутниковой связи «Глобалстар» в проектах по безопасности 2
22.11.2013 «Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» начали сотрудничество в сфере управления потреблением электроэнергии 1
08.11.2013 НП «ГЛОНАСС» и «Ростелеком» провели успешные испытания взаимодействия систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в регионах 1
03.10.2013 Запуск «ЭРА-ГЛОНАСС» в постоянную эксплуатацию состоится в декабре 2013 г. 1
30.07.2013 Павел Ройтберг возглавил инновационный центр «Ростелекома» 2
03.04.2013 В Томске началось тестирование транспортного приложения УЭК 1
14.02.2013 Регионы планируют выпустить в 2013 г. более 2 млн УЭК 1
14.09.2011 МТС запустила русскоязычную версию мобильного приложения Foursquare 1
22.12.2010 МТС и «Яндекс» представили специальные «Яндекс.Карты» без тарификации трафика для Android и iOS 1
29.11.2010 Аналитики: Skype отбирает деньги у российских операторов 1
15.11.2010 Россия: оператор не пускает чужой VoIP в свою сеть 1
27.10.2010 МТС требует зарегулировать деятельность Skype в России 1
31.08.2010 МТС открыла бесплатный доступ к мобильному порталу «ВКонтакте» 1
04.08.2010 «Комстар» и МТС запустили бесплатный Wi-Fi в «Терминале D» аэропорта «Шереметьево» 1
02.07.2010 МТС подарил Рунету бесплатный файлообменник 1
02.06.2010 МТС и «РуТвит» запустили SMS-сервис для российских пользователей микроблогов 1
26.05.2010 МТС открыла зоны бесплатного Wi-Fi-интернета в аэропортах Москвы 1
04.03.2010 МТС запустила услугу онлайн-видеопроката 1
16.02.2010 Opera заработает на абонентах МТС 1
15.02.2010 Opera запустит специальную версию Opera Mini для МТС 1
08.02.2010 МТС запускает сервис SMS-рассылок биржевой и финансовой информации 1
10.04.2009 «МТС», «Билайн» и «Мегафон» запустили собственную «аську» 1
10.04.2009 «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» запустили первую совместную услугу: «Чат» 1
14.10.2008 МТС запустила услугу «МТС-Pay» 1
30.04.2008 Новые сервисы Mail.ru появились на WAP-портале МТС 1
28.04.2008 Photofile.ru и МТС запустили новый wap-проект 1
24.01.2008 «Билайн»: МТС «развращает» правообладателей 1
10.01.2008 МТС представила решение «Почт@ Онлайн» 1
20.12.2007 Электронная почта MAIL.RU доступна на WAP-сайте МТС 1
14.12.2007 МТС запускает «мобильную рекламу» 1
28.11.2007 МТС запустила социальную сеть на своем WAP-портале 1
27.06.2007 Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров 1
08.06.2007 Мобильный сервис МТС и Rambler: SMS-уведомление о полученных письмах 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Ройтберг Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 2
Cinemood - МультиКубик 27 1
VK - Mail.ru Group 2568 1
РВК - Российская венчурная компания 486 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 326 1
The Walt Disney Company 191 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 373 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
Kids Assistant - Цифровая няня 2 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 157 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Яндекс.Музыка 131 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 19 1
Cinemood OS 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники 873 1
Google Android 10773 1
Symbian OS 834 1
Java - Язык программирования 1258 1
Cinemood Кинокубик 3 1
Cinemood White 2 1
Мингалиева Дарья 4 1
Федотов Михаил 13 1
Журавлев Павел 3 1
Захаров Федор 1 1
Юрьев Никита 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 386 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 2
Россия - ЦФО - Тульская область 779 2
Земля - планета Солнечной системы 1001 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 1
Россия - ЦФО - Курская область 349 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 1
Россия - ЦФО - Костромская область 237 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 1
Россия - СФО - Красноярский край 718 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 977 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 1
Испания - Королевство 1370 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 1
Украина 3765 1
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Россия - ПФО - Казань 1596 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
Индия - Республика 2333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Детское радио 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
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