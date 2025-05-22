Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ FileAuditor» автоматически защитит файлы, экспортированные из ключевых бизнес-систем

В системе «СерчИнформ FileAuditor» появился новый механизм классификации документов – в зависимости от приложения, в котором они были созданы. Если это корпоративная система, предназначенная для работы с конфиденциальными данными, FileAuditor сразу определит выгруженные из нее документы как подлежащие защите. Например, возьмет под контроль xls-таблицы, экспортированные из «1C», ведь они точно содержат финансовые данные. Или будет блокировать доступ только к тем pdf, которые выгрузили из AutoCAD, так как в них – чертежи. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Функционал реализован благодаря меткам, которые FileAuditor встраивает в файловый поток по запатентованной технологии. Метки классификации могут присваиваться по содержимому файла или его атрибутам: типу, имени, размеру файла и т.д. Теперь среди атрибутов можно указать приложение-источник. Метки по типу источника сэкономят время на вычитку содержимого файлов, если в компании много документов выбранного формата или с потенциально конфиденциальным контентом. Затем по ним можно настроить блокировки доступа к файлам для выбранных пользователей и ПК через любые приложения.

«Новый функционал родился из практики заказчиков. В обороте компаний часто появляются новые типы конфиденциальных данных, которые необходимо оперативно брать под защиту. Чтобы не упустить такие случаи, в FileAuditor можно указать, какие программы и сервисы обеспечивают ключевые бизнес-процессы – ведь в них и создают файлы с конфиденциальными данными. Система их выявит и ограничит к ним доступ, – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Понимать, где создан критичный документ, важно еще и для контроля его обработки. В сторонних редакторах и приложениях часто встроены функции отправки или «шеринга» документов, они могут создавать нерегламентированные копии файла в собственных форматах. Если применить защиту FileAuditor по изначальному источнику документа, сотрудники смогут продолжить работу с файлом только в «материнском» приложении без риска нарушения корпоративных правил».

Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Максим Тятюшев, «СберТех», — о российской облачной среде разработки со встроенным ИИ-ассистентом

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153