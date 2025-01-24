Туринге Иван
Туринге Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 21
|Yandex - Яндекс 7351 1
|АФК Система ПАО 1797 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 1
|МегаФон 8829 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
|МТС ID 37 9
|МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 5
|МТС Premium 50 4
|Segway Ninebot 31 3
|Google Android 14000 2
|Apple iOS 7811 2
|МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 2
|МТС Сервис 8 2
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
|МТС Big Data 266 1
|МТС - Urent - Юрент Кубо 1 1
|Лаптев Максим 18 2
|Косолап Игорь 2 2
|Азаров Андрей 4 1
|Сандрыгайло Сергей 1 1
|Стефанюк Ольга 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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