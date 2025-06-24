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В приложении Blink появились мобильные игры: более 5 млн запусков игр сделали пользователи за первый день

Приложение для шеринга локации с друзьями Blink представило первые мобильные игры. Благодаря новой функции пользователи могут играть с друзьями или в одиночку. За первый день игры были запущены более пяти млн раз. Их протестировало 15% активной аудитории приложения за этот период. Об этом CNews сообщили представители Blink.

На старте пользователям стали доступны четыре игры.

Astro-fall. Одиночная аркадная игра. В ней пользователь управляет звездочкой Blink, которая медленно сгорает пока летит по космосу. Главная задача — уклоняться от астероидов. Чем дольше удается избегать столкновений, тем выше счет и место в рейтинге. Игроки могут отслеживать свои успехи в двух рейтингах: среди всех пользователей и отдельно среди друзей.

Yummy jump. Одиночная игра, в которой пользователь прыгает по платформам и собирает еду. Выбор продуктов влияет на механику: употребляя только вредную еду, персонаж становится слишком тяжелым и продавливает платформы. Поедая только полезную пищу, персонаж становится легким и улетает в космос. Специальные предметы — гантеля и шампанское — временно превращают всю еду в полезную или вредную соответственно. Ключ к успеху — баланс.

«Бомбермен». Многопользовательская игра до шести человек. Участники соревнуются на арене, расставляя бомбы и используя различные усилители. Игроки могут подбирать бомбы, увеличивающие количество активируемых устройств, щиты для кратковременной неуязвимости, пиво, замедляющее движение, а также огоньки, увеличивающие радиус взрыва. Все эти модификации можно выбивать из бочек или соперников.

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Безопасность

«Крестики-нолики». Классическая игра для двоих с системой до трех побед за раунд со стильным оформлением в неоновых цветах.

Добавление новых активностей позволит аудитории приложения получить новый персональный опыт, основанный на разнообразных игровых механиках и взаимодействии с другими пользователями Blink. По данным совместного исследования RuStore и компании Ipsos, поколение Z чаще других тратит деньги в мобильных играх и приложениях на Android. Самой популярной категорией игр у зумеров являются головоломки, а также шутеры и симуляторы.

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