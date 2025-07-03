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МТС Экосистема МТС Urent Юрент Юрентбайк.ру Шеринговые технологии
Юрент — оператор шерингового электротранспорта - средств индивидуальной мобильности, управляет флотом порядка 100 тысяч электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
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«МТС Юрент» на 42% нарастил количество поездок в первом полугодии 2025 года
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил результаты операционной деятельности в первом полугодии 2025 г. Количество
|18.06.2025
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Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже
Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокат
|09.06.2025
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В Новосибирске на всех самокатах «МТС Юрент» появятся укрупненные номера
В Новосибирске кикшеринг «МТС Юрент» приступил к оснащению электросамокатов увеличенными индивидуальными номерами. В ближай
|29.05.2025
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Кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» запустили рейтинг пользователей, чтобы поощрять аккуратных водителей
Сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» запустили пилотный проект рейтинга пользователей. Он позволяет настраивать сервис под
|30.04.2025
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Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов
Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям
|30.04.2025
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«МТС Юрент» и Госавтоинспекция Ставрополья составили план по снижению аварийности на электросамокатах
МТС совместно с собственным сервисом кикшеринга «МТС Юрент», Госавтоинспекцией Ставрополья и министерством образования Ставропольского края разраб
|18.04.2025
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«МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безоп
|11.04.2025
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Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова
В ближайшие выходные сервис кикшеринга «МТС Юрент» начнет работу в столице Кузбасса: в течение сезона жителям и гостям города будут досту
|08.04.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов
МТС сообщает о запуске нового сезона кикшеринга «МТС Юрент». В течение сезона барнаульцам станут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов фи
|04.04.2025
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«МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле
Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это по
|02.04.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске
МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города буду
|01.04.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске
ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых
|28.03.2025
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Самокаты «МТС Юрент» открыли сезон кикшеринга в Новосибирске
Сервис кикшеринг «МТС Юрент» запустил новый сезон в Новосибирске. В течение сезона жителям и гостям города будут до
|20.03.2025
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«Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру
(входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов. FinOps-платформа полного цикла «Клау
|17.03.2025
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон в Москве. В 2025 г. на улицах города пользователей будут ждать электрос
|27.02.2025
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Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 г. Оператор выведет на улицы городо
|24.02.2025
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Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездк
|31.01.2025
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Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах
росамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специа
|24.01.2025
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Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн
Пользователи платформы «МТС Юрент» за 12 месяцев 2024 г. совершили 100,3 млн поездок, что на 46% выше, чем за 2023 г. Кол
|13.12.2024
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Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»
|11.12.2024
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«МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven
Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо
|19.11.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами
Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об
|08.11.2024
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10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах
МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр
|06.11.2024
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В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров
«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более
|10.10.2024
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180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году
Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком
|24.09.2024
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с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками
сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались
|18.09.2024
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МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками
МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми
|16.09.2024
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«МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями
|16.09.2024
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Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах
вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на
|12.09.2024
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Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых
|06.09.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев
Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за
|28.08.2024
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«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты
Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн
|16.08.2024
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«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название
|16.08.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
|15.08.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
|14.08.2024
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Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент»
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани
|05.08.2024
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«Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории
«МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на испо
|30.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске
Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрб
|25.07.2024
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Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов
Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоват
|25.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024
С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г.,
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Туринге Иван 26 26
|Кулаков Кирилл 7 2
|Азаров Андрей 4 2
|Лаптев Максим 19 2
|Косолап Игорь 2 2
|Козин Алексей 48 2
|Богатищев Николай 5 2
|Теплов Олег 31 1
|Яковлев Александр 24 1
|Горбунов Александр 54 1
|Королев Борис 5 1
|Малышев Анатолий 1 1
|Пальчун Кирилл 60 1
|Комиссаров Артем 1 1
|Юрьев Михаил 21 1
|Сманцер Анастасия 1 1
|Даскал Анна 5 1
|Калинин Андрей 33 1
|Сандрыгайло Сергей 1 1
|Сушкевич Дмитрий 1 1
|Константинов Дмитрий 4 1
|Таранов Павел 1 1
|Даванков Владислав 13 1
|Даванков Вячеслав 1 1
|Стефанюк Ольга 1 1
|Гриднев Антон 26 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Ермаченков Степан 2 1
|Галактионова Инесса 89 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Утехин Антон 3 1
|Примак Алексей 3 1
|Кабанов Марат 49 1
|Щербакова Варвара 2 1
|Эрдман Ксения 1 1
|Бессонов Вячеслав 2 1
|Гренивецкий Сергей 1 1
|Пахомов Александр 79 1
|Носаев Дмитрий 1 1
|Ликсутов Максим 147 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 4
|1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
|ТГУ - Томский государственный университет 195 1
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