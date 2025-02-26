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Коммуникация без слов: как Gen Z выражает эмоции, дружбу и симпатию

Аналитики геосоциального приложения для шеринга локации с друзьями Blink выяснили, как представители поколения Z в возрасте от 12 до 26 лет предпочитают общаться и выражать симпатию друг к другу. 88% зумеров отправляют стикеры и эмодзи вместо текстовых сообщений, а каждый третий пользователь вообще не отправляет сообщений, а лишь смотрит геолокацию друзей. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Выяснилось, что 88% зумеров чаще всего отправляют друзьям стикеры и эмодзи вместо текстовых сообщений, в то время как 12% выбирают полноценные текстовые сообщения. 33% представителей Gen Z предпочитают просто смотреть за геолокацией лучших друзей, не отправляя сообщений вовсе.

Аналитики также выявили разницу в интенсивности общения: те, кто выбирают текст, в среднем отправляют 11 сообщений в день, а те, кто предпочитают стикеры, могут отправлять до 146 стикеров ежедневно. Пользователи, которые не участвуют в переписке, но наблюдают за местоположением друзей, проводят в приложении до двух часов в день. В среднем зумеры посещают профиль лучшего друга более четырех раз в день.

Среди всех стикеров, которыми пользователи Blink обменялись с начала 2025 г., самым популярным оказался стикер с какашкой – его отправили более 500 млн раз. На втором месте поцелуй – его отправили более 170 млн раз, а на третьем – баклажан – его отправили 140 млн раз.

Также аналитики изучили, как зумеры проявляют симпатию друг к другу. Исследование проводилось на основе данных бота Blink, в котором пользователи приложения отправляли валентинки своим возлюбленным и друзьям в День Святого Валентина. Всего было отправлено 146,13 тыс. валентинок, 55% из которых были анонимные. В этот день ботом Blink воспользовались 121,68 тыс. зумеров.

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Цифровизация

Представители Gen Z также более трех млн раз проявили интерес к тому, кто из их окружения может быть потенциальным возлюбленным, нажав на специальную иконку купидона в приложении. Они поделились этой статистикой с друзьями более 230 тыс. раз. В результате количество созданных дружб в приложении увеличилось на 21%.

Кроме того, стало известно, сколько друзей в среднем имеют представители поколения Z. Согласно исследованию, 35% пользователей Android имеют всего до трех друзей, тогда как среди владельцев iOS эта цифра составляет 22,7%. От четырех до семи друзей имеет 21% пользователей с Android и 16% владельцев iOS. Примерно одинаковое количество пользователей обеих систем – 18% – имеют от восьми до 15 друзей. При этом большое количество друзей пользователи iOS имеют чаще: 16-25 друзей есть у 9% пользователей Android и 13,7% владельцев iOS. Также владельцы iOS почти в два раза чаще имеют от 25 до 100 друзей, чем владельцы Android. Эти данные предполагают, что зумеры больше ценят концепцию узкого круга друзей и считают, что настоящих друзей много не бывает.

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