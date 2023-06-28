МТС и «Почта России» расширили географию доставки в удаленные населенные пункты

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и «Почта России» расширяют сотрудничество. Теперь получать заказы из интернет-магазина МТС смогут еще 2,2 млн россиян в 53 городах и поселках Урала, Сибири и Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Почта России» будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС в Якутию, Чукотку, Иркутскую область и еще в 13 регионов страны: преимущественно в малые населенные пункты численностью до 40 тыс. человек. Жителям этих городов и поселков доступно онлайн около 11 тыс. различных товаров, а также цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

«Мы хотим дать возможность жителям каждого уголка страны получить самый современный смартфон и другие технологические товары, чтобы они могли оценить все преимущества нашей цифровой экосистемы, а сотрудничество с «Почтой России» обеспечивает нас широкой географией логистики. В дальнейшем мы продолжим уделять внимание труднодоступным населенным пунктам, в том числе открывая там дополнительные способы доставки», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Почта обеспечивает максимальное покрытие при доставке в России, 66% почтовых отделений находятся в малых и удаленных населенных пунктах. Развитие нашего сотрудничества поможет МТС быть ближе к покупателю, оптимизировать логистику и сократить сроки доставки. В свою очередь, покупатели в регионах смогут получить доступ к витрине с широким ассортиментом современных товаров и возможностью удобной доставки», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили.

Интерес жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май 2023 г. количество заказов в этих регионах увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.