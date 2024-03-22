Компания ТрансТелеКом предлагает сервисы на основе российского защищенного облака

Оператор цифровых сервисов Компания ТрансТелеКом предлагает бизнесу услуги на базе облачной инфраструктуры.

С помощью сервиса клиент может быстро запустить расширенную инфраструктуру без масштабных вложений в оборудование, снизить затраты на привлечение дорогостоящих сотрудников и при этом гарантирована защита данных с помощью антивируса, межсетевых экранов и систем обнаружения вторжений.

С своем сервисе ТрансТелеКом использует отказоустойчивые платформы и проверенные центры обработки данных, поэтому процессы клиента в облаке работают стабильно и бесшовно, без замедлений и потери данных.

С помощью облака Компания ТрансТелеКом предоставляет клиентам различные сервисы – от создания инфраструктуры и шеринга оборудования до хранения и защиты больших объемов данных, а также сервисы для обработки данных.

Облачные услуги работают на базе российского оборудования и программного обеспечения. Для потребностей каждого клиента специалисты Компании подбирают индивидуальный подход, предлагают конфигурацию и масштабы услуг, адаптируются под необходимые сроки, помогают с запуском и сопровождением проекта на всех стадиях.

Аренда облачной инфраструктуры позволяет корпорациям и госкомпаниям обрабатывать большие объемы информации, автоматизировать бизнес-процессы, безопасно хранить персональные данные, организовывать инфраструктуру для дистанционного доступа к важной информации, сокращая затраты на покупки и обслуживание оборудования.

Узнать больше о сервисе и оставить заявку на тестовый доступ можно здесь.