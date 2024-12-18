ЭСП Экономика совместного потребления Экономика обмена и доверия Collaborative consumption Sharing economy Шеринг-сервисы Совместное потребление Краудинговый капитализм
ЭСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Туринге Иван 21 5
|Казарян Карен 74 2
|Плуготаренко Сергей 79 2
|Губницын Антон 2 2
|Ишунькина Инесса 3 2
|Богатищев Николай 5 2
|Левин Леонид 130 1
|Волин Алексей 120 1
|Воробьев Андрей 167 1
|Петров Сергей 60 1
|Васильев Евгений 119 1
|Савельев Александр 39 1
|Борзов Максим 2 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Соколов Александр 38 1
|Ким Борис 75 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Евтюшкин Александр 7 1
|Тагиев Руслан 10 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Шипилов Андрей 2 1
|Ионкин Николай 5 1
|Качура Сергей 4 1
|Чанышева Наталья 1 1
|Жанайдаров Кирилл 2 1
|Степанюк Алексей 1 1
|Сергиенко Александр 13 1
|Попов Дмитрий 31 1
|Черкасов Илья 13 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Ермаченков Степан 2 1
|Шабашкевич Никита 7 1
|Арганов Артем 1 1
|Сергиенко Игорь 12 1
|Кулаков Кирилл 7 1
|Демяненко Алексей 7 1
|Утехин Антон 3 1
|Примак Алексей 3 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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