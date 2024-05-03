Система резидента «Сколково» для акустического оповещения будет впервые применена на электросамокатах

Компания «Кар системс», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала систему звукового оповещения для самокатов шеринга SunRent. Проект внедряется для повышения безопасности и заметности электросамокатов на дорогах.

Саунд-дизайнеры THOR AVAS, проект компании «Кар системс», разработали образцы звуков для шеринга электросамокатов SunRent с учетом специфики и ценностей бренда, а также с соблюдением правил существующих AVAS-систем.

Гармоничная негромкая мелодия, меняющаяся в зависимости от нажатия на ручку скорости, поможет пешеходам и другим участникам движения на слух определить дальность приближающегося самоката, понять его действия – набирает ли он скорость, или снижает обороты, чтобы остановиться. Примерно за 5 секунд до приближения самоката пешеход сможет услышать оповещающий звук и заранее отойти в сторону, избежав столкновения. Кроме того, звуковая система добавит SunRent новый элемент айдентики бренда и повысит его узнаваемость.

«Наша идея заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность вождения самокатов и соблюсти требования для AVAS с одной стороны, а с другой – собрать звуковой пакет, который отражал бы ключевые ценности бренда SunRent, а именно движение, энергию и солнечный свет. Кроме того, благодаря новым звукам пользователи могут получить приятный экспириенс при управлении самокатом», – сказал Алексей Степанюк, саунд-дизайнер THOR.

Акустическая система оповещения для самокатов состоит из однодюймового динамика с электронным модулем, который считывает сигналы с ручки газа и воспроизводит все циклы работы двигателя.

«Сегодня электрические самокаты - неотъемлемая часть транспортной системы городов, они повсюду и они достаточно тихие, при этом быстрые и тяжелые. Незапланированная встреча с ними может привести к тяжелым последствиям для всех участников. Разработка команды THOR позволяет значительно уменьшить риски наезда самокатов на пешеходов, заблаговременно предупреждая их о приближении самокатов. При этом звуки разработаны таким образом, что не создают дополнительного шумового загрязнения в городе и учитывают множество параметров: от скорости транспорта до времени суток и его местонахождения», – отметил директор департамента транспорта фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров.