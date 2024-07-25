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Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов

Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоваться солнцезащитными кремами с защитой 25 и 50 единиц для защиты от солнца в период летней жары. Первую тестовую станцию запустили в Москве в одном из ресторанов-партнеров сети «МТС Юрент» у метро Крылатское. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

В ближайший месяц компания планирует расширить сеть до 10 точек в Москве.

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МТС Юрент
Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов

«Это лето — самое жаркое за всю историю Москвы, поэтому SPF — это необходимость для современного городского жителя. Новый формат станций открыт в тестовом режиме и доступен всем пользователям бесплатно, кто забыл солнцезащитный крем дома или планирует его обновить в течение дня при жаркой погоде», — сказал Николай Богатищев, CEO сервиса аренды пауэрбанков «МТС Юрент».

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