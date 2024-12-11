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«МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven

Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспорта Eleven подписали соглашение о приобретении бизнеса. В рамках сделки «МТС Юрент» приобретает интеллектуальную собственность и разработки Eleven.

Группа компаний Eleven является пионером рынка микромобильности в СНГ. С 2019 г. она работает как оператор шеринга самокатов и разрабатывает аппаратные решения, которые отвечают потребностям шерингового бизнеса на основе собственного опыта эксплуатации самокатов. Ключевые направления работы hardware-команды включают: разработку микромобильных транспортных средств, создание для них высокотехнологичных компонентов (электроника, трекеры, батареи) и решений для операций в шеринге (например, зарядные станции, транспорт для логистики). Eleven реализует полный цикл разработки устройств, в том числе промышленный дизайн, прототипирование, разработку программного обеспечения, организацию и поддержку производства на партнёрских площадках. Eleven разработала с нуля две модели электросамоката и успешно протестировала их на различных рынках, также в портфеле компании электровелосипед и каргобайк для доставки. В 2024 г. Eleven и «МТС Юрент» представили электросамокат, который стал первой моделью в парке российских шеринговых компаний, разработанной на территории Союзного государства.

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На базе Eleven «МТС Юрент» создаст RnD-центр, где будут разрабатываться электросамокаты и другие виды шерингового транспорта, а также различные технологии для шеринга (например, программное обеспечение, батареи, зарядная инфраструктура и т.д.). Сотрудники Eleven продолжат работу в рамках RnD-центра объединенной компании. Уже в 2025 г. компания планирует представить обновленную модель самоката. Также RnD-центр станет базой для локализации компонентов электросамокатов в России.

«Команда Eleven обладает уникальным опытом в hardware-разработке. Это одна из нескольких компаний в мире, которая с нуля создала собственный электросамокат. Сегодня отрасль шеринга достигла этапа, когда для успешного развития бизнеса необходимы кастомизированные решения, учитывающие особенности инфраструктуры, требования со стороны регуляторов к безопасности поездок и предпочтения пользователей. Приобретение RnD-экспертизы в лице Eleven позволит «МТС Юрент» не просто покупать стандартные шеринговые устройства из Китая, а самостоятельно разрабатывать технику с учетом реалий рынка и потребностей операций. Это повысит эффективность нашего основного бизнеса и усилит наши позиции на рынке шеринга», — отметил Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

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