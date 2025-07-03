МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии

«МТС Юрент» на 42% нарастил количество поездок в первом полугодии 2025 года Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил результаты операционной деятельности в первом полугодии 2025 г. Количество

Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокат

В Новосибирске на всех самокатах «МТС Юрент» появятся укрупненные номера В Новосибирске кикшеринг «МТС Юрент» приступил к оснащению электросамокатов увеличенными индивидуальными номерами. В ближай

Кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» запустили рейтинг пользователей, чтобы поощрять аккуратных водителей Сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» запустили пилотный проект рейтинга пользователей. Он позволяет настраивать сервис под

Накануне майских праздников в Сургуте открылся сезон фиолетовых самокатов Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» сообщают о запуске нового сезона проката самокатов в Сургуте. В течение сезона жителям

«МТС Юрент» и Госавтоинспекция Ставрополья составили план по снижению аварийности на электросамокатах МТС совместно с собственным сервисом кикшеринга «МТС Юрент», Госавтоинспекцией Ставрополья и министерством образования Ставропольского края разраб

«МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безоп

Электросамокты «МТС Юрент» впервые поедут по улицам Кемерова В ближайшие выходные сервис кикшеринга «МТС Юрент» начнет работу в столице Кузбасса: в течение сезона жителям и гостям города будут досту

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов МТС сообщает о запуске нового сезона кикшеринга «МТС Юрент». В течение сезона барнаульцам станут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов фи

«МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это по

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города буду

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Томске ПАО «МТС» сообщает о запуске нового сезона «МТС Юрент» в Томске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 2 тыс. новых

Самокаты «МТС Юрент» открыли сезон кикшеринга в Новосибирске Сервис кикшеринг «МТС Юрент» запустил новый сезон в Новосибирске. В течение сезона жителям и гостям города будут до

«Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру (входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов. FinOps-платформа полного цикла «Клау

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Москве Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил сезон в Москве. В 2025 г. на улицах города пользователей будут ждать электрос

Кикшеринг «МТС Юрент» запустит сезон с обновленной моделью самокатов Сервис кикшеринга «МТС Юрент» обновил парк самокатов перед стартом сезона в 2025 г. Оператор выведет на улицы городо

Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездк

Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах росамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специа

Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн Пользователи платформы «МТС Юрент» за 12 месяцев 2024 г. совершили 100,3 млн поездок, что на 46% выше, чем за 2023 г. Кол

Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»

«МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо

Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об

10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр

В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров «МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более

180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком

с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались

МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми

«МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями

Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на

Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за

«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн

«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название

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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ

Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент» Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани

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