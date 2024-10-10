180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году

Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства компания направила на создание инфраструктуры для СИМ (парковки и велодорожки), различные образовательные проекты и оборудование парка увеличенными номерами. Всего же с 2022 г. кикшеринг инвестировал в проекты безопасного вождения более 440 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

2024 г. «МТС Юрент» объявил «Годом безопасного самоката». Это внутренняя стратегия компании, направленная на снижение числа нарушений ПДД, повышения безопасности пользователей сервиса и всех участников дорожного движения, культуры вождения. В рамках этой стратегии компания 1 руб. с каждой поездки направлялся на развитие инфраструктуры в городах и на мероприятия по повышению безопасности поездок. В результате этих инвестиций компания установила и нарисовала более 6 тыс. парковок для самокатов в 12 городах, при этом более половины из них — в 2024 г., а также нанесла 6,4 км велодорожек.

В этом сезоне более 15 тыс. человек (включая пожилых людей и подростков) прошли обучение ПДД в рамках «Школ безопасного вождения» — собственного проекта «МТС Юрент» по обучению культурному вождению электросамокатов. В приложении сервиса также заработало тестирование на знание ПДД из 10 вопросов, которое с начала сезона прошло более 2 млн пользователей.

С 27 мая 2024 г. сервис совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение ПДД. Суммарно с начала сезона сервис выписал более 170 тыс. штрафов в городах присутствия по всей России и заблокировал более 40 тыс. аккаунтов пользователей. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). В этом сезоне «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью сервиса МТС ID — заблокировано более 6,1 тыс. аккаунтов пользователей младше 18 лет.

Выявлять нарушителей помогали органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности «МТС Юрент». В этом сезоне сервис серьезно нарастил их штат — более 3 тыс. человек в 30 городах присутствия сервиса. Их задача не только фиксировать нарушителей, но и обучать пользователей ПДД во время аренды самокатов на парковках. Для наиболее эффективного определения пользователей-нарушителей «МТС Юрент» в пилотном режиме снабдил весь парк самокатов Москвы индивидуальными укрупненными номерами.

На сегодняшний день 30 млн человек проживают в городах, в которых работа «МТС Юрент» регламентирована на уровне соглашений с администрацией города или региональных нормативно-правовых актов. Это 19 городов России, в частности, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Тюмень, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Ижевск, Новосибирск и другие. В рамках соглашений сервис проводит совместную работу по автоматической организации движения на СИМ (зоны ограничения скорости и медленные зоны), предоставляет данные для развития велоинфраструктуры и решения транспортных задач городов, а также создает рабочие места и платит налоги. Суммарно во всех городах-присутствия «МТС Юрент» действует 3541 зона, где самокаты автоматически снижают скорость или ограничивают движение. Это более чем на 60% больше чем в 2023 г.

В семи городах, с которыми у «МТС Юрент» действуют соглашения, сервис полностью обновил парк самокатов, поставив на улицы 20 тыс. самокатов «Юрент 2.0» собственной разработки. Это первый электросамокат для шеринга, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России. Самокат более устойчивый на малых скоростях, что значимо снижает количество инцидентов в плотном потоке людей. В дальнейшем планируется оснащать самокат устройствами предиктивной безопасности.

В сезоне 2024 года «МТС Юрент» значительно нарастил географию присутствия сервиса — до 181 города, при этом размер флота вырос до 150 тыс. устройств. Меняется и аудитория кикшеринга: так, в 2024 г. доля поездок, совершаемых женщинами, выросла до 25% (75% поездок совершили мужчины) против 15% в 2023 г. При этом объем нарушений ПДД женщинами все еще самый низкий — всего 15% от общего количества. Согласно анализу «МТС Юрент», чаще всего самокаты выбирают пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (более 35%). В то же время стремительно растет доля аудитории от 35 до 44 лет в общем объеме поездок. Самокаты в этом сезоне уже стали полноценной частью транспортной инфраструктуры городов, доля поездок по «транспортному сценарию» выросла до 90%. Среднее время поездки сократилось до 12 минут — люди используют самокаты, в основном, для передвижения по городу, а не для прогулок.

Количество активных пользователей на платформе «МТС Юрент», совершивших в сезоне 2024 г. хотя бы одну поездку, выросло в два раза до 7,1 млн человек.

«В рамках “Года безопасного самоката” мы существенно увеличили инвестиции в проекты, связанные с безопасностью и повышением культуры вождения самокатов, доведя их до 181 млн руб. В частности выросли наши инвестиции в инфраструктуру и оборудование самокатов укрупненными номерами, а также наших консультантов по безопасности, которые в этом сезоне работали в 30 городах. Самокаты остаются наиболее безопасным видом транспорта — доля инцидентов в общем объеме поездок составляет всего 0,0095%. То есть 99,99% поездок на самокатах «МТС Юрент» проходят без происшествий. В следующем сезоне мы продолжим инвестировать в безопасность для повышения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения», — отметил Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».