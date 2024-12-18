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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЭСП Экономика совместного потребления Экономика обмена и доверия Collaborative consumption Sharing economy Шеринг-сервисы Совместное потребление Краудинговый капитализм



18.12.2024 Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома» 1
13.12.2024 Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта 1
11.12.2024 «МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven 1
10.12.2024 «Телфин» интегрировал в телефонию анализ речи с применением искусственного интеллекта 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
29.10.2024 Сервис по аренде пауэрбанков «Бери заряд!» увеличил количество зарядных станций в Новосибирске с 14 до 721 за два месяца 1
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году 1
03.10.2024 SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг 1
20.09.2024 «Яндекс» покупает сервис аренды зарядных устройств 1
30.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске 2
25.07.2024 Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов 1
22.05.2024 «МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров 1
03.05.2024 Система резидента «Сколково» для акустического оповещения будет впервые применена на электросамокатах 1
12.04.2024 «МТС Юрент» представил собственный самокат 1
22.03.2024 Компания ТрансТелеКом предлагает сервисы на основе российского защищенного облака 1
20.03.2024 Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2 1
01.03.2024 Петербургские клиенты Tele2 стали чаще делиться гигабайтами 2
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
29.12.2020 Российская Шеринг-Экономика перешагнула за триллион 1
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России 1
07.05.2018 Сбербанк раздает бесплатные интернет-магазины с платежным сервисом 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
06.09.2017 Sum&Substance создала комплексную платформу для удаленного подтверждения документов 1
14.11.2016 «Отличный безналичный» эквайринг от «Атол» стал лауреатом конкурса «Национальная платежная инициатива» 1
11.09.2013 Сергей Качура - Еще 2 года назад у нас не было собственной системы ДБО 1
28.02.2008 Судьба ЭПС в России: как избежать финансового коллапса? 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

ЭСП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 8
Yandex - Яндекс 7340 5
Ростелеком 9701 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Telegram Group 1983 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Tencent 157 1
Google LLC 11775 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Webmoney 542 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Sumsub - Sum&Substance - Технологии Цифровой Безопасности 3 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Простой бизнес 22 1
Oracle Siebel Systems 507 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ИКС 318 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 1
Ruvents - Рувентс 3 1
8213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Directum - Директум 1090 1
ЛайфТелеком - Телфин 213 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 8
Яндекс - Бери Заряд! 19 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Почта России ПАО 2112 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Деловые Линии ГК 67 1
Uber 330 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Airbnb 90 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Лесные дали - пансионат 19 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное казначейство России 1772 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 6
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Яндекс.Маркет 937 1
Baidu 283 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Сбер - Yoom.shop 2 1
Pinterest 66 1
MasterCard SecureCode 79 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Visa Verified By Visa 61 1
Webmoney Transfer 154 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 32 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
StayInTouch 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
МТС Big Data 265 1
AWG - SkillStaff 27 1
Google Android 13994 1
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
МТС Premium 50 1
МТС Сервис 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
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Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
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