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МТС Сервис



08.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов 1
11.12.2024 «МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году 1
03.09.2012 МТС представила смартфон за 2990 руб. 1
22.07.2011 МТС представила новый бюджетный Android-смартфон 1
04.07.2011 Обзор коммуникатора HTC Sensation: "суперфон" с детскими болячками 1
03.06.2011 Покупатели любого смартфона HTC бесплатно получат год безлимитного интернета от МТС 1
22.07.2008 МТС ввел интернет-платежи за связь 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

МТС Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 8
HTC Corporation 1500 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4051 1
X Corp - Twitter 2874 1
Meta Platforms - Facebook 4452 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8824 1
МегаФон 9116 1
Цифра ГК 2453 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 176 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 87 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 87 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1404 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24477 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9746 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24762 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12588 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7961 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 969 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7376 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 368 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21011 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25750 2
USB micro 967 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6085 2
Наушники - Headphones 4072 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12149 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16197 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51852 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11367 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5377 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4408 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6409 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6068 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6093 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2191 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 766 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14026 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 636 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13501 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12219 1
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МТС Навигатор 9 2
HTC Sense 188 2
HTC Sensation 46 2
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Google Play - Google Store - Android Market 3324 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1815 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Opera Mini - браузер 212 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
HTC Flyer 26 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
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Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Arc 9 1
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MobiSystems - OfficeSuite 17 1
Acer Liquid - серия смартфонов 52 1
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Segway Ninebot 33 1
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МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 13 1
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МТС ID 43 1
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 15 1
Туринге Иван 23 2
Лацанич Василь 106 1
Герчук Михаил 88 1
Николаев Вячеслав 102 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Буланцев Дмитрий 7 1
Рыкалова Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1599 1
Литий - Lithium - химический элемент 555 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 1
Видеокамера - Видеосъёмка 697 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2653 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 24 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 398 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 32 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7144 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4727 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2464 1
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