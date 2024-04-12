«МТС Юрент» представил собственный самокат

Сервис кишеринга «МТС Юрент» представил собственный самокат. Модель получила название «Юрент 2.0». Она была сконструирована с учетом российской дорожной инфраструктуры специально для шеринга. В 2024 г. в парке «МТС Юрент» появится 20 тыс. самокатов новой модели в ряде городов. В частности, они уже эксплуатируются в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Самокат был разработан «МТС Юрент» в сотрудничестве с компанией Eleven, которая более четырех лет разрабатывает решения в сфере микромобильного транспорта. В модели «Юрент 2.0» был учтен пользовательский опыт и особенности эксплуатации самокатов в шеринговых сервисах, чтобы повысить надежность и удобство для пользователя, износостойкость и продолжительность срока в эксплуатации. Это первый электросамокат для шеринга, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России. В ближайшие годы партнеры планируют полностью локализовать его производство.

МТС Юрент «МТС Юрент» представил собственный самокат

Благодаря своей геометрии (высота и угол наклона стойки руля, параметры руля и деки) новая модель имеет лучшую устойчивость и более комфортна в управлении на любой скорости. Это снижает количество инцидентов по вине пользователя и позволяет чувствовать себя увереннее неопытным водителям самоката.

Особое внимание при разработке самоката уделялось ходовой части для более комфортной езды по городу с любым состоянием дорожной инфраструктуры. Конструкция амортизационной вилки, высокий дорожный просвет и пневматические (надувные) шины позволяют беспрепятственно передвигаться по городу с высокими бордюрами, перепадами между тротуарами, брусчатке и любой другой неровной поверхности. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде.

Самокат оборудован световыми индикаторами состояния не только спереди на стойке, но и на заднем крыле: индикаторы позволяют издалека определить статус и делают его максимально заметным в темное время суток. Самокат «взаимодействует» с пользователем с помощью интерактивного экрана, отличительной чертой которого является возможность гибкой настройки и вывода любой информации. Кроме того, у самоката реализована звуковая коммуникация: звуковые уведомления дублируют информацию с экрана и предупреждают о зонах ограничения скорости и другой информации. Это позволяет водителю не отвлекаться на экран и лучше контролировать поездку. На самокате также будет реализован бесшовный старт через NFC: открывать приложение больше не, приложение и аренда самоката откроются при поднесении смартфона к устройству. И, конечно, самокат оборудован беспроводной зарядкой с более надежным креплением для смартфона.

«МТС Юрент на протяжении своей истории работал с разными моделями самокатов, что позволяло нам запускаться в большем количестве городов, чем наши коллеги-операторы, и делать микромобильный транспорт доступным городам вне зависимости от их размера. Запуск собственного самоката исторический шаг для компании — этап 2.0 для «Юрент», что мы и отразили в названии модели. Собственная разработка дает широкие возможности для внедрения инноваций, развития нашего ключевого продукта на новом уровне. Это событие еще и один из ключевых пунктов нашей внутренней стратегии «Год безопасного самоката», которая подразумевает создание новых технологий для повышения безопасности. Вместе с партнерами мы будем работать над локализацией используемых в новом самокате технологий, чтобы в ближайшие годы локализовать его производство. Это даст возможность управлять полным жизненным циклом устройства — от его разработки и производства до эксплуатации», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

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«МТС Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов в России. Управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.