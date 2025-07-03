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МТС Экосистема МТС Urent Юрент Юрентбайк.ру Шеринговые технологии

МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии

Юрент —  оператор шерингового электротранспорта - средств индивидуальной мобильности, управляет флотом порядка 100 тысяч электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.

УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «МТС Юрент» на 42% нарастил количество поездок в первом полугодии 2025 года

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил результаты операционной деятельности в первом полугодии 2025 г. Количество

18.06.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже

Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокат
09.06.2025 В Новосибирске на всех самокатах «МТС Юрент» появятся укрупненные номера

В Новосибирске кикшеринг «МТС Юрент» приступил к оснащению электросамокатов увеличенными индивидуальными номерами. В ближай
29.05.2025 Кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» запустили рейтинг пользователей, чтобы поощрять аккуратных водителей

Сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» запустили пилотный проект рейтинга пользователей. Он позволяет настраивать сервис под

30.04.2025 Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов

Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям
30.04.2025 «МТС Юрент» и Госавтоинспекция Ставрополья составили план по снижению аварийности на электросамокатах

МТС совместно с собственным сервисом кикшеринга «МТС Юрент», Госавтоинспекцией Ставрополья и министерством образования Ставропольского края разраб
18.04.2025 «МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безоп
11.04.2025 Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова

В ближайшие выходные сервис кикшеринга «МТС Юрент» начнет работу в столице Кузбасса: в течение сезона жителям и гостям города будут досту
08.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов

МТС сообщает о запуске нового сезона кикшеринга «МТС Юрент». В течение сезона барнаульцам станут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов фи
04.04.2025 «МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле

Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это по
02.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске

МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города буду
01.04.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске

ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых
28.03.2025 Самокаты «МТС Юрент» открыли сезон кикшеринга в Новосибирске

Сервис кикшеринг «МТС Юрент» запустил новый сезон в Новосибирске. В течение сезона жителям и гостям города будут до
20.03.2025 «Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру

(входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов. FinOps-платформа полного цикла «Клау
17.03.2025 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон в Москве. В 2025 г. на улицах города пользователей будут ждать электрос
27.02.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 г. Оператор выведет на улицы городо
24.02.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездк
31.01.2025 Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

росамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специа
24.01.2025 Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 12 месяцев 2024 г. совершили 100,3 млн поездок, что на 46% выше, чем за 2023 г. Кол
13.12.2024 Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»
11.12.2024 «МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven

Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо
19.11.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об

08.11.2024 10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах

МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр
06.11.2024 В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров

«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году

Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком
24.09.2024 с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками

сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались

18.09.2024 МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми
16.09.2024 «МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями
16.09.2024 Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах

вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на

12.09.2024 Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых
06.09.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за
28.08.2024 «МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты

Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн
16.08.2024 «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название
16.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
15.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
14.08.2024 Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани
05.08.2024 «Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории

«МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на испо
30.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске

Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрб
25.07.2024 Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов

Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоват
25.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024

С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г.,


Публикаций - 101, упоминаний - 210

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