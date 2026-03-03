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МТС Магазин Shop.MTS

МТС Магазин - Shop.MTS

СОБЫТИЯ

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03.03.2026 МТС для нижегородцев открыла предзаказы на новые модели Samsung Galaxy S26 1
28.06.2023 МТС и «Почта России» расширили географию доставки в удаленные населенные пункты 1
06.02.2023 МТС первой в России запустила продажи Samsung Galaxy S23 1
01.10.2020 Motorola начала продажи флагманского смартфона motorola edge + в России. Цена 1
16.10.2017 МГТС предложила своим смартфон и услуги связи по европейской модели продаж 1
17.07.2017 МТС запустила услугу онлайн-кредитования 2
17.05.2016 МТС запускает тариф с абсолютно безлимитным интернетом 1
24.02.2016 МТС открыла предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge 1
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel 1
26.08.2015 МТС запустила тариф с безлимитным мобильным интернетом 1
17.02.2015 МТС подарит бесплатный доступ в интернет покупателям 4G-гаджетов 1
16.02.2015 МТС снижает цены на бюджетные смартфоны 1
26.12.2014 МТС продлила работу собственной розницы в канун Нового года 1
29.04.2014 МТС и АФК «Система» вложили $150 млн в Ozon 1
25.03.2014 МТС пополнит счет покупателям мобильных устройств Samsung 1
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
01.08.2013 Розница МТС в Сибири увеличила онлайн-продажи в 2,2 раза за год 2
29.07.2013 На смартфоны пришлось более 90% выручки от онлайн-продаж розничной сети МТС в Центральной России 1
26.07.2013 Розница МТС на Дальнем Востоке увеличила онлайн-продажи в 2,5 раза за год 2
15.07.2013 Розница МТС увеличила онлайн-продажи в 2,4 раза за год 3
28.05.2013 Розничная сеть МТС на Дальнем Востоке в первом квартале в четыре раза увеличила продажи через интернет 2
05.03.2013 МТС начинает продажи 3G-модемов с поддержкой скорости до 42 Мбит/с в Санкт-Петербурге 1
14.02.2013 Пользователи интернет-магазина МТС могут оплатить покупки со счета своего мобильного телефона 1
24.01.2013 Розница МТС в 2012 г. в 2,5 раза увеличила продажи через интернет 3
11.07.2012 Онлайн-продажи в рознице МТС показали двукратный рост за год 3
05.12.2011 МТС открыла прием заявок на iPhone 4S для абонентов всех операторов 1
02.12.2011 МТС объявила о старте продаж iPhone 4S 1
14.11.2011 МТС начала продажи кобрендингового смартфона Nokia 700 1
21.09.2011 МТС представила новый смартфон на Android 2.3 1
21.09.2011 МТС начала использовать QR-коды для онлайн продаж 1
08.08.2011 МТС запустила проект по использованию QR-кодов в салонах своей розничной сети 1
22.07.2011 МТС представила новый бюджетный Android-смартфон 1
03.06.2011 Покупатели любого смартфона HTC бесплатно получат год безлимитного интернета от МТС 1
08.04.2011 МТС расширяет линейку брендированных планшетных компьютеров 1
16.03.2011 МТС запускает магазин приложений 1
17.12.2010 Интернет-магазин МТС стал доступен во всех регионах РФ 1
02.12.2010 МТС начинает приоритетные продажи мобильного телефона LG Cookie T310 1
31.08.2010 МТС открывает интернет-магазины для жителей Уфы, Самары, Хабаровска и Новосибирска 1
01.06.2010 МТС запускает интернет-магазин в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону 1
16.02.2010 Opera заработает на абонентах МТС 1

Публикаций - 40, упоминаний - 50

МТС Магазин и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 25
Samsung Electronics 11065 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HTC Corporation 1512 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
МегаФон 10742 2
Apple Inc 13156 2
LG Electronics 3735 2
Vodafone Group 1412 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ZTE Corporation 800 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Lenovo Motorola 3566 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Rakuten 51 1
Otello Corporation - Opera Software 340 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Ozon Solutions 2 1
О-курьер 6 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Русский стандарт Банк 509 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Starbucks 91 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Intel Capital 148 1
Index Ventures 50 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Sapato.ru 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
Аксессуары 4282 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Google Android 15244 6
Samsung Galaxy 1035 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
МТС Opera 3 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
МТС серия смартфонов 26 3
МТС Навигатор 9 3
МТС Сервис 10 2
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 2
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 2
МТС Вторая память 23 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Apple iPhone 4 800 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 2
Opera Mini - браузер 213 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 2
МТС Планшет 21 2
LG Cookie - серия телефонов (тачфонов) 2 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 44 1
Video Trimmer 1 1
Samsung Galaxy S25 - смартфон 88 1
Samsung Galaxy S26 - смартфон 55 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Apple iCloud 310 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 1
Герчук Михаил 88 6
Кленин Андрей 13 4
Хагай Андрей 3 2
Лацанич Василь 106 2
Николаев Вячеслав 104 2
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 2
Савченко Вадим 19 2
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
Алексеева Олеся 18 1
Дмитриев Кирилл 120 1
Богуславский Леонид 38 1
Биккужин Рамиль 70 1
Дубовсков Андрей 89 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Кусков Денис 221 1
Губанов Андрей 117 1
Лабис Юрий 17 1
Ройтберг Павел 40 1
Белов Андрей 135 1
Иссопов Эдуард 15 1
Аликошвили Георгий 17 1
Кузьменко Валерия 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - ДФО - Амурская область 954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 65 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Украина 7928 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 165 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 81 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Трейд-ин - Trade-in 233 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
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