Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
Организации 10200
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24925
Персоны 70729
География 2718
Статьи 1507
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Туринге Иван



24.01.2025 Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн 1
11.12.2024 «МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven 1
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году 1
06.09.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев 1
16.08.2024 «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки 1
30.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске 1
25.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024 1
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве 1
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе 1
11.06.2024 МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани 1
07.06.2024 МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними 1
03.06.2024 «МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД 1
30.05.2024 «МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД 1
22.05.2024 «МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров 1
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове 1
12.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет направлять один рубль с каждой поездки на самокатах на развитие инфраструктуры в городах 1
12.04.2024 «МТС Юрент» представил собственный самокат 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
26.03.2024 Сервис кикшеринга «Юрент» открыл новый сезон в Москве 1
22.03.2024 МТС и «Юрент» представили модель электросамоката в обновленном брендинге 1
16.01.2024 МТС получил контроль над крупным сервисом проката электросамокатов 1
15.01.2024 МТС приобрела сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Туринге Иван и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 21
Yandex - Яндекс 7351 1
АФК Система ПАО 1797 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
МегаФон 8829 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 76 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Urent - сервис аренды самокатов 11 1
АФК Система - Sistema Smarttech 3 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 94 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Велобайк 12 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Администрация Краснодарского края 61 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2236 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1139 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 741 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1238 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3850 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1704 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20622 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3986 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9607 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7647 1
Оповещение и уведомление - Notification 4617 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7384 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 476 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1944 1
МТС ID 37 9
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 5
МТС Premium 50 4
Segway Ninebot 31 3
Google Android 14000 2
Apple iOS 7811 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 2
МТС Сервис 8 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
МТС Big Data 266 1
МТС - Urent - Юрент Кубо 1 1
Лаптев Максим 18 2
Косолап Игорь 2 2
Азаров Андрей 4 1
Сандрыгайло Сергей 1 1
Стефанюк Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2962 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 4
Беларусь - Белоруссия 5669 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1766 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ПФО - Саратовская область 729 1
Россия - ПФО - Самарская область 1312 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1540 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 455 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5184 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 655 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 14
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 121 10
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 7
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1027 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 6
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 26 5
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2583 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 19 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1801 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5856 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
Аренда 2419 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6174 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 854 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2372 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1435 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Трушеринг 4 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
День молодёжи - 27 июня 897 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще