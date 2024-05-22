«МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассматривает для себя выход на рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом году сервис запускает пилот по сдаче в аренду курьерам карго-велосипедов, а также планирует разработать собственный продукт для курьеров, который отвечает всем требованиям безопасности и регулирования. Об этом рассказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

По данным правительства Москвы, сегодня в городе работают около 100 тыс. курьеров на велосипедах, которые выполняют до полумиллиона заказов в сутки. Электровелосипеды, которые курьеры используют на текущий момент, не надежны и не отвечают требованиям безопасности, отметил Иван Туринге. Продукт для курьеров, транспортное средство, должен быть безопасен и контролируемым так же, как электросамокаты (в том числе иметь ограничение скорости и быть подключенным к платформе управления транспортом) — это поможет повысить безопасность всех участников дорожного движения, считает Туринге.

В апреле «МТС Юрент» представила самокат «Юрент 2.0», разработанный на территории Союзного государства совместно с белорусским разработчиком устройств для шеринга Eleven. Самокат разработан с нуля с учетом пользовательского опыта, особенностей эксплуатации самокатов в шеринговых сервисах и инфраструктуры российских городов. В этом году модель уже представлена в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов. Туринге отметил, что компания планирует не только разрабатывать новые устройства, но и локализовывать их производство. Компания сейчас рассматривает площадки Москвы, технополисы, для локализации производственной базы своих продуктов, рассказал гендиректор «МТС Юрент».

«Мы начинали с 1 тыс. самокатов в Москве, а уже в этом году наш парк в столице вырос в 20 раз — до 20 тыс. устройств. Сейчас самокаты всех сервисов в столице делают несколько сотен тысяч поездок — это почти треть от числа поездок на такси. В городе есть потребность не только в шеринге самокатов, поэтому «МТС Юрент» хочет стать платформой для шеринга различных городских сервисов и устройств, необходимых миллионам горожан. Новый продукт для курьеров станет одной из частей полноценной платформы шеринга городских сервисов», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.